¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥©ー¥¿ー¥ê¥ó¥¯¥¹¡Û¿åÆ»¸¡¿Ë¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ø¡ª¿åÆ»¥¹¥Þー¥È¥áー¥¿ー¤Ë¤ª¤±¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³³«»Ï¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡Åö¼ÒÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥©ー¥¿ー¥ê¥ó¥¯¥¹(ËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©É±Ï©»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸¶ ÍµÆó)¡¢¤Ï¡¢ÏÂ²Î»³¸©¶úËÜÄ®¡Ê¶úËÜÄ®Ä¹¡§ÅÄÅè¾¡Àµ¡Ë¡¢Ä»¼è¸©ÅòÍüÉÍÄ®¡ÊÅòÍüÉÍÄ®Ä¹¡§µÜÏÆÀµÆ»¡Ë¡¢Ä»¼è¸©ËÌ±ÉÄ®¡ÊËÌ±ÉÄ®Ä¹¡§¼êÅè½Ó¼ù¡Ë¡¢·§ËÜ¸©Æî´ØÄ®¡ÊÆî´ØÄ®Ä¹¡§º´Æ£°ÂÉ§¡Ë¡¢µÜºê¸©µÜºê»Ô¡ÊµÜºê»ÔÄ¹¡§À¶»³ÃÎ·û¡Ë¤È¸¡¿Ë¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¸þ¤±¤¿¿åÆ»¥¹¥Þー¥È¥áー¥¿ー¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ¼Â¸³¡Ë¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢Æ±Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥©ー¥¿ー¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©Ë²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´äËÜ¹¸¹¬¡Ë¤¬À½Â¤¤¹¤ëAMRÊý¼°¢¨1¤Î¿åÆ»¥¹¥Þー¥È¥áー¥¿ー¤òÀßÃÖ¤·¡¢¸ú²Ì¤òÂ¬Äê¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1 AMRÊý¼°¤È¤Ï¡ÖAutomated Meter Reading¡×¤ÎÎ¬¤Ç¡¢¿åÆ»¥áー¥¿ー¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿ÌµÀþ»Òµ¡¤Ë¤è¤êÀµ³Î¤Ç¥¹¥àー¥º¤Ê°ì³çÌµÀþ¸¡¿Ë¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸¡¿ËÊý¼°¤È¤·¤Æ¥¦¥©ー¥¯¡¦¥Ð¥¤Êý¼°¤È¥É¥é¥¤¥Ö¡¦¥Ð¥¤Êý¼°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸¡¿Ë°÷¤Î¹âÎð²½¤ä¸å·Ñ¼ÔÉÔºß¤Ê¤É²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¡¢¿åÆ»¥¹¥Þー¥È¥áー¥¿ー¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ë¸¡¿Ë¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½µÚ¤Ó¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¡¢¿åÆ»£Ä£Ø¿ä¿Ê¤Ë¤è¤ëÃÏ°è½»Ì±¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾åÊÂ¤Ó¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¾å²¼¿åÆ»»ö¶È¤Î¹½ÃÛ¤Ë»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤òËÜ¼Â¸³¤ÏÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Â¸³¤Î³µÍ×¡Ê¶¦ÄÌ¡Ë
¼Â¾ÚÆâÍÆ
¡¦¿åÆ»¥¹¥Þー¥È¥áー¥¿ー¤òÍÑ¤¤¤¿¿åÆ»¸¡¿Ë¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¢¸¡¿Ë°÷¤ÎÉéÃ´·Ú¸º
¡¦¸¡¿Ë¤«¤é¿åÆ»ÎÁ¶âÀÁµá¤Ë»ê¤ë¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²ÝÂê¤ÎÇÄ°®¤ª¤è¤Ó¿·¤¿¤ÊÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤
¾Íè¹½ÁÛ
¡¦¿åÆ»¸¡¿Ë¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¤è¤ë¡¢¸¡¿Ë°÷ÉÔÂ¤Î²ò¾Ã
