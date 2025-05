¡ÚÂè25²ó¥¿¥¤¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ëÅìµþ¡Û¥­¥ã¥·ー¥Éー¥ë¤ä¥·ー¥Á¥ã¥ó¤Ê¤É¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤Î¥¿¥¤¥³¥¹¥á¤¬Âç½¸¹ç¡ª¡ÖJF¥é¥Ü¥³¥¹¥á¡×½ÐÅ¹·èÄê

株式会社日本機能性コスメ研究所

株式会社日本機能性コスメ研究所(https://www.cosmelabo.shop/)は、2025年5月10日(土)11(日)開催の【第25回タイフェスティバル東京】にて、タイコスメ「JFラボコスメ」のブース出店をお知らせいたします。

代々木公園イベント会場にて、高温多湿なタイならではの機能性に優れた、「Cathy Doll(キャシードール)」の日焼け止めや「SRICHAND(シーチャン)」のフェイスパウダーなど、SNSで話題の人気タイコスメを手に取っていただけます。タイフェス限定価格&限定商品も!

■ 第25回タイフェスティバル東京に「JFラボコスメ」出店

2025年5月10日(土)11(日)に開催される、【第25回タイフェスティバル東京】にて、タイコスメを取り扱う「JFラボコスメ」のブースを出店いたします。

タイの美を体験できる、人気タイコスメが集結!タイフェス限定アイテムや、イベント期間中だけの特別価格で、お得に購入できるアイテムも!

参加ブランド:Cathy Doll(キャシードール)、SRICHAND(シーチャン)、frunflynn(フルンフリン)、SO GLAM(ソーグラム)、REUNROM(レンロン)、Beauty Buffet(ビューティーブッフェ)など

普段は、ECサイトでしか購入できない商品の販売や、来場特典、ノベルティ付きの限定セットなども発売を予定しております。ぜひこの機会に、タイコスメの数々をご体感くださいませ。

■ 当日アンケートでシーチャンをお得にゲット

会場でQRを読み取ってアンケート回答すると、「SRICHAND(シーチャン)」の商品を1点ご購入で、2点目が半額になるキャンペーンを開催!

人気フェイスパウダーをお得にゲットするチャンス!

■購入者限定特典 & 来場者プレゼントのご案内

<購入者特典1.>

SRICHAND(シーチャン)のフェイスパウダーを2個以上ご購入の方へ

先着100名様に、非売品のカブキブラシをプレゼントいたします。

<購入者特典2.>

Cathy Doll(キャシードール)など、KARMARTブランド商品を税込3,300円以上ご購入の方へ

非売品ノベルティなどをプレゼントいたします。

※なくなり次第終了

<購入者特典3.>

税込5,500円ご購入ごとに、豪華くじ引きにご参加いただけます

その場で当たる!はずれなしのラッキーくじを実施。

当店販売中の人気コスメなど現品をそのままプレゼントいたします!

<来場特典>

「JFラボコスメ」ブースにご来場のうえ、InstagramおよびX(旧Twitter)をフォローしていただいた方に、下記のいずれかをプレゼントいたします(ランダムで1点)。

シーチャン「スキンモイスチャーバースト」シリーズ(パウチサイズ)

シーチャン「サンローション A/W」(パウチサイズ)

SRICHAND スキンモイスチャーバースト セラム/スキンモイスチャーバースト エッセンス/スキンモイスチャーバースト ジェルクリーム

SRICHAND サンローション A/W(パウチ)

※特典はなくなり次第終了となります。

■ 出店ブース概要

【第25回タイフェスティバル東京】

■ 開催日時:2025年5月10日(土)~11(日) 時間10:00~20:00

■ 場所:東京都代々木公園 イベント会場

〒151-0053 渋谷区代々木神南2 代々木公園イベント広場

■ ブース位置:S01

■ 参加ブランド一部ご紹介

Cathy Doll(キャシードール)

『小さい頃、お人形(ドール)で遊ぶのが大好きだった女の子』がコンセプトのタイコスメ。動物実験をしていない、クルエルティフリーのアイテムを展開。

タイで一二を争う、化粧品上場大手企業の『KARMART(カルマート)』が手掛ける、現地では知らない人がいないほど、老若男女幅広い層から愛されている、国民的コスメブランドです。タイ現地で売上No.1のコスメや、ベストコスメを受賞した製品、ミリオンセールスを達成しているアイテムも多数。

2025年3月には、SNS総フォロワー623万*超え、午前0時のプリンセス(ぜろぷり)をジャパンアンバサダーに起用したことでも話題に。(*2025年3月時点)

SRICHAND(シーチャン)

小さな漢方薬局からスタートし、1948年の創業以来ずっと愛され続けているタイの老舗コスメブランド。主力製品の「トランスルーセントパウダー」は2015年以来、海外市場を含め累計600万個以上も売れている大ヒットアイテム。(*2022年頭まで)

プチプラなのにデパコスと並んでベストコスメを多数受賞している、美容大国タイのNo.1*フェイスパウダーブランドです。

*・marie claire Best Beauty 2015 受賞

・Watsons HWB AWARD Best Selling Loose Powder 2016 受賞

・Watsons HWB AWARD Best Cosmetics Brand of the Year 2018 受賞

・LISA Beauty Choice Awards Best Loose Powder 2016,2017,2018 受賞

・Watsons HWB AWARD Best of Rising Star Product Cosmetics 2019受賞

・Watsons HWB AWARD Best Selling Casket Powder - cosmetics of Rising Star Product Cosmetics 2020受賞

・EVEANDBOY Best Selling Award Best TranslucentPowder 2018 - 2020 受賞(連続売上TOP)

・THAILAND ZOCIAL AWARDS 2020 コスメ部門1位受賞

◼︎『株式会社日本機能性コスメ研究所』について

◼︎ 会社概要

株式会社日本機能性コスメ研究所

大阪府大阪市西区阿波座1丁目7-12 東新ビル5階

代表取締役:林 紗陽

◼︎ 公式通販サイト

「JF LABO COSME(JFラボコスメ)」:https://www.cosmelabo.shop/

・Instagram(@jflabo_cosme):https://www.instagram.com/jflabo_cosme/

・X(@jflabo_cosme):https://x.com/jflabo_cosme

JFラボコスメでは全ての海外コスメを日本で検査済み。皆様に安心してコスメをご購入いただけます。

◼︎ 中国コスメやタイコスメなどのアジアンコスメのパイオニア

「株式会社日本機能性コスメ研究所」取り扱いブランド一覧

Cathy Doll(キャシードール)、SRICHAND(シーチャン)、frunflynn(フルンフリン)、BabyBright(ベイビーブライト)、Beauty Cottage(ビューティーコテージ)、SO GLAM(ソーグラム)、REUNROM(レンロン)、Beauty Buffet(ビューティーブッフェ)、Lipit.(リップイット)/Kailijumei(カイリジュメイ)、VCND(ブイシーエヌディー)、ZEESEA(ズーシー)他