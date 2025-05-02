¡Ú¥á¥¿¥ê¥¢¥ë¡¦¥°¥ëー¥×¡Û¿·Ê¹¹¹ð±Ä¶ÈÉôÌçÀìÍÑÄó°Æ»Ù±çAI ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖMetareal ¥¢¥É¥Ð¥¿¥¤¥¸¥ó¥°¡ÊMetareal AD¡Ë¡×5/ 2 Äó¶¡³«»Ï
¶È¼ïÆÃ²½¤ÎÀìÌçAI ³«È¯¡¦±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥¿¥ê¥¢¥ë(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¸ÞÀÐ½ç°ì)¤Ï¡¢¹¹ðÈÎÇäÀïÎ¬¤ä¸ú²ÌÂ¬Äê¡¦Ê¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¦AI ¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖMetareal ¥¢¥É¥Ð¥¿¥¤¥¸¥ó¥°¡×(°Ê²¼¡¢Metareal AD)¤ò5 ·î2 Æü(¶â)¤Ë¿·³«È¯¡¦Äó¶¡³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·µ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¡¢ÇÞÂÎ²ÁÃÍ¤òÄêÎÌ¥Çー¥¿¤Ç¼¨¤·¡¢Äó°Æ¤«¤é¸ú²Ì¸¡¾Ú¤Þ¤Ç¤ò¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ë¹Ô¤¨¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¿·Ê¹¼Ò¤Î¹¹ðÉôÌç¤Î¶ÈÌ³¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÄ´ºº¡¦¥ì¥Ýー¥È¼«Æ°²½¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¦ ¹¹ð¼ç¤Ø¤ÎÄó°Æ¤ò¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ë
¡¦ ÇÞÂÎ²ÁÃÍ¤ò¡ÖÄêÎÌÅª¡×¤Ë¼¨¤¹
¡¦ ½Ð¹Æ¸å¤Î¸ú²ÌÊ¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÄó¼¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
AI ¤¬Æ³¤¯¿·»þÂå¤ò¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè contact@metareal.jp
Metareal AD¡§https://metarealad.cmplt.ai(https://metarealad.cmplt.ai)
¢£³«È¯ÇØ·Ê
1. ¹¹ð¸ú²Ì¤ÎÇÄ°®¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë
¡¡¡¦ »æÌÌ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¢SNS ¤Ê¤ÉÊ£¿ô¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ç¤Î½Ð¹Æ·ë²Ì¤ò¡¢¼êºî¶È¤äExcel ¤Ç½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¦ ÄêÎÌÅª¤Ê¸ú²Ì(CTR¡¢¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡¢ÁÛÄê¥êー¥Á¤Ê¤É)¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡£
2. Äó°Æ»ñÎÁ¤ä¥ì¥Ýー¥È¤ÎºîÀ®¹©¿ô¤¬Âç¤¤¤
¡¡¡¦ ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ø¤ÎÄó°Æ»ñÎÁ¤ä¥ì¥Ýー¥ÈºîÀ®¤Ë¿ô»þ´Ö～È¾Æü°Ê¾å¤«¤«¤ë¡£
¡¡¡¦ ±Ä¶ÈÃ´Åö¤ÎÄó°ÆÎÏ¤¬Â°¿Í²½¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¥Ê¥ì¥Ã¥¸¶¦Í¤¬¿Ê¤ß¤Ë¤¯¤¤¡£
3. Â¾ÇÞÂÎ¡¦¶¥¹ç¤Î¹¹ðÆ°¸þ¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤
¡¡¡¦ Æ±¶ÈÂ¾¼Ò¤¬¤É¤ó¤Ê¹¹ð¼ç¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤Î¶È¼ï¤¬¹¹ð½Ð¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¤Î¾ðÊó
¡¡¡¡¤¬ÃÇÊÒÅª¡£
¡¡¡¦ »Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Î¹¹ð¥È¥ì¥ó¥É¤ò¤Ä¤«¤à¤Ë¤Ï¼êÆ°¤Ç¤ÎÄ´ºº¤¬É¬Í×¡£
4. ½Ð¹ÆÄó°Æ¤ÎÀºÅÙ¤¬´¶³ÐÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á