¡¦ÂðÆâÏ³¿å¤ÎÁá´üÈ¯¸«¡¢¿åÆ»»ÈÍÑÎÌ¤Î¸«¤¨¤ë²½¤Ë¤è¤ë½»Ì±¥µー¥Ó¥¹¸þ¾å
¡¦¹âÎð¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿¸«¼é¤ê¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡
¡¦¶õ¤²È¤ÎÌµÃÇ»ÈÍÑ¤Ø¤ÎÂÐºö
¡¦´ÉÏ©¤ÎÏ³¿å¸¡ÃÎ¡¢´ÉÏ©¹¹¿··×²è¤ÎºöÄê¤Î»Ù±ç
¡¦¿åÆ»ÎÁ¶â¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½
³Æ¼«¼£ÂÎ¡¡ËÜ¼Â¸³³µÍ×
ÏÂ²Î»³¸©¶úËÜÄ®
¡¡»ö¶È¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥©ー¥¿ー¥ê¥ó¥¯¥¹¡¢¶úËÜÄ®
¡¡¼Â»Ü¾ì½ê¡§¶úËÜÄ®ÅÄ»Ò
¡¡ÂÐ¾Ý¸Í¿ô¡§68¸Í
¡¡¼Â¾Ú´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î1Æü～2026Ç¯1·î31Æü
Ä»¼è¸©ÅòÍüÉÍÄ®
¡¡»ö¶È¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥©ー¥¿ー¥ê¥ó¥¯¥¹¡¢ÅòÍüÉÍÄ®
¡¡¼Â»Ü¾ì½ê¡§ÅòÍüÉÍÄ®
¡¡ÂÐ¾Ý¸Í¿ô¡§81¸Í
¡¡¼Â¾Ú´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î15Æü～2026Ç¯1·î14Æü
Ä»¼è¸©ËÌ±ÉÄ®
¡¡»ö¶È¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥©ー¥¿ー¥ê¥ó¥¯¥¹¡¢ËÌ±ÉÄ®
¡¡¼Â»Ü¾ì½ê¡§ËÌ±ÉÄ®
¡¡ÂÐ¾Ý¸Í¿ô¡§18¸Í
¡¡¼Â¾Ú´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î3Æü～2026Ç¯2·î2Æü
·§ËÜ¸©Æî´ØÄ®
¡¡»ö¶È¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥©ー¥¿ー¥ê¥ó¥¯¥¹¡¢Æî´ØÄ®
¡¡¼Â»Ü¾ì½ê¡§Æî´ØÄ®
¡¡ÂÐ¾Ý¸Í¿ô¡§80¸Í
¡¡¼Â¾Ú´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î1Æü～2026Ç¯3·î31Æü
µÜºê¸©µÜºê»Ô
¡¡»ö¶È¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥©ー¥¿ー¥ê¥ó¥¯¥¹¡¢µÜºê»Ô
¡¡¼Â»Ü¾ì½ê¡§µÜºê»Ô
¡¡ÂÐ¾Ý¸Í¿ô¡§71¸Í
¡¡¼Â¾Ú´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î1Æü～2026Ç¯3·î31Æü
¸¡¿Ë¥·¥¹¥Æ¥à¡¡¥¤¥áー¥¸¿Þ
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¢£ÈÎÇä¸µ
Ì¾¾Î ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥©ー¥¿ー¥ê¥ó¥¯¥¹
ÂåÉ½¼Ô ¡¡¡¡¡¡¡§¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¡¡¸¶¡¡ÍµÆó
½êºßÃÏ ¡¡¡¡¡¡¡§¡¡¢©670-0944¡¡Ê¼¸Ë¸©É±Ï©»Ô°¤ÊÝ¹Ã878ÈÖÃÏ
²ñ¼ÒÀßÎ©Æü ¡¡¡§¡¡2019Ç¯9·î10Æü
»ñËÜ¶â ¡¡¡¡¡¡¡§¡¡145,000,000±ß
URL ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¡¡https://waterlinks-japan.com/
¢£À½Â¤¸µ
Ì¾¾Î ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥©ー¥¿ー¥Ç¥Ð¥¤¥¹
ÂåÉ½¼Ô ¡¡¡¡¡¡¡§¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¡¡´äËÜ¡¡¹¸¹¬
½êºßÃÏ ¡¡¡¡¡¡¡§¡¡¢©668-0055¡¡Ê¼¸Ë¸©Ë²¬»Ô¾¼ÏÂÄ®4ÈÖ24¹æ
²ñ¼ÒÀßÎ©Æü ¡¡¡§¡¡2022Ç¯9·î9Æü
»ñËÜ¶â ¡¡¡¡¡¡¡§¡¡20,000,000±ß
URL ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¡¡https://www.waterdevices.co.jp/
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥©ー¥¿ー¥ê¥ó¥¯¥¹
¢©670-0944 Ê¼¸Ë¸©É±Ï©»Ô°¤ÊÝ¹Ã878ÈÖÃÏ
HP¡§https://waterlinks-japan.com/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¹ÊóÃ´Åö¥Áー¥à¡§ info@waterlinks.co.jp