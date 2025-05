¥«¥ë¥Á¥ãー¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¡ÖBASE LAYER HOTEL¡×¤Î½éµòÅÀ¡¢Ì¾¸Å²°¶Ó¤Ë2025Ç¯7·î9Æü¡Ê¿å¡Ë³«¶È·èÄê

fav hospitality group株式会社

霞ヶ関キャピタル株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:河本幸士郎)の連結子会社であるホテルオペレーション事業およびホテルDX事業を展開するfav hospitality group株式会社(本社:東京都千代田、代表取締役:緒方秀和)は、株式会社GREENING(東京都渋谷区、取締役CEO:関口正人)とともにローンチする新ホテルブランド「BASE LAYER HOTEL」を2025年7月9日(水)に開業します。5月1日(木)よりホテル公式ホームページおよび宿泊予約サイトにて宿泊の予約受付を開始します。

公式HP:https://baselayerhotel.com/(https://baselayerhotel.com/)

BASE LAYER HOTELでは、ベースレイヤー(=アウトドア用の基礎的機能ウェア)という言葉が示すように「快適な滞在」と「楽しい街あそび」を実現するために必要な基本的機能をすべて備えます。「街を遊ぶ、ビジネスホテルの新しいカタチ」を提案する、カルチャー感度の高いビジネスパーソンのためのビジネスホテルです。

本ホテルは、地下鉄「丸の内駅」または「伏見駅」から徒歩5分~8分圏内にあり、オフィスが集中する錦二丁目に位置します。出張で訪れる多くのビジネストラベラーに利便性高くご利用いただけるのはもちろん、若者向けのコワーキングスペースやスタートアップ企業も増えつつあるエリアです。

繁華街である栄にも徒歩圏内であり、再開発によって新しいカルチャーやライフスタイルが育ちつつあるエリアでもあります。仕事でのパフォーマンスを発揮するのはもちろんのこと、滞在先の街のカルチャーを楽しみ尽くすことで、インスピレーションを受けられる機会を提供します。

さらに今後、ホテル周辺エリアのレストランやショップ、ギャラリー、バー、クラブ等のカルチャースポットを紹介するローカルカルチャーウェブマガジンとも提携し、ビジネスホテルの新しい形を提案していきます。

■客室について

ビジネス利用はもちろん、街遊びを楽しみたい方、その両方を楽しみたい方々のニーズに合わせてお選びいただけるよう、本ホテルでは、約12平方メートル ~38平方メートル の7タイプ、全186の客室をご用意しています。また、客室でセルフロウリュが楽しめるサウナ付きの客室も用意し、ウェルビーイングなホテル体験を提供します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/147007/table/14_1_57e7173af8e93f5b41e68d2e2135a787.jpg ]

客室タイプ例

ダブルルーム 12平方メートル / 2名まで

ダブルベッド1台で、おひとり様はもちろん、大切な方とお二人でお過ごしいただけます。シャワーブース付きで、コンパクトながらも、収納性も高く、機能的なお部屋です。壁面の有孔ボードは利便性高く持ち物を収納できるだけでなく、自分らしくお部屋を彩ることができます。

街遊びを最大限に楽しみたい方におすすめのお部屋です。

キングルーム 17平方メートル / 2名まで

クイーンルーム 15平方メートル / 2名まで

ダブルルームの機能性はそのままに、キングベッドまたはクイーンベッドで広々とお休みいただけるお部屋です。

athletiaのアメニティもご利用いただけます。

ファミリールームA・B 38平方メートル / ~4名・6名

ロースタイルでお子様連れでも安心な和洋折衷のお部屋と、洋室の2タイプをご用意。和洋室のお部屋には、インテリアデザイナー内田繁が60年代に開発したフリーフォームチェアを設置し、くつろぎの空間を提供します。洋室には、大型の液晶テレビと3Dサラウンドの音響を設置しており、シアタールームのようにもご利用いただけます。

サウナキングルーム・サウナツインルーム 38平方メートル / ~4名

ダブルベッド2台、またはキングベッド1台のお部屋。セルフロウリュで楽しめるサウナと整いスペースをゆったりと設けた客室です。さらに大型液晶テレビを設置しており、街遊びに加え、お部屋での滞在も最大限に楽しめます。athletiaによるシャンプー・コンディショナー、ボディーソープのほか、サウナウェアも設置しています。

客室では、170年の歴史を持つ世界有数のベーシックアパレル/アンダーウェアメーカー FRUIT OF THE LOOMによる館内着、ベッドリネンとタオルを採用。アパレルブランドとして知られるブランドですが、ホームコレクションも手がけており、ホテルで採用されるのは世界初。さらに「空気をデザインする」をコンセプトに“美しい空気”と“心地よい空気感”を創出する、日本の生活家電ブランド cadoの空気清浄機・加湿器も全部屋に設置します。またキングルーム・クイーンルーム以上のタイプのお部屋では、「よく動き、よく休む」の循環に着目し、24時間寄り添い美しさの体幹をつよくするathletia(アスレティア)のシャンプー・コンディショナー・ボディーソープなどご利用いただけます。客室でのリラックスタイムをより心地よく過ごしていただくためのアメニティをご用意しています。

■オールデイダイニング「MAISON YWE(メゾン イー)」について

モーニングからバータイムまで利用できるオールデイダイニングとして、名古屋の食とクリエイティブの会社、MAISONETTE Inc.が運営する「MAISON YWE」がオープン予定。

YWE / イー = You are What you Eat. / Yes,We Eat.

