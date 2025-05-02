¡ÚÂè25²ó¥¿¥¤¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ëÅìµþ¡Û¥¥ã¥·ー¥Éー¥ë¤ä¥·ー¥Á¥ã¥ó¤Ê¤É¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤Î¥¿¥¤¥³¥¹¥á¤¬Âç½¸¹ç¡ª¡ÖJF¥é¥Ü¥³¥¹¥á¡×½ÐÅ¹·èÄê
³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜµ¡Ç½À¥³¥¹¥á¸¦µæ½ê¡Êhttps://www.cosmelabo.shop/¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯5·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë11¡ÊÆü¡Ë³«ºÅ¤Î¡ÚÂè25²ó¥¿¥¤¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ëÅìµþ¡Û¤Ë¤Æ¡¢¥¿¥¤¥³¥¹¥á¡ÖJF¥é¥Ü¥³¥¹¥á¡×¤Î¥Öー¥¹½ÐÅ¹¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Âå¡¹ÌÚ¸ø±à¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡¢¹â²¹Â¿¼¾¤Ê¥¿¥¤¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ¡Ç½À¤ËÍ¥¤ì¤¿¡¢¡ÖCathy Doll¡Ê¥¥ã¥·ー¥Éー¥ë¡Ë¡×¤ÎÆü¾Æ¤±»ß¤á¤ä¡ÖSRICHAND¡Ê¥·ー¥Á¥ã¥ó¡Ë¡×¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥Àー¤Ê¤É¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤Î¿Íµ¤¥¿¥¤¥³¥¹¥á¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥Õ¥§¥¹¸ÂÄê²Á³Ê¡õ¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤â¡ª
¢£ Âè25²ó¥¿¥¤¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ëÅìµþ¤Ë¡ÖJF¥é¥Ü¥³¥¹¥á¡×½ÐÅ¹
2025Ç¯5·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë11¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢¡ÚÂè25²ó¥¿¥¤¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ëÅìµþ¡Û¤Ë¤Æ¡¢¥¿¥¤¥³¥¹¥á¤ò¼è¤ê°·¤¦¡ÖJF¥é¥Ü¥³¥¹¥á¡×¤Î¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¤ÎÈþ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡¢¿Íµ¤¥¿¥¤¥³¥¹¥á¤¬½¸·ë¡ª¥¿¥¤¥Õ¥§¥¹¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¡¢¤ªÆÀ¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¡ª
»²²Ã¥Ö¥é¥ó¥É¡§Cathy Doll¡Ê¥¥ã¥·ー¥Éー¥ë¡Ë¡¢SRICHAND¡Ê¥·ー¥Á¥ã¥ó¡Ë¡¢frunflynn¡Ê¥Õ¥ë¥ó¥Õ¥ê¥ó¡Ë¡¢SO GLAM¡Ê¥½ー¥°¥é¥à¡Ë¡¢REUNROM¡Ê¥ì¥ó¥í¥ó¡Ë¡¢Beauty Buffet¡Ê¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥Ö¥Ã¥Õ¥§¡Ë¤Ê¤É¡¡
ÉáÃÊ¤Ï¡¢EC¥µ¥¤¥È¤Ç¤·¤«¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ä¡¢Íè¾ìÆÃÅµ¡¢¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÉÕ¤¤Î¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¤âÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¥¿¥¤¥³¥¹¥á¤Î¿ô¡¹¤ò¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¢£ ÅöÆü¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¥·ー¥Á¥ã¥ó¤ò¤ªÆÀ¤Ë¥²¥Ã¥È
²ñ¾ì¤ÇQR¤òÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ¥¢¥ó¥±ー¥È²óÅú¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖSRICHAND¡Ê¥·ー¥Á¥ã¥ó¡Ë¡×¤Î¾¦ÉÊ¤ò1ÅÀ¤´¹ØÆþ¤Ç¡¢2ÅÀÌÜ¤¬È¾³Û¤Ë¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¡ª
¿Íµ¤¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥Àー¤ò¤ªÆÀ¤Ë¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª
