¡Ø¥ê¥Íー¥¸¥å2¡Ù¡Ö¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×¤Ç¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¡ª¥Ó¥Ã¥È¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ò1ÅÙ¤Ë3,000±ßÊ¬°Ê¾å¹ØÆþ¤·¤ÆÆÃÅµ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¡ª

PC向けオンラインゲーム『リネージュ2』をサービス、運営しているエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、全国の「セブン-イレブン」にて、電子マネー「ビットキャッシュ」購入者を対象としたゲーム内アイテムプレゼントキャンペーンの開催をお知らせします。

■「エヴァサービス」開始記念イベントが秋葉原PCショップ3店舗で開催!

【開催期間】

2025年5月1日(木) ~ 2025年5月31日(土)

【概要】

期間中に、「セブン-イレブン」でビットキャッシュまたはビットキャッシュカードを一度に3,000円分以上購入すると、「リネージュ2」エヴァサービス内で使用できるゲーム内アイテムがもれなくもらえます。

また、期間中、「ビットキャッシュ」または会員サービス「マイビットキャッシュ」で累計5,000円分以上カイモチャージし、対象の「リネージュ」「リネージュ2」「タワーオブアイオン」「ブレイドアンドソウル」でアイテム交換すると、その交換したタイトルの特典アイテムがもらえます。

キャンペーンの詳細は公式サイトのイベントページをご確認ください。

「セブン-イレブンキャンペーン」の詳細はこちら

https://bit.ly/41W9mmL

【ビットキャッシュとは】

ビットキャッシュは、インターネットでのお支払いに便利なコンビニで買える電子マネーです。

オンラインゲーム、SNS、動画や音楽ダウンロードをはじめとした多くのウェブサービスで使われている、簡単・安心・便利なプリペイド式の電子マネーです。

ビットキャッシュの詳細はこちら

https://bit.ly/bitcashguide_ncjl2

【ゲーム概要】

NCSOFTを代表する『リネージュ』の約100年前のストーリーとして作られた作品で、 ドワーフ、 エルフ、 オークなど西洋ファンタジーではおなじみの種族が登場するMMORPG。 日本では「りね」、 「りね2(りねつー)」などの愛称で呼ばれています。

マウスクリックのみでゲームを進行できる手軽さでありながら、 血盟(同盟や連合)というコミュニティに属し参戦する大規模な攻城戦やレイド討伐は圧巻の一言。さらに、世界観に沿って作り込まれた名曲の数々も必聴です。

リネージュ2公式サイト

リネージュ2公式X(旧Twitter)アカウント

リネージュ2 LINE@ QRコード

エヌシージャパン公式YouTubeチャンネル

