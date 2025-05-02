¡Ú½é½ÐÅ¸¡Û¡È¥Ó¥¸¥ç¥óºÎÍÑ¡É¤ÇÃíÌÜ¤Î¿·¥µー¥Ó¥¹¡ÖUniUni¡×¤¬Startup JAPAN¤ËÅÐ¾ì¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒUniboost¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²¬ËÜ´õ¼Â¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯5·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë～9Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Å¸¼¨²ñ¡ÖStartup JAPAN 2025¡×¤Ë½é½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Àµ¼°ÈÇ¥ê¥êー¥¹¤ò·Þ¤¨¤¿¡È¥Ó¥¸¥ç¥óºÎÍÑ¡É¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖUniUni¡Ê¥æ¥Ë¥æ¥Ë¡Ë¡×¤ÎÂÎ¸³¡¦ºÎÍÑ¤Ë·¸¤ëÌµÎÁÁêÃÌ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£Startup JAPAN 2025¤È¤Ï
Startup JAPAN EXPO 2025¤Ï¡¢380¼Ò¤ÎºÇ¿·¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ëÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤¹¡£
¤À¤ì¤â¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë³«¤«¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¡ÖÂÎ¸³¤¹¤ë¡×¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»ö¶ÈÄó·È¤Î¥Ñー¥È¥Êー³«Âó¤ä¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤È¾¦ÃÌ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¡¢¹Ö±é¤ä¸òÎ®²ñ¤À¤±¤Ç¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢Ì¤Íè¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é ¢ª https://eight-event.8card.net/climbers/startup-japan/
Uniboost¤ÎÅ¸¼¨¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§[ S3-16 ]
¢£UniUni¤È¤Ï
UniUni¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒUniboost¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ó¥¸¥ç¥óºÎÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡£
¿·Â´¡¦ÂèÆó¿·Â´¤Î¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤ò·Ò¤°¶È³¦½é¤ÎµÕµá¿ÍÅê¹Æ·¿¥¹¥«¥¦¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
±þÊç¼Ô¤¬¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë´ð¤Å¤¡¢¡Öº£¤ä¤ê¤¿¤¤»Å»ö¡×¡ÖÌÜ»Ø¤¹¥¥ã¥ê¥¢¡×¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¶¦´¶¤·¤¿´ë¶È¤«¤é¥×¥ì¥ß¥¢¥¹¥«¥¦¥È¤¬ÆÏ¤¯µ¡Ç½¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÅê¹Æ¡É¤¬¥¹¥«¥¦¥ÈÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¹â¥¹¥Ôー¥É¡¦¹âÀºÅÙ¡¦¸úÎ¨Åª¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤ÎÍúÎò½ñ¤ä¥¹¥Ú¥Ã¥¯½Å»ë¤ÎºÎÍÑ¤Ç¤Ï¸«Íî¤È¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¡ÈËÜ¼ÁÅª¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡É¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢UniUni¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Îµá¿¦¼Ô¤¬¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¸À¸ì²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Î¤Ê¤¤ºÎÍÑ¡¦ÄêÃå¡¦³èÌö¤ò»Ù±ç¡£ÀìÇ¤¤ÎºÎÍÑÃ´Åö¤¬¡¢´ë¶ÈÍÍ¡¦µá¿¦¼ÔÁÐÊý¤ËÊÂÁö¤·¡¢ºÎÍÑÀ®¸ùÎ¨¤ò·àÅª¤Ë¹â¤á¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Startup JAPAN¸ÂÄê¥×¥é¥ó
UniUni¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙºÎÍÑÀ®¸ù¤Þ¤Ç¥Õ¥ë¥³¥ß¥Ã¥È¤¹¤ë¡Öµá¿ÍÈ¼Áö¥×¥é¥ó¡×¤ò³«»Ï¡£
º£²ó¤Î½ÐÅ¸¤òµÇ°¤·¡¢Startup JAPAN¤´Íè¾ì´ë¶È¡ÚÀèÃå100¼Ò¸ÂÄê¡Û¤Ç°Ê²¼¤ÎÆÃÊÌ¥×¥é¥ó¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¿·Â´ºÎÍÑ¡§50Ëü±ß/¿Í
ÃæÅÓºÎÍÑ¡§80Ëü±ß/¿Í
¡ÊÁ°Ê§¤¤¤Î¤ß¡Ë
ÄÌ¾ï¤ÎÀ®²ÌÊó½·¤Î1/2～1/4¤ÎÃ±²Á¤Ç¡¢¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑ¤â¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥µ¥Ýー¥È¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
1Ç¯ÌÜ¤ËºÎÍÑ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢2Ç¯ÌÜÌµÎÁ±äÄ¹¤ÎÊÝ¾Ú¤Ä¤¡£