¢£¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄêÆÃÅµ ¡õ Íè¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¤´°ÆÆâ
¡ã¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ£±.¡ä
SRICHAND¡Ê¥·ー¥Á¥ã¥ó¡Ë¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥Àー¤ò2¸Ä°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤Ø
ÀèÃå100Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢ÈóÇäÉÊ¤Î¥«¥Ö¥¥Ö¥é¥·¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ£².¡ä
Cathy Doll¡Ê¥¥ã¥·ー¥Éー¥ë¡Ë¤Ê¤É¡¢KARMART¥Ö¥é¥ó¥É¾¦ÉÊ¤òÀÇ¹þ3,300±ß°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤Ø
ÈóÇäÉÊ¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Ê¤É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¡ã¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ£³.¡ä
ÀÇ¹þ5,500±ß¤´¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¡¢¹ë²Ú¤¯¤¸°ú¤¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¤½¤Î¾ì¤ÇÅö¤¿¤ë¡ª¤Ï¤º¤ì¤Ê¤·¤Î¥é¥Ã¥ー¤¯¤¸¤ò¼Â»Ü¡£
ÅöÅ¹ÈÎÇäÃæ¤Î¿Íµ¤¥³¥¹¥á¤Ê¤É¸½ÉÊ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ãÍè¾ìÆÃÅµ¡ä
¡ÖJF¥é¥Ü¥³¥¹¥á¡×¥Öー¥¹¤Ë¤´Íè¾ì¤Î¤¦¤¨¡¢Instagram¤ª¤è¤ÓX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢²¼µ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ê¥é¥ó¥À¥à¤Ç1ÅÀ¡Ë¡£
¥·ー¥Á¥ã¥ó¡Ö¥¹¥¥ó¥â¥¤¥¹¥Á¥ãー¥Ðー¥¹¥È¡×¥·¥êー¥º¡Ê¥Ñ¥¦¥Á¥µ¥¤¥º¡Ë
¥·ー¥Á¥ã¥ó¡Ö¥µ¥ó¥íー¥·¥ç¥ó A¡¿W¡×¡Ê¥Ñ¥¦¥Á¥µ¥¤¥º¡Ë
SRICHAND¡¡¥¹¥¥ó¥â¥¤¥¹¥Á¥ãー¥Ðー¥¹¥È ¥»¥é¥à¡¿¥¹¥¥ó¥â¥¤¥¹¥Á¥ãー¥Ðー¥¹¥È ¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¡¿¥¹¥¥ó¥â¥¤¥¹¥Á¥ãー¥Ðー¥¹¥È ¥¸¥§¥ë¥¯¥êー¥à
SRICHAND¡¡¥µ¥ó¥íー¥·¥ç¥ó A¡¿W¡Ê¥Ñ¥¦¥Á¡Ë
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ½ÐÅ¹¥Öー¥¹³µÍ×
¡ÚÂè25²ó¥¿¥¤¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ëÅìµþ¡Û
¢£ ³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯5·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë～11¡ÊÆü¡Ë »þ´Ö10:00～20:00
¢£ ¾ì½ê¡§ÅìµþÅÔÂå¡¹ÌÚ¸ø±à ¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì
¢©151-0053 ½ÂÃ«¶èÂå¡¹ÌÚ¿ÀÆî2 Âå¡¹ÌÚ¸ø±à¥¤¥Ù¥ó¥È¹¾ì
¢£ ¥Öー¥¹°ÌÃÖ¡§S01
¢£ »²²Ã¥Ö¥é¥ó¥É°ìÉô¤´¾Ò²ð
Cathy Doll¡Ê¥¥ã¥·ー¥Éー¥ë¡Ë
¡Ø¾®¤µ¤¤º¢¡¢¤ª¿Í·Á¡Ê¥Éー¥ë¡Ë¤ÇÍ·¤Ö¤Î¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¡Ù¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¥¿¥¤¥³¥¹¥á¡£Æ°Êª¼Â¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¥¯¥ë¥¨¥ë¥Æ¥£¥Õ¥êー¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¡£
¥¿¥¤¤Ç°ìÆó¤òÁè¤¦¡¢²½¾ÑÉÊ¾å¾ìÂç¼ê´ë¶È¤Î¡ØKARMART¡Ê¥«¥ë¥Þー¥È¡Ë¡Ù¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢Ï·¼ãÃË½÷Éý¹¤¤ÁØ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¹ñÌ±Åª¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¸½ÃÏ¤ÇÇä¾åNo.1¤Î¥³¥¹¥á¤ä¡¢¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿À½ÉÊ¡¢¥ß¥ê¥ª¥ó¥»ー¥ë¥¹¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÂ¿¿ô¡£
