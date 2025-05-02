¡Ú¥¹¥È¥êー¥È¥é¥¤¥Ö½Ð±é¼ÔÊç½¸Ãæ¡ª¡Û £¶·î7Æü(ÅÚ)¡¦8Æü(Æü)³«ºÅ¡Ö¥í¥Ï¥¹¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¹Åç¡×¡¡ÁÇÅ¨¤Ê»¨²ß¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Õー¥É¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤ÉÌó120Å¹ÊÞ¤¬½¸·ë¡ª
2025Ç¯6·î7Æü(ÅÚ)¡¦8Æü(Æü)¡¢¤Ò¤í¤·¤Þ¥²ー¥È¥Ñー¥¯(µì¹Åç»ÔÌ±µå¾ìÀ×ÃÏ)¤Ç¡Ö¥í¥Ï¥¹¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¹Åç2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¿Í¤ÈÃÏµå¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¡Ö¥í¥Ï¥¹¡×¡£¤´¤ß¥¼¥í¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥Þ¥¤¿©´ï»ý»²¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ä¡¢¤ª»ÒÍÍÏ¢¤ì¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë´ë²è¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÁÇÅ¨¤Ê»¨²ß¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Õー¥É¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÆóÆü´Ö¡ª¹Åç¤ÎÅÔ²ñ¤Î¿¿¤óÃæ¤Ç¡È¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡É¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Ìó120Å¹ÊÞ¤¬½ÐÅ¸¡ª
¥í¥Ï¥¹¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¹Åç¤Ç¤Ï¡¢»¨²ß¡¦¥°¥ë¥á¡¦¿¢Êª¡¦¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤ÉÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥Öー¥¹¤¬¸©Æâ³°¤«¤éÌó120Å¹ÊÞ½ÐÅ¸¡ª¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ìÉÊ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©¡©¾ÜºÙÅ¹ÊÞ¤Ï5·î²¼½Üº¢¤Ë¤³¤Á¤é¤ÎHP¤Ë·ÇºÜ¤·¤Þ¤¹¡£
¥í¥Ï¥¹¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¹Åç¥·¥ç¥Ã¥×¥ê¥¹¥È :
https://lohasfesta.jp/hiroshima
½ÐÅ¸Å¹ÊÞ¤Î¾ÜºÙ¤Ï5·î²¼½Üº¢¤Ë¤³¤Á¤é¤Î¥Úー¥¸¤Ë·ÇºÜ¤·¤Þ¤¹
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
2024Ç¯¼Â»Ü¤ÎÍÍ»Ò
¥í¥Ï¥¹¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¹Åç¤Ç¤Ï½é¡ª¡¡¥¹¥È¥êー¥È¥é¥¤¥Ö¡¡½Ð±é¼ÔÊç½¸Ãæ
º£Ç¯¤Î¥í¥Ï¥¹¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¹Åç¤Ç¤Ï¡¢ÃÆ¤¸ì¤ê¡¦¥Ð¥ó¥É±éÁÕ¡¦¥À¥ó¥¹¡¦ÂçÆ»·Ý¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥È¥êー¥È¥é¥¤¥Ö¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤Ò¤í¤·¤Þ¥²ー¥È¥Ñー¥¯¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ÎÎÏ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë½Ð±é¼Ô¤òÂçÊç½¸¡ª
³ÆÆü 10:00～17:00¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë15Ê¬～30Ê¬¤ò1¥³¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢²ñ¾ìÆâ2¥ö½ê¤ËÀß¤±¤ë¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤Æ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
±éÁÕ¥¹¥Úー¥¹¤Ï¡¢½Ä²£2～3¥áー¥È¥ëÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú±þÊçÄù¤áÀÚ¤ê¡Û5/14(¿å)23:59
¢¨ÆâÍÆ¿³ºº¤¢¤ê
¢¨²ñ¾ì¤Ç¤Î²»¶Áµ¡ºà¤ÎÀßÃÖ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ó¥×¤ä¥¹¥Ôー¥«ー¡¢¥Þ¥¤¥¯Åù¤ò¤´»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¤´¼«¿È¤Ç¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Âç¿Í¿ô¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£»²²Ã´õË¾Æü»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ä´À°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥Ï¥¹¥Õ¥§¥¹¥¿ËüÇî»þ¤ÎÌÏÍÍ
¥¹¥È¥êー¥È¥é¥¤¥Ö±þÊç¤Ï¥³¥Á¥é¤«¤é :
https://tssweb03.tss-tv.co.jp/main/v2/form/entry/id/TTe50x1YtKHt
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
- ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¥í¥Ï¥¹¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¹Åç2025¡¡
- ³«ºÅÆü»þ¡¡¡§2025Ç¯6·î7Æü(ÅÚ)¡¦8Æü(Æü) 10:00～17:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
- ²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡§¤Ò¤í¤·¤Þ¥²ー¥È¥Ñー¥¯(µì¹Åç»ÔÌ±µå¾ìÀ×ÃÏ)¡¡ ¹Åç¸©¹Åç»ÔÃæ¶è´ðÄ®5ÈÖÃÏ
- Æþ¾ì¡¡¡¡¡¡¡§ÌµÎÁ
¥í¥Ï¥¹¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¹ÅçHP :
https://www.tss-tv.co.jp/lohaspicnic2025/
¡¡¡¡¡¡¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥ì¥Ó¿·¹Åç »ö¶È³«È¯Éô ÃæÂ¼¡¦Í§½Å
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Tel¡§082-256-2301¡¡ E-mail : jigyo@tss-tv.co.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢¥í¥Ï¥¹¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¹Åç2025ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