¡ÖÍ¥½¨¤À¤±¤É¤¹¤°¤Ë¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¥«¥ë¥Á¥ãー¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×―¤½¤ó¤ÊºÎÍÑÄêÃåÎ¨¤Î¤ªÇº¤ß¤Þ¤Ç¡¢UniUni¤¬"¥Ó¥¸¥ç¥óºÎÍÑ"¤Ç²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£
ºÎÍÑ¤Î¡ÈÊì½¸ÃÄ·ÁÀ®¡É¤ä¡È¼ÂàËÉ»ß¡É¤È¤¤¤Ã¤¿É½ÌÌÅª¤ÊÂÐ±þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÃ¯¤ò¡¦¤Ê¤¼ºÎ¤ë¤Î¤«¡×¤«¤é°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÈ¼Áö·¿¡É¤ÎºÎÍÑÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Öー¥¹¾Ò²ð
UniUni¥ïー¥ë¥É¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤Ø¡£
Uniboost¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÅ¸¼¨¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡ÈÌ¥¤»¤ë¶õ´Ö¡É¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÀß·×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Á¥ì¥ó¥Üー¥É¤Ë¤è¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÁÊµá¤ä¡¢¥ß¥éー¤ò»È¤Ã¤¿¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÍè¾ì¼Ô¸ÂÄê¡ÖUniUni¥Á¥ç¥³¡×¡ÖUniUni¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×¤Ê¤É¡¢¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÅ¸¼¨ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¼¤ÒÍè¾ì¤Ç°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
UniUni ¥ß¥éー´ÇÈÄ
UniUni ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥ç¥³
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§Startup JAPAN EXPO 2025
ÆüÄø¡§2025Ç¯5·î8Æü(ÌÚ)～9Æü(¶â) 10:00～17:00
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È ÆîÅ¸¼¨¾ì
¼çºÅ¡§Eight¡ÊSansan³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
»²²ÃÊýË¡¡§»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡ÊÆþ¾ìÌµÎÁ¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://eight-event.8card.net/climbers/startup-japan/
Anyflow¤ÎÅ¸¼¨¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§[ 6-13 ]
¢£Uniboost¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Uniboost¤Ï¡¢¡ÖÆ¯¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¥Ó¥¸¥ç¥ó¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ê¼Ò²ñ¤Ø¡£¡×¤òMISSION¤Ë·Ç¤²¡¢¥Ó¥¸¥ç¥óºÎÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÅ¸³«¤¹¤ë¿Íºà¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢MVVºÆºöÄê¤«¤éÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¡¦ºÎÍÑÀïÎ¬¤Î¹½ÃÛ¤Þ¤ÇÈ¼Áö¤¹¤ëÁÈ¿¥/ºÎÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¢TOKYO FM¤Î¼«¼Ò¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÈÃ¯¤ÈÆ¯¤¯¤«¡É ¡È¤Ê¤¼Æ¯¤¯¤«¡É¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¼ã¼ê¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¡¦´ë¶È¤Î¥Ó¥¸¥ç¥óºÎÍÑ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¿·¤·¤¤ºÎÍÑÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://uniboost.jp/
¡¦²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒUniboost
¡¦ÀßÎ©¡§2023Ç¯9·î13Æü
¡¦»ñËÜ¶â¡§500Ëü±ß
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ²¬ËÜ´õ¼Â
¡¦½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä9ÃúÌÜ2ÈÖ13¹æ 408
¡¦¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ãµö²ÄÈÖ¹æ¡§13-¥æ-317529
¢£ºÎÍÑ¾ðÊó
³ô¼°²ñ¼ÒUniboost¤Ï¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËºÎÍÑ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÈºÎÍÑ¡É¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤¢¤êÊý¤½¤Î¤â¤Î¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎºÎÍÑ»Ô¾ì¤Ë¿·¤¿¤Ê¾ï¼±¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¹½Â¤ÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÄ©Àï¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¤ò¡¢¿´¤«¤é¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÎÍÑLP¡§https://www.notion.so/uniuni-help/Uniboost-a77bdadbfa8a477e90f74eebcfb329b8