2025Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー623Ëü*Ä¶¤¨¡¢¸áÁ°£°»þ¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡Ê¤¼¤í¤×¤ê¡Ë¤ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¡£¡Ê*2025Ç¯3·î»þÅÀ¡Ë
SRICHAND¡Ê¥·ー¥Á¥ã¥ó¡Ë
¾®¤µ¤Ê´ÁÊýÌô¶É¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢1948Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¤º¤Ã¤È°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¤ÎÏ·ÊÞ¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡£¼çÎÏÀ½ÉÊ¤Î¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥ëー¥»¥ó¥È¥Ñ¥¦¥Àー¡×¤Ï2015Ç¯°ÊÍè¡¢³¤³°»Ô¾ì¤ò´Þ¤áÎß·×600Ëü¸Ä°Ê¾å¤âÇä¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¡£(*2022Ç¯Æ¬¤Þ¤Ç)
¥×¥Á¥×¥é¤Ê¤Î¤Ë¥Ç¥Ñ¥³¥¹¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¤òÂ¿¿ô¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÈþÍÆÂç¹ñ¥¿¥¤¤ÎNo.1*¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥Àー¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
*¡¦marie claire Best Beauty 2015 ¼õ¾Þ
¡¦Watsons HWB AWARD Best Selling Loose Powder 2016 ¼õ¾Þ
¡¦Watsons HWB AWARD Best Cosmetics Brand of the Year 2018 ¼õ¾Þ
¡¦LISA Beauty Choice Awards Best Loose Powder 2016,2017,2018 ¼õ¾Þ
¡¦Watsons HWB AWARD Best of Rising Star Product Cosmetics 2019¼õ¾Þ
¡¦Watsons HWB AWARD Best Selling Casket Powder - cosmetics of Rising Star Product Cosmetics 2020¼õ¾Þ
¡¦EVEANDBOY Best Selling Award Best TranslucentPowder 2018 - 2020 ¼õ¾Þ(Ï¢Â³Çä¾åTOP)
¡¦THAILAND ZOCIAL AWARDS 2020 ¥³¥¹¥áÉôÌç1°Ì¼õ¾Þ
◼︎¡Ø³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜµ¡Ç½À¥³¥¹¥á¸¦µæ½ê¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
◼︎ ²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜµ¡Ç½À¥³¥¹¥á¸¦µæ½ê
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÀ¾¶è°¤ÇÈºÂ1ÃúÌÜ7-12 Åì¿·¥Ó¥ë5³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÎÓ ¼ÓÍÛ
◼︎ ¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È
¡ÖJF LABO COSME¡ÊJF¥é¥Ü¥³¥¹¥á¡Ë¡×¡§https://www.cosmelabo.shop/
¡¦Instagram¡Ê@jflabo_cosme¡Ë¡§https://www.instagram.com/jflabo_cosme/
¡¦X¡Ê@jflabo_cosme¡Ë¡§https://x.com/jflabo_cosme
JF¥é¥Ü¥³¥¹¥á¤Ç¤ÏÁ´¤Æ¤Î³¤³°¥³¥¹¥á¤òÆüËÜ¤Ç¸¡ºººÑ¤ß¡£³§ÍÍ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¥³¥¹¥á¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
◼︎ Ãæ¹ñ¥³¥¹¥á¤ä¥¿¥¤¥³¥¹¥á¤Ê¤É¤Î¥¢¥¸¥¢¥ó¥³¥¹¥á¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢
¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜµ¡Ç½À¥³¥¹¥á¸¦µæ½ê¡×¼è¤ê°·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É°ìÍ÷
Cathy Doll¡Ê¥¥ã¥·ー¥Éー¥ë¡Ë¡¢SRICHAND¡Ê¥·ー¥Á¥ã¥ó¡Ë¡¢frunflynn¡Ê¥Õ¥ë¥ó¥Õ¥ê¥ó¡Ë¡¢BabyBright¡Ê¥Ù¥¤¥Óー¥Ö¥é¥¤¥È¡Ë¡¢Beauty Cottage¡Ê¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥³¥Æー¥¸¡Ë¡¢SO GLAM¡Ê¥½ー¥°¥é¥à¡Ë¡¢REUNROM¡Ê¥ì¥ó¥í¥ó¡Ë¡¢Beauty Buffet¡Ê¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥Ö¥Ã¥Õ¥§¡Ë¡¢Lipit.¡Ê¥ê¥Ã¥×¥¤¥Ã¥È¡Ë¡¿Kailijumei¡Ê¥«¥¤¥ê¥¸¥å¥á¥¤¡Ë¡¢VCND¡Ê¥Ö¥¤¥·ー¥¨¥Ì¥Ç¥£ー¡Ë¡¢ZEESEA¡Ê¥ºー¥·ー¡ËÂ¾