¡¡¡¦¡Ö²áµî¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ö¤¢¤Î¶È³¦¤Ïº£Æ°¤¤¤Æ¤ë¤é¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´ª¤ä·Ð¸³¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¿Äó°Æ¤Ë
¡¡¡¡¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£
¡¡¡¦ ¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯ºÇÅ¬Äó°Æ¤¬ÂÎ·Ï²½¡¦¼«Æ°²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
5. ¹¹ð¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤ä²Á³ÊÀïÎ¬¤¬¸å¼ê¤Ë²ó¤ë
¡¡¡¦ ¤É¤Î¹¹ðÏÈ¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¶È¼ï¤¬È¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¥Çー¥¿¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¡¦ ¹¹ð¾¦ÉÊ¤ÎPDCA ¤òÃ»´ü´Ö¤Ç²ó¤¹¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¡£
¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò°Ê²¼¤ÎÊýË¡¤Ç²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£
1. ¶È¼ïÊÌ¡¦¥¨¥ê¥¢ÊÌ¤Î¹¹ð½Ð¹ÆÆ°¸þ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÇÄ°®
¡¡¡¦ ¶¥¹çÂ¾»æ¤äWeb ÇÞÂÎ´Þ¤á¤¿¶È³¦ÊÌ¹¹ð½Ð¹ÆÎÌ¡¿¥ー¥ïー¥É·¹¸þ¤ò¼ý½¸¡¦²Ä»ë²½¡£
¡¡¡¦ ¡Ö´ØÀ¾¤Î¿©ÉÊ¶È³¦¤Ç½Ð¹Æ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤ÉÃÏ°èÆÃ²½¤Î·¹¸þ¤â¸¡ÃÎ¡£
2. ¹¹ð¸ú²Ì¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥óµ¡Ç½
¡¡¡¦ »æÌÌ¡ßWeb ¹¹ð¡Êµ»ö¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ð¥ÊーÅù¡Ë¤Î²áµî¼ÂÀÓ¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤ËÁÛÄê¸ú²Ì¤ò»î»»¡£
¡¡¡¦ ¡Ö¡û¡ûÌÌ¡ßµ»ö¹¹ð¡×¤ÇÆÉ¼ÔÂ°À¤Ë¤É¤¦ÆÏ¤¯¤«¤ò¥¹¥³¥¢¤Ç²Ä»ë²½¡£
3. ¹¹ð¼çÊÌ¤Î¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÅ¬¹çÅÙÊ¬ÀÏ
¡¡¡¦ ¿·Ê¹ÆÉ¼ÔÁØ¤ÎÂ°À(Ç¯Îð¡¦ÀÊÌ¡¦´Ø¿´Ê¬Ìî)¤È¹¹ð¼ç¤Î¾¦ºà¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÁêÀ¤ò¥¹¥³¥¢²½¡£
¡¡¡¦ Äó°Æ¤Îº¬µò¤È¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î¾¦ÉÊ¤ÏÆÉ¼ÔÁØ¤È¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÄó¼¨¤Ç¤¤ë¡£
4. ¹¹ð·ÇºÜ¸å¤ÎÈ¿¶ÁÊ¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤ò¼«Æ°À¸À®
¡¡¡¦ µ»ö¹¹ð¤äWeb Ï¢·È¤ÎPV¡¿ÆÉÎ»Î¨¡¿SNS ÇÈµÚ¸ú²Ì¡¿Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¿ô¤Ê¤É¤òÂ¨»þ¥ì¥Ýー¥È²½¡£
¡¡¡¦ ¼ÒÆâÊó¹ð¡¦¹¹ð¼çÊó¹ð¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¨¤ë·Á¼°(PDF¡¿PPT)¡£
5. ¥»ー¥ë¥¹ÍÑÄó°Æ»ñÎÁ¤ò¼«Æ°½ÐÎÏ(¥Æ¥ó¥×¥ì¤¢¤ê)
¡¡¡¦ ¶È¼ïÊÌ¥Æ¥ó¥×¥ì¡ÜÄó°ÆÆâÍÆ¡Ü¸ú²ÌÍ½Â¬¤ò¼«Æ°ÁÞÆþ¤·¤¿¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¤ò1 ¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ÇÀ¸À®¡£
¡¡¡¦ Äó°Æ¥¹¥Ôー¥É¤¬¸þ¾å¤·¡¢¸½¾ì¤Î±Ä¶È»Ù±ç¤Ë¤âÄ¾·ë¡£
¢£Metareal AD ¤ÎÆÃÄ§
¡¦»æÌÌ¡ßWeb¡ßSNS ¤Þ¤Ç´Þ¤à¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¸ú²ÌÂ¬Äê¤¬²ÄÇ½
¡¦ÆÉ¼Ô¥Çー¥¿¡¦¹¹ð½Ð¹Æ¥È¥ì¥ó¥É¡¦¶¥¹ç¾õ¶·¤ò°ìÂÎ¤Ç°·¤¨¤ë
¡¦¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ê±Ä¶È³èÆ°¤òÈó¥Ç¥¸¥¿¥ë¾¦ºà¤Ç¤â²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥Äー¥ë
