¡ÚDIOR¡Û2025Ç¯¥Õ¥©ー¥ë ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤è¤ê¡Ö¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥È¥¥¥¸¥åー¥ë¡×¤Î¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì
¡Ö¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥È¥¥¥¸¥åー¥ë¡×¥Ðー¥Æ¥£¥«¥ë ¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥° ¥¹¥âー¥ë \500,000 (C) ESTELLE HANANIA
¥Þ¥ê¥¢¡¦¥°¥é¥Ä¥£¥¢¡¦¥¥¦¥ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡Ö¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥È¥¥¥¸¥åー¥ë¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£¥Ç¥£¥ªー¥ë¤Î¥Ø¥ê¥Æー¥¸¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤³¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¡Ö¥Þ¥¯¥í¥«¥Êー¥¸¥å¡×¤òÅ»¤¤¡¢Á¡ºÙ¤Ê»Å¾å¤²¤Ç¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥à¥Ã¥·¥å ¥Ç¥£¥ªー¥ë¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ª¼é¤ê¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¡ÈDIOR¡É¥Á¥ãー¥à¤¬¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤Î¥¿¥Ã¥Á¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥·ー¥ó¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ï¥¹¥âー¥ë¡¢¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¡¢¥éー¥¸¤Î3¤Ä¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥µ¥¤¥º¤È¡¢¥Ðー¥Æ¥£¥«¥ë¥·¥§¥¤¥×¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ä¹¤µ¤ÎÄ´Àá²ÄÇ½¤Ê2ËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ï¡¢¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¤¤¤º¤ì¤Î¥ª¥±ー¥¸¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¥Õ¥©ー¥ë ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤Æºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥é¥¤¥ó¤¬°ì¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥È¥´ー¥ë¥É¤È¥é¥¤¥È¥¢¥¤¥Ü¥êー¤Î2¿§¤¬¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ò¤è¤êË¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀöÎý¤È¤¤é¤á¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Î¥â¥Áー¥Õ¤Ï¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥°¥í¥°¥é¥ó»å¤ÇÀ¸¤À¸¤¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¥ß¥ë¥Õ¥£¥ª¥ê¡×¤Î¤è¤¦¤Ê»í¾ðË¤«¤ÊÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÌ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢¼êË¥¤¤¤Î¥¢¥Ã¥×¥ê¥±¤Î²Ö¡¹¤¬Î©ÂÎÅª¤Ëºé¤¸Ø¤ê¡¢¥á¥¾¥ó¤Î¥¢¥È¥ê¥¨¤ÎÀº¹ª¤Êµ»¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥â¥À¥ó¤Ê¥¯¥ê¥ó¥¯¥ë¥É¥ì¥¶ー¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Î¡Ö¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥È¥¥¥¸¥åー¥ë¡×¤Î¥Ðー¥Æ¥£¥«¥ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤¬¡¢¤³¤Î¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£µæ¶Ë¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥È¥ì¥Ã¥Á¥ª ¥«¥Êー¥¸¥å¡×¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿2¤Ä¤ÎÍ¥Èþ¤Ê°ïÉÊ¤Ç¡¢¥ì¥¶ー¤òÊÔ¤ß¡¢¤Í¤¸¤Ã¤Æ¡¢Î©ÂÎÅª¤Ê¸ú²Ì¤ò½Ð¤¹¥ì¥¶ー¥ïー¥¯¤ÎÂî±Û¤·¤¿¥µ¥ô¥©¥ïー¥ë¥Õ¥§ー¥ë¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥¾¥ó¤ÎÑÛ¤È¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥êー¤Ê¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤¿¤³¤ì¤é¤ÎÁ¢Ë¾¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥È¥¥¥¸¥åー¥ë¡×¥Ðー¥Æ¥£¥«¥ë ¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥° ¥¹¥âー¥ë \1,250,000 (C) ESTELLE HANANIA
¡÷DIOR #Dior #¥Ç¥£¥ªー¥ë #DiorFall25
¡Ú¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó ¥Ç¥£¥ªー¥ë
TEL¡§0120-02-1947