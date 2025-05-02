¡Ú¥¿¥«¥«¥Ä¥°¥ëー¥×¡ÛÅìËÌ¤ÇÌîµå¤ò´èÄ¥¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò³ÚÅ·¥¤ー¥°¥ë¥¹°ì·³¸ø¼°Àï¤Ë¤´¾·ÂÔ
µÜ¾ë¸©Âçºê»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¡Ê³ô¡Ë¥¿¥«¥«¥Ä¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¹â¶¶¾¡Åµ¡¢°Ê²¼¥¿¥«¥«¥Ä¥°¥ëー¥×¡Ë¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÇÁÏ¶È70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¿¥«¥«¥Ä¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡ÖÃÏ°è¤Î¿¹¡¦¿Í¡¦»º¶È¤ò¼é¤ê¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î²¼¡¢ÌÚ¤ÈÊë¤é¤·¤ÎÃÏ°è³èÀ²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØWOOD EGG PROJECT¡Ù¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ¸µ¤Ëº¬º¹¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÅìËÌ³ÚÅ·¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¤ー¥°¥ë¥¹¡Ê°Ê²¼¡¢³ÚÅ·¥¤ー¥°¥ë¥¹¡Ë¤¬¼è¤êÁÈ¤à
¡ØTOHOKU SMILE ACTION¡Ù¤Ë»¿Æ±¤·¡¢Ìîµå¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤ÆÅìËÌ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¸µµ¤¤È´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤ë³èÆ°¤ò±þ±ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¥¥Ã¥º¾·ÂÔ Supported by ¥¿¥«¥«¥Ä¥°¥ëー¥×¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÅìËÌ¤ÇÌîµå¤ò´èÄ¥¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò°ì·³¸ø¼°Àï¤Ë¤´¾·ÂÔ¤·¡¢³ÚÅ·¥¤ー¥°¥ë¥¹¤È¶¦¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ´¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥íÌîµå´ÑÀï¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¡¢ÅìËÌ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡¢Ì¤Íè¤Î³ÚÅ·¥¤ー¥°¥ë¥¹¤ÎÁª¼ê¡¦¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ô¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¥¥Ã¥º¾·ÂÔ Supported by ¥¿¥«¥«¥Ä¥°¥ëー¥×¡¡³µÍ×¡Õ
¢£ÆâÍÆ
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¾®³ØÀ¸¤ò°ì·³¸ø¼°Àï¡Ê³Æ¸©1»î¹ç¡¿·×6»î¹ç¡Ë¤Ë¤´¾·ÂÔ¤·¡¢³ÚÅ·¥¤ー¥°¥ë¥¹¥¥ã¥Ã¥×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿»î¹ç³«»ÏÁ°¤Ë¤Ï¡¢µÇ°¼Ì¿¿»£±ÆÅù¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£ÂÐ¾Ý¡§ÅìËÌ6¸©¤ÎÌîµå¥Áー¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¾®³ØÀ¸
¢¨¥Áー¥àÃ±°Ì¤Ç¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸Ä¿Í¤Ç¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó
¢£ÀÊ¼ï¡§µåÃÄ»ØÄê¤ÎÀÊ¼ï
¢£¾·ÂÔ¿Í¿ô¡§³Æ»î¹ç40¿Í
¢£ÂÐ¾Ý»î¹ç
¡Ú´ä¼ê¸©¡Û5·î20Æü¡Ê²Ð¡Ëºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥ºÀï¡Î18:00»î¹ç³«»Ï¡Ï
¡¦¾ì½ê¡§¤¤¿¤®¤ó¥Üー¥ë¥Ñー¥¯
¡ÚµÜ¾ë¸©¡Û5·î24Æü¡ÊÅÚ¡ËËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥ºÀï¡Î14:00»î¹ç³«»Ï¡Ï
¡¦¾ì½ê¡§³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñー¥¯µÜ¾ë
¡ÚÊ¡Åç¸©¡Û6·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥ºÀï¡Î18:00»î¹ç³«»Ï¡Ï
¡¦¾ì½ê¡§¥èー¥¯³«À®»³¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
¡Ú»³·Á¸©¡Û6·î10Æü¡Ê²Ð¡ËÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥ºÀï¡Î18:00»î¹ç³«»Ï¡Ï
¡¦¾ì½ê¡§¤¤é¤ä¤«¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
¡ÚÀÄ¿¹¸©¡Û8·î26Æü¡Ê²Ð¡ËÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ûー¥¯¥¹Àï¡Î18:00»î¹ç³«»Ï¡Ï
¡¦¾ì½ê¡§¤Ï¤ë¤«Ì´µå¾ì
¡Ú½©ÅÄ¸©¡Û8·î27Æü¡Ê¿å¡ËÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ûー¥¯¥¹Àï¡Î18:00»î¹ç³«»Ï¡Ï
¡¦¾ì½ê¡§¤³¤Þ¤Á¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
¢£¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¥¥Ã¥º¾·ÂÔ Supported by ¥¿¥«¥«¥Ä¥°¥ëー¥×¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202500756185.html
¢£TOHOKU SMILE ACTIONÆÃÀß¥µ¥¤¥È
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.rakuteneagles.jp/smileaction/
(C)Rakuten Eagles
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥«¥Ä¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§µÜ¾ë¸©Âçºê»Ô¸ÅÀîµÙÄÍ»ú¿·À¾ÅÄ38-1
ÂåÉ½¼Ô¡§¹â¶¶¡¡¾¡Åµ
URL¡§¥¿¥«¥«¥Ä¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹(https://www.takakatsu.co.jp/)