THULE¡¢ÇØÌÌ¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤¬¸þ¾å¤·¤¿¼«Å¾¼ÖÄÌ¶Ð¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡ÚThule Paramount Bike Commute Backpack¡Û¤ò¿·È¯Çä¡ª¡Ê¥Ö¥ëー¥µ¥¤¥óÇ§¾Ú¡Ë

ゼット株式会社

ゼット株式会社(本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之)が取り扱うスウェーデンのブランド『THULE』(スーリー)は、快適・安全にノートPCを持ち運べる自転車通勤専用【Thule Paramount Commuter Backpack】の背負い心地を高める背面長調整機能などを強化した、【Thule Paramount Bike Commute Backpack】(スーリー パラマウント バイク コミュート バックパック)を2型3色展開にて2025年4月に新発売いたしました。

自転車通勤時の快適性を強化

サイクリストからも高い人気を誇る【Thule Paramount Commuter Backpack】は、PC保護力に優れたアクティブなアーバンライフ向けコレクション。モダンなデザインで、カジュアル化の進む現代的なビジネスシーンや日常に最適です。今回新発売した【Thule Paramount Bike Commute Backpack】では、さらに自転車通勤向け設計をアップデートし、より快適な背負い心地とサステナブルな選択肢を提供します。

自転車ライフをパワフルにサポート

体格に合わせてショルダーハーネスの高さを3段階に調整できる背面長調整機能を新たに搭載。さらに、走行時にバッグが安定するウエストストラップも追加し、ライディング時の快適性が向上しました。フロートPCポケットは、PCとタブレットを入れても背中のカーブに干渉せず自然なライド姿勢を実現。自転車に必須のヘルメットやロックは専用収納部を設け、降車後の移動もスムーズ。側面には、背負ったままアクセスできるスマートフォンポケットを搭載。着替えやシューズ、帰宅時の買い物などバルキーアイテムを収納しやすい広々1気室設計を採用。テールライト用ループやリフレクター、全面反射レインカバーは視界の悪い状況で視認性を向上します。雨が入り込みにくいフラップやロールトップ開口をメインコンパートメントに採用するほか、止水ジップや付属レインカバー(20Lは別売り)で急な雨でもビジネスアイテムを安全に保護します。北欧ミニマルな外観に、サイクルライフを満喫する多機能を秘めています。

ビジネスにちょうどいい、サステナブルなバックパック

クリーンな北欧のデザイン性は、モダンなコーディネートに合わせやすくビジネスシーンにもぴったり。ノートPCとタブレットの保護ポケットでデバイスの持ち運びに対応。ビジネス小物や身の回り品は止水ジップ式サイドポケットに整理収納できます。また、労働者と消費者、環境の保護を保証する厳格な製造基準ブルーサインプロダクト認証を取得し、サステナブルに生産された製品であることが証明されています。

Thule Paramount Bike Commute Backpack 28L

帰宅時の買い物も入る大容量。スタイリッシュで考え抜かれたデザインと耐候性のサイクルコミューター用バックパック

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17505/table/477_1_f95bbbea711ce2890ea2e894ca000f6c.jpg ]

Thule Paramount Bike Commute Backpack 20L

雨が入りにくいフラップ開口とPC保護ポケット。自転車のロックやヘルメットの専用収納を装備。全面反射コーティングが施されたスタイリッシュなレインカバー。バッグの安定性を高めるウェストとチェストのストラップ。

荷物が少ない一日に最適。スタイリッシュで考え抜かれたデザインと耐候性のサイクルコミューター用バックパック

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17505/table/477_2_4e8d492bb561a51fe2ad8df578eac6f3.jpg ]

雨が入りにくいロールトップとアクセス性の高いサイドジッパー。ライド中もスマートフォンにサッとアクセス。雨天時の汚れを簡単に拭き取れるコーティングされた底部素材。止水ジップ式サイドポケットにビジネスアイテムを整理して収納。

【ブルーサイン(R)とは】

ブルーサイン(R)はモノを製造する労働者、使用する消費者に対する安全性と、環境保護を目的とした繊維業界の自主基準です。世界最高レベルの厳格な基準に基づくブルーサイン認証システムによって、安全性および人と環境への影響が最小限に抑えられた素材、製品であることが証明されます。認証システムの原則は、素材の製造段階における水や土、空中への有害な成分の排出が最小限に抑制され、水などの資源消費が可能な限り削減されている事、製造、労働環境が健全かつ安全である事です。これにより、最終的な製品が厳格な安全要件を満たすだけでなく、消費者がサステナブルな製品を確信を持って購入することができます。

Thule Groupはブルーサインのパートナー企業として、サステナビリティへの取り組みをさらに強化し、より高い透明性を持って環境負荷の低減とお客様に対する安全性の保全を図ります。

https://www.bluesign.com/

Bring your life.

Quality / Safety / Design / Easy to use

【THULE】(スーリー)

1942年に設立されたTHULEは「Bring your life」をモットーに、アクティブな人々が、安全、簡単、スタイリッシュに大切な物を運ぶ為のプレミアムな製品を幅広く展開しています。

THULEはベースキャリア、ルーフボックス、サイクルキャリア、ウォータースポーツ、ウィンタースポーツキャリア、パソコン、カメラバッグ、アウトドアバックパックから、スポーツ用ベビーカー、自転車チャイルドシート、サイクルトレーラー等お子様関連の製品までをデザイン、製造し、その製品は世界140か国以上で販売されています。THULEはThule Group最大のブランドです。

・THULE BAG 公式サイト

https://zett-bag.jp/thule/

・@zett_thule公式インスタグラム

https://www.instagram.com/zett_thule/

・消費者・読者からのお問い合わせ先

ゼット株式会社お客様相談センター

フリータ゛イヤル︓0120-276-010

E-MAIL︓custinfo@zett.co.jp

WEB︓https://zett-bag.jp/thule/

・お貸出し・取材に関するお問い合わせ先

spinlab inc. PR担当︓市川、野口、荻原

TEL:03-6721-0671

E-MAIL: info@spinlab.co.jp

WEB : https://spinlab.co.jp/