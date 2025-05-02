¡ÚDIOR¡Û2025Ç¯¥Õ¥©ー¥ë ¥á¥ó¥º ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬¸ø³«
(C) ALASDAIR MCLELLAN
2025Ç¯¥Õ¥©ー¥ë ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¸Â¤ê¤Ê¤¯¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥êー¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢1970Ç¯Âå¤Î¥Ñ¥ê¤È¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î³èµ¤¤¢¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤È¥¤¥ó¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤Î¶³¦¤òÛ£Ëæ¤Ë¤·¡¢¥¢¥Ã¥×¥¿¥¦¥ó¤Î¥×¥ì¥Ã¥Ôー¤µ¤È¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥é¥¹¥Ç¥¢¡¦¥Þ¥¯¥ì¥é¥ó¤Ë¤è¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ó¥¸¥ç¥Ê¥êー¤Ê»þÂå¤ÎÁÔÂç¤Ê½ËÅµ¤Ç¤¹¡£¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥¤¥¨¥íー¤Î¿§Ä´¤¬ºÝÎ©¤Ä¾ì½ê¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤¿¤Á¤ÏÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¤¥é¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¹½Â¤Åª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢¥È¥ê¥¨¤ÎÂî±Û¤·¤¿ÀºÅÙ¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ï¥¤¥É¥ì¥Ã¥°¥Ñ¥ó¥Ä¤ä¥Ï¥¤¥«¥éー ¥¸¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ã¥Ä¡¢¡Ö¥«¥Êー¥¸¥å¡×¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ç¶¯²½¤µ¤ì¤¿¥Ï¥ê¥ó¥È¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤âÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¹µ¤¨¤á¤Ê¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ë¸½ÂåÅª¤Ê¤Ò¤Í¤ê¤ò²Ã¤¨¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÅµ·¿¤Ç¤¢¤ë¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤Ê¡Ö¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥ª¥Ö¥êー¥¯¡×¥â¥Áー¥Õ¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥°¥é¥Ó¥Æ¥£¡×¥ì¥¶ー ¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥¸¥ã¥«ー¥É ¥Ûー¥Üー ¥é¥¤¥Àー ¥½¥Õ¥È¡¢¥«¥á¥é¥Ð¥Ã¥°¡¢¡ÖB33¡×¥¹¥Ô¥ó ¥¹¥Ëー¥«ー¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁ¢Ë¾¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤µ¤é¤Ë²÷Å¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖB01 ¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥·¥åー¥º¤ä¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¡Ö¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥°¥é¥ó¥ô¥£¥ë¡×¥íー¥Õ¥¡ー¤Ç´°À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ç¥£¥ªー¥ë¤Î°¦¸¤¤Ø¤Î¥ª¥Þー¥¸¥å¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ü¥Óー¡×¥ß¥Ë¥Ð¥Ã¥°¤¬ÅÐ¾ì¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÆÈ¼«¤ÎÅÁÅý¤ÈÆÈÁÏÅª¤ÊÂçÃÀ¤µ¤¬Í»¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=XlvH3YUY8B8 ]
@DIOR #DIOR #¥Ç¥£¥ªー¥ë #DiorMenFall
¡Ú¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó ¥Ç¥£¥ªー¥ë
TEL¡§0120-02-1947