人は、自身が選び、食し、吸収したものでできています。「おいしい、安心・安全」の基本姿勢は変わらず、私たちが好きなカルチャーも大切にしながら、その先へ。

「MAISON YWE」はモーニング、ランチ、カフェ、ディナー、バーのシーンの境界を曖昧にしながら、日常をゆるやかにつなぎます。系列店舗でも人気のチーズケーキのほか、豆乳とお米麺の健康志向なサ飯(サウナ飯)というBASE LAYER HOTELらしい新たな提案も。お食事、お茶、整い、お酒をいつでも好きなときに楽しむことができ、さまざまなライフスタイルに馴染みながら、時間のレイヤーに沿って、空間も表情を変えていきます。宿泊者に限らず、どなたでもご利用いただけます。

2010年に名古屋で設立した、食とクリエイティブの会社。 飲食事業では星が丘テラス「TT" a Little Knowledge Store」をはじめとする自社店舗の運営、プロデュースやレシピ開発も行い、クリエイティブ事業は広告全般のディレクション・スタイリング、編集・制作など多岐にわたる。

WORKS / re:Li(2011-18)、Maison YWE(2014-23)、& EAT(名古屋パルコ 2014-18, 23)、is it soup?(名古屋パルコ 2016-17)、TT" a Little Knowledge Store(星が丘テラス 2018-)、TENTO(森、道、市場 ほか)、Sta. (東京)※レシピ開発

https://maisonetteinc.com/

■その他サービス・設備

貸切個室サウナ(2部屋限定)

最大3名 ※オリジナルサウナウェア付

ご宿泊者のみが利用可能な予約制の貸切サウナ。オート&セルフロウリュの他、広々とした整いスペースも設置しています。さらに、athletiaによるシャンプー・コンディショナー、ボディーソープの他、スキンケアアイテムも完備。整い後には、地元名物のエナジードリンク Royal Topなどのドリンクも無料で楽しめます。

ランドリールーム

おしゃれ着洗いにも対応した、高機能な洗濯機を設置。連泊など、長期間の滞在時に利便性高く利用いただけます。

さらに、JASON MARKKによる靴用クリーナーなどをはじめとする商品も展示・販売します。

また、ホテルの滞在時に便利なグッズを販売する自動販売機も設置予定です。

■宿泊予約について

公式HPにて、5月1日(木)より予約受付を開始します。

https://baselayerhotel.com/

正規価格:12,000円~ /1部屋 ※料金の詳細については、HPにてご確認ください

オープニングキャンペーン

5月1日(木)よりホテル開業の7月9日(水)までの約2ヶ月間、オープン前の事前予約をしていただくことで、宿泊料金が30%が割引されるキャンペーンを実施します。期間中に、公式HPまたは宿泊予約サイト各種からご予約ください。さらに、公式HPよりご予約いただくと、1Fレストランでの朝食が無料になります。

また、ご宿泊いただいた方全員に先着順で、JASON MARKKによるシートタイプの靴用クリーナーをプレゼントします。(なくなり次第終了)

[ 特典内容 ]

・ご宿泊料金が30%OFF(公式HP、宿泊予約サイト各種よりご予約)

・ご宿泊者全員の朝食代が無料(公式HPでのご予約のみ)

・JASON MARKKのスニーカークリーナーをプレゼント(ご宿泊の方に先着順に配布)

[ 期間 ]

・予約可能期間:2025年5月1日(木)~7月9日(水)

・宿泊可能時期:7月9日(水)~12月31日(水)

■ 施設概要

名称:BASE LAYER HOTEL NAGOYA NISHIKI(読み方:ベースレイヤーホテル ナゴヤ ニシキ)

所在地:〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2丁目6-30

客室数:186室

付帯施設:レストラン / 貸切サウナ / ランドリー / ロッカールーム

公式HP:https://baselayerhotel.com/

公式Instagram:https://www.instagram.com/baselayerhotel/

公式の素材については、以下からダウンロードいただけます。

https://drive.google.com/drive/folders/1yWjkzg6F1hnJCxP4OGLKDCglPPGCvKen?usp=sharing



GREENINGについて

「1杯のコーヒーから考える街づくり」をキーワードに、国内外の文化を軸にビジネスを展開する”CULTURE DESIGN LAB”。日本の観光立国化を見据え、カルチャープレナーとしての地位を確立することを目指し、商業施設や飲食店のプロデュースから運営、様々なブランドやカルチャー領域のPR・プロモーションをプロデュースしています。

企業サイト:https://greening.co.jp/

fav hospitality groupについて

fav hospitality group ( FHG ) は、トレンド、テクノロジー、金融、デザインをシームレスにつなぎ、時代にフィットする新たな「 あそび」と「ホスピタリティ」を創造することを目指すホスピタリティ・イノベーション・カンパニーです。グループステイ向けホテル「fav」をはじめ、上位ブランドである「FAV LUX」、新しいラグジュアリーを定義するハイエンドホテル「seven x seven」など全国で15施設を運営しており、2027年末までには、さらに26施設の開業を予定しています。異業種とのコラボレーションによる新たなホテルコンテンツの開発や、DXやAIを活用したホテルエクスペリエンスの向上にも積極的に取り組んでいます。

霞ヶ関キャピタル株式会社について

霞ヶ関キャピタルは、2011 年に東日本大震災で被災したショッピングセンターの立て直しから始まり、太陽光発電所、ホテル、物流施設、ヘルスケア施設の開発、海外事業と業容の拡大を続けてまいりました。「その課題を、価値へ。」という経営理念のもと、今後も目の前にある社会的な課題と向き合い、未来の価値へと転換するために力を注いでいます。

企業サイト:https://kasumigaseki.co.jp/