¡ÚÅì¾ÚS¾å¾ì¡Û¤¢¤Ê¤Ö¤¶½»º[Jointo ¦Á]¿·µ¬¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬¡¢5·î15Æü(ÌÚ)¤è¤êÊç½¸³«»Ï
2025Ç¯5·î1Æü
¡¡¤¢¤Ê¤Ö¤¥°¥ëー¥×¤Î·ê¿á¶½»º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§·ê¿áÃé»Ì¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§8928¡Ë¤Ï¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ø¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥¢¥ë¥Õ¥¡¡ÎJointo ¦Á¡Ï¡Ù¤Ë¤Æ¡¢Âè39¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤Ê¤ë¡Ø¥¨¥ê¥¢Ê¬»¶·¿¥¢¥ë¥Õ¥¡¥¢¥»¥Ã¥È¥Õ¥¡¥ó¥ÉÂè½½ÆóÃÆ¡Ù¤ÎÊç½¸Í×¹à¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Êç½¸´ü´Ö¤Ï5·î19Æü¡Ê·î¡Ë12¡§00～5·î21Æü¡Ê¿å¡Ë17¡§59¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Êç½¸¤ÏÀèÃå½ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Õ¥¡¥ó¥É³µÍ×¡Û
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/63936/table/40_1_cb14166e82f558c562d3dab1beda787b.jpg ]
¡Ú¥Õ¥¡¥ó¥É¾ÜºÙURL¡Û(https://join-to.jp/investment/investment_entry.html?fund_id=43)
¡Ú¾¦ÉÊÆÃÄ§¡Û
¼óÅÔ·÷¡¦´ØÀ¾¡¦¶å½£¤ËÅÀºß¤¹¤ë¶èÊ¬½êÍ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó11Êª·ï
¡Ø¥¨¥ê¥¢Ê¬»¶·¿¥¢¥ë¥Õ¥¡¥¢¥»¥Ã¥È¥Õ¥¡¥ó¥ÉÂè½½ÆóÃÆ¡Ù¤Ï¡¢·ê¿á¶½»º¤¬Á´¹ñ¤ÇÊÝÍ¤¹¤ëÊª·ï¤ÎÃæ¤«¤é¸·Áª¤·¤¿¡¢¼óÅÔ·÷¡¦´ØÀ¾¡¦¶å½£¤ËÅÀºß¤¹¤ëÍ¥ÎÉÊª·ï11Êª·ï¤¬Åê»ñÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£ÄÂÎÁ¼ýÆþ¤ò¸¶»ñ¤È¤·¤ÆÅê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤ØÇÛÅö¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥¤¥ó¥«¥à·¿¡×¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ÉÃÏÅª¤ÊºÒ³²¥ê¥¹¥¯¤Ê¤É¤Ë¶¯¤¤
·ê¿á¶½»º¤¬¼èÆÀ¤·¤¿Ìó1,000¸Í¤Î¶èÊ¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢Êª·ï¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êª·ï¤¬Á´¹ñ¤ËÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢·ÐºÑ¾ðÀª¤ÎÊÑ²½¤ä¡¢¶ÉÃÏÅª¤ÊºÒ³²¥ê¥¹¥¯¤òÊ¬»¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼ý±×¤¬°ÂÄê
Åê»ñÂÐ¾ÝÊª·ï¤¬11Êª·ï¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÄÂ¼Ú¿ÍÂàµî¤ËÈ¼¤¦ÄÂÎÁ¸º¾¯¥ê¥¹¥¯¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢°ÂÄê¤·¤¿Åê»ñ°Æ·ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¤¥ó¥«¥à·¿¡×¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¤¿¤á¡¢°ÂÄêÀ¤¬¹â¤¤
¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥²¥¤¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢±¿ÍÑ½ªÎ»¤Þ¤Ç¤ËÊª·ï¤ÎÇäµÑ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î½þ´ÔÃÙ±ä¤ä¡¢ÇäµÑÂ»¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¸µËÜ³ä¤ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¾¦ÉÊ¤ÏÄÂÎÁ¼ýÆþ¤Î¤ß¤òÇÛÅö¸¶»ñ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥«¥à·¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¤¿¤á¡¢¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥²¥¤¥ó·¿¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò²óÈò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¶¯¤ß¡Û
£±.Îß·×Åê»ñ³Û70²¯±ßÆÍÇË
Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖJointo ¦Á¡×¤Ï¡¢Îß·×Åê»ñ³Û¤¬70²¯±ß¤òÆÍÇË¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÅê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤´»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãå¼Â¤Ë¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£².¸µËÜ³ä¤ì¡¦ÇÛÅöÃÙ±ä²áµî¤Ê¤·
¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤éÌó£µÇ¯´Ö¤Ç30·ï°Ê¾å¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤â¸µËÜ³ä¤ì¤äÇÛÅöÃÙ±ä¤¬¤Ê¤¯¡¢Åê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤«¤é°Â¿´¤·¤ÆÅê»ñ¤Ç¤¤ë¤ÈÂçÊÑ¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¸µËÜÊÝ¾Ú¤ò¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Åê»ñ¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³Æ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£³.ÁÏÎ©60¼þÇ¯¡¡ÉÔÆ°»º¤Î¼ÂÀÓËÉÙ
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö·ê¿á¶½»º³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤Ï¡¢1964Ç¯5·î25Æü¤ËÁÏÎ©¤·¡¢60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Îò»þ¤¢¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£ÉÔÆ°»º»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â³Î¤«¤Ê¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢2023Ç¯¤ÎÇä¾å¡¦»ö¶È¼çÊÌÈÎÇä¸Í¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤ÏÁ´¹ñÂè£·°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶èÊ¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÅê»ñ»ö¶È¤ä»ö¶ÈºÆÀ¸¡¢³¤³°»ö¶È¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ë»ö¶È¤ò³ÈÂç¤·¡¢´ë¶È¤È¤·¤Æ¤âÃå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅê»ñÆÃÅµ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û
ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥ÉÅê»ñ³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ºÇÂç50,000±ßÊ¬¤ÎAmazon¥®¥Õ¥È·ô¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥¢¥ë¥Õ¥¡¡ÎJointo ¦Á¡Ï¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¡Û
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/63936/table/40_2_4eab618d31e3fd79dde29a3661cb4b67.jpg ]
¢¨¡Ö¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥¢¥ë¥Õ¥¡¡×¤ÇÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²ñ°÷ÅÐÏ¿Åù¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡²ñ°÷²¾ÅÐÏ¿¸å¡¢ËÜÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢É¬¤º²ñ°÷ËÜÅÐÏ¿¤Þ¤Ç´°Î»¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾ÜºÙ¤ÏURL¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã±Ä¶È¼Ô²ñ¼Ò³µÍ×¡ä¡Ê2024Ç¯6·î30Æü¸½ºß¡Ë
¾¦¹æ¡¡¡¡¡§·ê¿á¶½»º³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§·ê¿á Ãé»Ì
½êºßÃÏ¡¡¡§¹áÀî¸©¹â¾¾»ÔÃÃÌê²°Ä®7-12
»ñËÜ¶â¡¡¡§755É´Ëü±ß
½¾¶È°÷¡¡¡§470Ì¾(Ã±ÂÎ)¡¢3,155Ì¾(Ï¢·ë)
URL¡¡¡¡¡§https://www.anabuki.ne.jp/
[»ö¶ÈÆâÍÆ]
Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢ÉÔÆ°»ºÃç²ð»ö¶È¡¢Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÇã¼èºÆÈÎ»ö¶È¡¢ÉÔÆ°»ºÈÎÇä»ö¶È¡¢¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È¡¢·úÀß¶È¡¢¥Ñー¥¥ó¥°»ö¶È¡¢ÉÔÆ°»º³«È¯»ö¶È
[ÌÈµö]
ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú¶ÈÌÈµö¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿ÃÌÈµö¡Ê10¡ËÂè3300¹æ
ÆÃÄê·úÀß¶Èµö²Ä¡¡¹áÀî¸©ÃÎ»öµö²Ä¡ÊÆÃ-1¡ËÂè5547¹æ
°ìµé·úÃÛ»Î»öÌ³½êÅÐÏ¿¡¡¹áÀî¸©ÃÎ»öÅÐÏ¿Âè1847¹æ
°ìÈÌÉÔÆ°»ºÅê»ñ¸ÜÌä¶ÈÅÐÏ¿¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿ÃÅÐÏ¿¡¡°ìÈÌ-Âè378¹æ
ÂèÆó¼ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶ÈÅÐÏ¿¡¡»Í¹ñºâÌ³¶ÉÄ¹ÅÐÏ¿¡Ê¶â¾¦¡ËÂè12¹æ
ÉÔÆ°»ºÆÃÄê¶¦Æ±»ö¶Èµö²Ä¡¡¶âÍ»Ä£⾧´±¡¦¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿ÃÂè124