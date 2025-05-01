4·î³«ºÅ¤È¤·¤Æ²áµîºÇÂ¿¤ÎÍè¾ìµá¿¦¼Ô¤òµÏ¿¡ª»õ²Ê°å»Õ¸þ¤±¹çÆ±½¢¿¦ÀâÌÀ²ñ¡ÖMEETUP¡×¤òÅìµþ¡¦Âçºå¤Î2²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ
»õ²Ê¶È³¦¤Î¿ÍºàºÎÍÑ»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ª¥¥ã¥ê¥¢(https://www.quacareer.co.jp)¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡Ë¤Ï¡¢»õ²Ê°å»Õ¤Î¤¿¤á¤Î¹çÆ±½¢¿¦ÀâÌÀ²ñ¡ÖMEETUP¡Ê¥ßー¥È¥¢¥Ã¥×¡Ë¡×¤ò¡¢4·î¤ËÅìµþ¡Ê13Æü¡§¥Ù¥ë¥µー¥ë¼®Î±¡Ë¡¦Âçºå¡Ê20Æü¡§ÇßÅÄ¥µ¥¦¥¹¥Ûー¥ë¡Ë¤Î2²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú³«ºÅ¼ÂÀÓ¡Û
4·î13Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡Ê¥Ù¥ë¥µー¥ë¼®Î±¡Ë
Íè¾ì¿Í¿ô¡§202Ì¾¡Ê¤¦¤Á¸¦½¤°å141¿Í¡Ë
½ÐÅ¸°å±¡¿ô¡§40°å±¡
4·î20Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå¡ÊÇßÅÄ¥µ¥¦¥¹¥Ûー¥ë¡Ë
Íè¾ì¿Í¿ô¡§119Ì¾¡Ê¤¦¤Á¸¦½¤°å65¿Í¡Ë
½ÐÅ¸°å±¡¿ô¡§30°å±¡
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢µá¿Í»õ²Ê°å±¡¤Èµá¿¦»õ²Ê°å»Õ¤Î¤è¤êÎÉ¤¤¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¿ôÂ¿¤¯³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎÅìµþ²ñ¾ì¤Ï4·î³«ºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ²áµîºÇÂ¿¤Î200Ì¾Ä¶¤¨¤ÎÍè¾ìµá¿¦¼Ô¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Íè¾ìµá¿¦¼Ô¤Î¤¦¤ÁÎ×¾²¸¦½¤»õ²Ê°å¤Î¿Í¿ô¤â4·î¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤ê¡¢½¢¿¦°ÕÍß¤Î¹â¤¤µá¿¦»õ²Ê°å»ÕÁØ¤ËÉý¹¤¯¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Çä¤ê¼êÍ¥°Ì¤¬Â³¤¯»õ²ÊÏ«Æ¯»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æµá¿Í°å±¡¤Ë¹â¤¤ºÎÍÑ¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤¿¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µá¿¦¼Ô¤È½ÐÅ¸»õ²Ê°å±¡¤È¤¬³Æ°å±¡¥Öー¥¹¤ÇÄ¾ÀÜÂÐÏÃ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°å±¡¤ÎÆÃÄ§¤ò¸úÎ¨¤è¤¯Íý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦°å±¡¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¥¤¥à¤âÍÑ°Õ¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢½¢¿¦³èÆ°¤Î¡Ö¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¡×¤Ç¤¢¤ë°å±¡¸«³Ø¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤¤¤º¤ì¤Î²ñ¾ì¤Ç¤â¤¹¤Ù¤Æ¤Î½ÐÅ¸°å±¡¤¬µá¿¦¼Ô¤«¤é¡¢¸åÆü¤Î°å±¡¸«³Ø¤ÎÍ½Ìó¤ò³ÍÆÀ¡£»õ²Ê¶È³¦¤ÎºÎÍÑ³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¨¸úÀ¤Î¤¢¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î½ÅÍ×À¤¬°ìÁØ¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ô¤´»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼¡ÊÈ´¿è¡Ë¡Õ¢¨°ÕÌ£¤òÂ»¤Í¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ë°ìÉôÉ½¸½¤òÄ´À°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£µá¿¦¼Ô(»õ²Ê°å»Õ)
¡¦»õ²Ê°å»Õ¤È¤·¤Æ¤Î¾Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤ÇÍ°ÕµÁ¤Ê¾ðÊó¤ä¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¦1Æü¤ÇÂ¿¤¯¤Î»õ²Ê°å±¡¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥É¥¯¥¿ー¤Î¹Í¤¨¤ò³Ø¤Ù¤¿¡£
¡¦Èæ³ÓÂÐ¾Ý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¶ÐÌ³°å¤ÎÊý¤È¤âÄ¾ÀÜÏÃ¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢½¢¿¦Àè¤Î¸õÊä¤ò¹Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£
¢£½ÐÅ¸°å±¡
¡¦°Õ¼±¤Î¹â¤¤³ØÀ¸¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¦Áá¤¤»þ´ü¤«¤éÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ëµá¿¦¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢¼Á¤¬ÎÉ¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡£
¡¦µá¿¦¼Ô¤Î¿¿·õ¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡£
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»»þ¤Þ¤Çµá¿¦¼Ô¤¬Â¿¤¯»Ä¤ê¡¢Ç®¿´¤ËÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â°Ê²¼¤ÎÆüÄø¤Ç¡ÖMEETUP¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î·ë²Ì¤äÉ¾²Á¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤Ê´ë²è¤âÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Úº£¸å¤Î³«ºÅÍ½Äê¡Û
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/105996/table/38_1_57fe6d31cc586eea327dcf1ac21d0895.jpg ]
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ª¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÀßÎ©¡§2006Ç¯5·î18Æü
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÆîÂçÄÍ3-46-3¤¤¤Á¤´ÂçÄÍ¥Ó¥ë6F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§»õ²Ê¶È³¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿µá¿Í¹¹ð¥µー¥Ó¥¹
TEL¡§03-5927-9404
FAX¡§03-5927-9893
HP¡§https://www.quacareer.co.jp
Åö¼Ò¤Ï¡¢»õ²Ê¶È³¦ÀìÌç¤Îµá¿Í¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¯¥ª¥¥ã¥ê¥¢¡×¤ò18Ç¯Á°¤è¤êÅ¸³«¡£»õ²Ê°å»Õ¡¦»õ²Ê±ÒÀ¸»ÎÀìÌç¤Îµá¿Í¾ðÊó»ï¤òÀ©ºî¤·³Ø¹»¤ËÇÛËÜ¤¹¤ëÂ¾¡¢½¢³è¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦µá¿Í¥µ¥¤¥È±¿±Ä¡¢µá¿ÍÉ¼¤ÎºîÀ®¡¦È¯Á÷Âå¹Ô¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø¹»¤È¤Î¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤äÊ£¿ô¥á¥Ç¥£¥¢¤ò³èÍÑ¤·¤¿Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤µá¿Í¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢9,000Ä¶¤Î»õ²Ê°åÎÅ»ÜÀß¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µá¿Í¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¾©³Ø¶âÀ©ÅÙÁÏÀß¤äÍ½ËÉ»õ²Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÆ°²è¥µ¥¤¥È¤Î±¿±Ä¤È¤¤¤Ã¤¿·¼È¯»ö¶È¤Ê¤É¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ô´ØÏ¢URL¡Õ
¡Ú»õ²ÊºÎÍÑ»Ù±ç¡Ö¥¯¥ª¥¥ã¥ê¥¢¡×¡Ê»õ²Ê°å±¡ÍÍ¸þ¤±¡Ë¡Ûhttps://info.quacareer.com/
¡Ú»õ²Ê±ÒÀ¸»Î¡¦»õ²Ê°å»ÕÀìÌç¤Îµá¿Í¥µ¥¤¥È¡Ö¥¯¥ª¥¥ã¥ê¥¢¡×¡Ûhttps://www.webqua.jp/
¡Ú»õ³ØÉôÀ¸¸þ¤±¥¥ã¥ê¥¢¥µ¥Ýー¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖQuacareer BRUSH¡×¡Ûhttps://www.webqua.jp/brush/
¡Ú»õ²Ê±ÒÀ¸»Î¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò»Ù±ç¤¹¤ëWEB¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¯¥ª¥¥ã¥ê¥¢ pocket¡×¡Ûhttps://www.webqua.jp/pocket/
¡ÚÍ½ËÉ»õ²Ê¡¦¸ý¹Ð¥±¥¢¤Î¡Ö»õ°å¼Ô¤µ¤óTV¡×¡Ûhttps://haisyasan.tv/
¡Ú»õ²Ê·Ð±Ä¼Ô100¿Í¤Î¾ÓÁü¡Ûhttps://www.webqua.jp/ism/
¡ÚInstagram¡Ûhttps://www.instagram.com/quacareer_dh/
¡ÚX¡Ûhttps://x.com/quacareer