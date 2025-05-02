¡Úºë¶Ì¸©ËÌËÜ»Ô¡Û¤¤¿¤â¤È¥ªー¥×¥ó¥¬ー¥Ç¥ó2025¤ò³«ºÅ
Ï²°æÄí¡Ê2024Ç¯»£±Æ¡Ë
¤ª²Ö¤¬Âç¹¥¤¤Ê»ÔÌ±¤Ë¤è¤ê·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡Ö²Ö·ë²ñ(¤Ï¤Ê¤æ¤¤¤«¤¤)¡×¤¬¡¢£³Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤ªÄí¤ò¸ø³«¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£²ñ°÷¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¿´¤ò¹þ¤á¤ÆÂ¤¤ê¾å¤²¤¿¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¤ªÄí¤ò¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸ÄÀË¤«¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¤ªÄí¤ò½ä¤ê¡¢¿´¤òÌþ¤¹¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÀìÍÑ¤Î¥¬¥¤¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ï³Æ¤ªÄí¤äËÌËÜ±Ø¡¢¸ø¶¦»ÜÀßÅù¤ÇÇÛÉÛ¤¹¤ëÂ¾¡¢»Ô¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅÆü¡¡£µ·î£¹Æü(¶â)～£±£±Æü(Æü)
»þ¡¡´Ö¡¡10¡§00～17¡§00
²ñ¡¡¾ì¡¡»ÔÆâ16¤Î¸Ä¿ÍÂð¡¢»ö¶È½ê¡¢¸ø±à
Æ±»þ³«ºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È
- µ¨Àá¤ÎÁð²Ö¤ò»È¤Ã¤¿´ó¿¢¤¨¶µ¼¼¡ÊËÌËÜÁí¹ç¸ø±à¡§ËÌËÜ»Ô¸Å»Ô¾ì1ÃúÌÜ167¡Ë
- ¥×¥í¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥Ô¥¢¥Î¥ß¥Ë¥³¥ó¥µー¥È¡ÊËÌËÜÁí¹ç¸ø±à¡§ËÌËÜ»Ô¸Å»Ô¾ì1ÃúÌÜ167¡Ë
- ¥ß¥Ë¥Á¥ã¥Ú¥ë¥³¥ó¥µー¥È¡ÊËÌËÜÊ¡²»¥¥ê¥¹¥È¶µ²ñ¡§ËÌËÜ»ÔÎÐ3-258¡Ë
¥¬¥¤¥É¥Þ¥Ã¥×
https://prtimes.jp/a/?f=d61548-119-138020a1263572e4ec5e2f48179affbc.pdf»Ô¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.city.kitamoto.lg.jp/mokutekikarasagasu/event/1555289421756.html
¿¹ÅÄÄí¡Ê2024Ç¯»£±Æ¡Ë
Ã´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È
ËèÇ¯¡¢¤³¤Î¥ªー¥×¥ó¥¬ー¥Ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë²Ö·ë²ñ¤Î³§¤µ¤ó¡£
Íè¾ì¼Ô¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢Æü¡¹¤ÎÃúÇ«¤Ê¤ª¼êÆþ¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿·¤·¤¤¤ª²Ö¤ò¿¢¤¨¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢°ÌÃÖ¤òÊÑ¤¨¤ÆÊ·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤¿¤ê¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¤ªÄí¤Å¤¯¤ê¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ºë¶Ì¸©ËÌËÜ»Ô
ËÌËÜ»Ô¤Ï¡¢¿Í¸ýÌó6Ëü5,000¿Í¤Ç¡¢¼óÅÔ·÷45¥¥í¥áー¥È¥ë¤È¤¤¤¦Î©ÃÏ¾ò·ï¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Èþ¤·¤¤Î¤»³¤ä»¨ÌÚÎÓ¤¬Êë¤é¤·¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤¦¡¢²º¤ä¤«¤ÊÎÐ¤Î¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤òÉÁ¤¯¤Þ¤Á¤Ç¤¹¡£ÂçµÜÂæÃÏ¤ÎºÇ¹âÃÏÅÀ¤Ç¤â¤¢¤ëËÌËÜ»Ô¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤ä¿å³²¤Ê¤É¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¡ÖºÒ³²¤Ë¶¯¤¤¤Þ¤Á¡×¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Çー¥Î¥¿¥á°äÀ×¡×¡ÊÎáÏÂ6Ç¯10·î¤Ë¹ñ»ØÄê»ËÀ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆìÊ¸»þÂå¤Î°äÀ×¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¸Å¤¯¤«¤é¿Í¡¹¤¬Ë¤«¤Ê¼«Á³¤È¤È¤â¤Ë°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¾ì½ê¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¾Ú¤·¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÌËÜ»Ô¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://www.city.kitamoto.lg.jp/
ËÌËÜ»Ô¥·¥Æ¥£¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¡Ö&green¡×¡¡https://andgreen-kitamoto.com/
ËÌËÜ»Ô¸ø¼°´Ñ¸÷¥µ¥¤¥È¡Ö¤¤¿¤³¤ì¡×¡¡https://www.city.kitamoto.lg.jp/kanko/
ËÌËÜ»Ô¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡¡https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/seisakusuisinbu/koushitsu/gyomu/hurusatonouzei/index.html
¹Êó¤¤¿¤â¤È¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ðー¡ÊÎáÏÂ7Ç¯¡Ë¡¡https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/seisakusuisinbu/koushitsu/gyomu/koho/rewa7koho/index.html
PRTIMESËÌËÜ»Ô¥Úー¥¸¡¡https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/61548
¤ªÌä¹ç¤»Àè
ËÌËÜ»ÔÌò½ê¡¡»º¶È´Ñ¸÷²Ý
¾¦¹©Ï«À¯¡¦´Ñ¸÷Ã´Åö
ÅÅÏÃ¡§048-594-5530
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§a03100@city.kitamoto.lg.jp