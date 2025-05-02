¥µ¥¤¥Ðー¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬ÆÃÊÌ¸å±ç¤ª¤è¤Ó½ÐÅ¸¤¹¤ë¡ÖKIDSËüÇî2025¡×¡ÖµþÅÔñ»ÒÂçºîÀï2025¡×¤¬ËÜÆü5·î2Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é4Æü´ÖÆ±»þ³«ºÅ¡ª
¥µ¥¤¥Ðー¥¹¥Æ¥Ã¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬ÆÃÊÌ¸å±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖKIDSËüÇî2025¡×¤È¡ÖµþÅÔñ»ÒÂçºîÀï2025¡×¤¬ËÜÆü2025Ç¯5·î2Æü¡Ê¶â¡Ë10:00¤è¤êµþÅÔ¡¦²¬ºê¸ø±à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖµþÅÔñ»ÒÂçºîÀï2025¡×¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÎÆÃÊÌ¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
À§Èó¤´Íè¾ì¤ÎºÝ¤Ï¥µ¥¤¥Ðー¥¹¥Æ¥Ã¥×¥Öー¥¹¤Ø¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://kids-banpaku2025.hp.peraichi.com/
Æ±»þ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖKIDSËüÇî2025¡×¡ÖµþÅÔñ»ÒÂçºîÀï2025¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡£
µþÅÔ¡¦²¬ºê¸ø±à¤Ë¥µ¥¤¥Ðー¥¹¥Æ¥Ã¥×½ÐÅ¸¡ª
µþÅÔ¡¦²¬ºê¸ø±à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëµþÅÔñ»ÒÂçºîÀï¤Ë¥µ¥¤¥Ðー¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬4Æü´Ö½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥Ðー¥¹¥Æ¥Ã¥×¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¡Ö¥È¥ì¥Ð¡×¤Î·ÊÉÊ¤È¤·¤Æ¤â¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤«¤é¤ª²Û»Ò¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬¤¢¤¿¤ë¥²ー¥à¤òÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
X¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ö¥È¥ì¥ÐÂçºîÀï¡×¡ª Amazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¤¬¤¢¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª
µþÅÔ¡¦²¬ºê¸ø±à¤Ç¥µ¥¤¥Ðー¥¹¥Æ¥Ã¥×¥Öー¥¹¤Ë¤Æ¡¢¥²ー¥à¤òÍ·¤ó¤ÀÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢X¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¥Öー¥¹¤ÇÍ·¤ó¤À´¶ÁÛ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#¥È¥ì¥ÐÂçºîÀï¡×¤òX¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÃêÁª¤ÇAmazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É1Ëü±ßÊ¬¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§
2025Ç¯5·î2Æü¡Ê¶â¡Ë10¡§00 ～ 2025Ç¯5·î7Æü¡Ê¿å¡Ë14¡§59
¡Ö¥È¥ì¥Ð¡×¸ø¼°µ»ö :
https://www.toreba.net/info/topic/info_news/907131
¢þ¡ÖKIDSËüÇî2025¡×¡ÖµþÅÔñ»ÒÂçºîÀï2025¡×¤È¤Ï
2025Ç¯5·î2Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê4Æü´Ö¡¢ºòÇ¯10Ëü¿Í¤Ë¤â¤ª¤è¤ÖÍè¾ì¼Ô¤òµÏ¿¤·¤¿¡ÖKIDSËüÇî¡×¤¬¥¹¥±ー¥ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯Æ±ÍÍ¤Ë¡ÖµþÅÔñ»ÒÂçºîÀï¡×¤âÆ±»þ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤éÈþÌ£¤·¤¤ñ»Ò¤ä²°Âæ¥°¥ë¥á¤ò¿¶¤ëÉñ¤¦½ÐÅ¹¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯5·î2Æü(¶â)～6Æü(²Ð½Ë)
¾ì½ê¡§µþÅÔ»Ôº¸µþ¶è¡¡Ê¿°Â¿ÀµÜÁ°²¬ºê¸ø±à
»þ´Ö¡§10¡§00～19¡§00
Æþ¾ìÎÁ¡§Æþ¾ìÌµÎÁ
¼çºÅ¡§¼Ò)µþÅÔÊ¸²½¡¦·Ý½Ñ¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½²ñ
±¿±Ä¡§¹çÆ±²ñ¼ÒJOIN US JAPAN
ÆÃÊÌ¸å±ç¡§¥µ¥¤¥Ðー¥¹¥Æ¥Ã¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¹ー¥Ñー¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¶¦ºÅ¡§¤¦¤Ã¤È¤³¥Þ¥ë¥·¥§
¶¨ÎÏ¡§ñ»Ò²°Ï¢ÌÁÐò
¢þ¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¡Ø¥È¥ì¥Ð¡Ù
¡Ø¥È¥ì¥Ð¡Ù¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤·¤Æ±ó³ÖÁàºî¤ò¹Ô¤¤¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤âËÜÊª¤Î¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤¬Í·¤Ù¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¡¢Amazon Fire TV¡¢Nintendo Switch(TM)¤Ç¤ª³Ú¤·¤ßÄº¤±¤Þ¤¹¡£¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î¥«¥á¥é»ëÅÀ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÁàºî¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ê¤É¤ÎÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤é¡¢ÆüÍÑ»¨²ß¤ä¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¤ª¤â¤Á¤ã¤Ê¤É¡¢ËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡§¥È¥ì¥Ð
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¥¢¥×¥ê
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§Web¥Ö¥é¥¦¥¶¡¢iOS¡¢Android¡¢AmazonFireTV
¥Ö¥é¥¦¥¶ÈÇ¡Ö¥È¥ì¥Ð¡×¡§https://www.toreba.net/
¸ø¼°X¡§https://twitter.com/cs_toreba
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/cs_torebagram/
(C)2025 CyberStep, Inc. All Rights Reserved.