ÁÛÄê¥æー¥¶ー¤Ï¡¢Á´¹ñ»æ¤Î¹¹ðÉôÌç(±Ä¶È¡¢´ë²è¡¢ÈÎÂ¥)¤ä¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢Ï¢·ÈÃ´Åö¡¢¹¹ð¸ú²Ì¤Î¸¡¾Ú¡¦Êó¹ð¤òÃ´¤¦¥Áー¥à¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¶È¼ïÆÃ²½¤ÎAI ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¡ªMetareal AI ¤Ë¤è¤ëÀ¸À®AI ¥·¥êー¥º¤òÅ¸³«
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡ÖMetareal DD¡×¤òÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¶âÍ»¶È³¦¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È¼ï¤ËÆÃ²½¤·¤¿À¸À®AI ¥·¥ê
ー¥º¤Î³«È¯¤ÈÄó¶¡¤ò¤³¤ì¤«¤éÏ¢Â³¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ¸À®AI ¥·¥êー¥º¤Ë¤è¤ê³Æ¶È¼ï¡¦³Æ¶È³¦¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸½¾ì¤Î¡Öº¤¤ê¤´¤È¡×¤Î¤è¤ê¼ê·Ú¤Ê²ò·è¤ò»Ù±ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¤ÎAI ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÁá¤¯¡¢¤è¤ê³Î¼Â¤ÊAI Æ³Æþ¤ÎÀ®¸ù¤È¤½¤Î¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎAI ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢"°µÅÝÅª¤ÊÂ®¤µ" ¤Ç¡Ö¸½¾ì¤Ç»È¤¨¤ë¡¦»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ëAI¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£AI µ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤¬¤É¤ì¤Û¤É¿Ê¤ó¤Ç¤â¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ÏÆ³Æþ´ë¶È¤¬¸½¾ì¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³èÍÑ¤·¡¢²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¤«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¾ì¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¡Ö¸½¾õ°Ý»ý¡×¤¬ºÇ¤âÍ¥Àè¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢Åö¼Ò¤Ï¡ÖÀµ²ò¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¹âÂ®¤Ë»î¹Ôºø¸í¤ò²ó¤·¡¢¸½¾ì¤ËÅ¬±þ¤µ¤»¤ë¤«¡×¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Âç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤ÉAI Æ³Æþ¤¬º¤Æñ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Åö¼Ò¤ÏÂ¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¥¹¥Ôー¥É¤ÇÆ³Æþ¤«¤é¼Â±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀ®¸ù¤Î¸°¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î»î¹Ôºø¸í¤Î²ó¿ô¤ÈÂ®ÅÙ¤Î°µÅÝÅª¤ÊÂ¿¤µ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎAI Æ³Æþ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢³«È¯¤ò´Þ¤á¤¿¡Ö¹âÂ®¤Ê»î¹Ôºø¸í¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸½¾ì¤ÎÊÉ¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Metareal AI ¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÆÃÄ§
1.ÈÆÍÑÀ¤è¤ê¤âÀìÌçÀ¤ËÆÃ²½
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë 6000 ¼Ò¡¦2000 Ê¬Ìî°Ê¾å ¤Î´ë¶È¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤ò³è¤«¤·¡¢¶È³¦No.1 ¤Î»º¶ÈÆÃ²½¥Î
¥¦¥Ï¥¦¤òÄó¶¡¡£³Æ¶È¼ï¤ÎÀìÌç¶ÈÌ³¤Ë¤¹¤°¤ËÅ¬ÍÑ¤Ç¤¤ëAI ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2.Ê£¿ô¤ÎLLM ¤ò¶¨Ä´¤µ¤»¤ë¡ÖMetareal AI LLM2¡×
Ã±ÂÎ¤ÎAI ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤·¤¤ì¤Ê¤¤¸½¾ì¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Â¿¿ô¤Î´ûÂ¸¥â¥Ç¥ë¤ÎÆÃÄ§¤ò¶¨Ä´¤µ¤»
¤ë¥á¥¿¥ê¥¢¥ëÆÈ¼«¤Î¡ÖAI ¥ªー¥±¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¡×µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¡£Ê£¿ô¤ÎLLM(Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë)¤ÎÆÃÀ¤ò
ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹âÀºÅÙ¤«¤ÄºÇÅ¬¤Ê½ÐÎÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
3.¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤¿AI ³«È¯
CTO ÊÆÁÒ¡¦CSO »°¹¥¤¬ËÌÊÆ¡¦ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ê¤É¤Î¸½¾ì¤ÇÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÀ¸À®AI ¤ÎÃÎ
¸«¤òÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³¤³°¤ÎÀ®¸ùÍ×ÁÇ¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤À³«È¯¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤ÎAI ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¤¿¤Àµ»½Ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¸½¾ì¤ÇËÜÅö¤Ë»È¤ï¤ì¤ëAI¡×¤òºÇÂ®¤Ç
¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI Æ³Æþ¤ò¤ª¹Í¤¨¤Î´ë¶ÈÍÍ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§contact@metareal.jp
¢£¥á¥¿¥ê¥¢¥ë¡¦¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤ò¾ì½ê¡¦»þ´Ö¡¦¸À¸ì¤ÎÀ©Ìó¤«¤é²òÊü¤¹¤ë¡×¤ò´ë¶È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¡¢ËÝÌõ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ñÆâ»Ô¾ì¥·¥§¥¢No.1¢¨¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£(¢¨½ÐÅµ¡§ITR¡ÖITR Market View¡§ÂÐÏÃ·¿AI¡¦µ¡³£³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»Ô¾ì2024¡×ËÝÌõ»Ô¾ì¡§¥Ù¥ó¥ÀーÊÌÇä¾å¶â³Û¥·¥§¥¢(2024 Ç¯ÅÙÍ½Â¬)
Ë¡Ì³¡¦°åÌô¡¦¶âÍ»¡¦²½³Ø¡¦IT¡¦µ¡³£¡¦ÅÅµ¤ÅÅ»Ò¤Ê¤É¡¢2,000 Ê¬Ìî¤ËÂÐ±þ¡£¸ÜµÒ¤´¤È¤Î²ÝÂê²ò·è¡¦Ì¤ÍèÁÏÂ¤¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿´°Á´¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºAI ³«È¯¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
AI ³«È¯¼ÂÀÓ¡§ËÝÌõAI¡¢»Íµ¨ÊóAI¡¢À½Ìô²ñ¼Ò¸þ¤±AI¡¢¥²ー¥à¥íー¥«¥é¥¤¥ºAI Åù
¼ÒÌ¾¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥¿¥ê¥¢¥ë
URL¡§ https://www.metareal.jp/(https://www.metareal.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_utm_campaign=47)
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ® 3-7-1 ¥Ë¥åー¶åÃÊ¥Ó¥ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò ¸ÞÀÐ ½ç°ì
ÀßÎ©¡§ 2004 Ç¯2 ·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¶È¼ïÆÃ²½¤ÎÀìÌçÊ¸½ñAI ¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä
¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§pr@metareal.jp