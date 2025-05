2025Ç¯05·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¥¹¥¿ー¥È/¡ÖµÔÂÔÍ½ËÉ¶µ°é¤Ç¼ã¼Ô¤ËµÔÂÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×»ùÆ¸µÔÂÔ¤Ë´Ø¤¹¤ë½ÐÁ°¼ø¶È¼Â»Ü¤Î¤¿¤á¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°

特定非営利活動法人児童虐待防止協会

クラウドファンディングページはこちらから :https://congrant.com/project/apca/16942



クラウドファンディング実施の背景



認定NPO法人 児童虐待防止協会(大阪府大阪市)は、日本ではじめて子どもの虐待を防止するために設立され、今年で35周年を迎えるNPO法人です。

1990年、電話相談事業から始まった私たちの活動は、子どもと親に寄り添いながら、さらに家庭から地域へとさまざまな支援事業を拡げてきました。

その中に、高校生に対する出前授業、虐待予防教育「ティーンズAPCA」という子ども支援事業があります。

これは、当協会が10年以上前から行っており、将来親になる、社会を支える次世代の若者が、子育てについて意識を変え、困難を抱える人に手を差し伸べるやさしい社会をつくる担い手となれるよう、学校の先生ご協力の元、実施しています。

「虐待としつけの違い」「自分たちに出来ること」「困った時の行政サービス」など、知っておいてほしい情報を伝えたり、虐待についての正しい知識を一緒に学んでもらいます。

虐待予防教育「ティーンズAPCA」の授業風景

今回のクラウドファンディングは、虐待予防教育「ティーンズAPCA」事業をより推し進めるための資金集めとして実施いたします。

当協会は、長年の活動を通じて地域社会や関係者とつながり、ノウハウを蓄積してきました。

しかし、連携先は潤沢な予算は望めず、実質、無償で行っている事業も少なくありません。

「ティーンズAPCA」事業についても、学校や学生個人から依頼があった場合にのみお受けしており、私たちが目指す「大人も子どもも虐待に対する正しい知識を持っている社会の実現」には程遠いというのが現状です。

集まったご寄付は、団体の運営費にあてさせていただき、その中から「ティーンズAPCA」事業にかかる費用を捻出したいと考えています。

今年で設立35周年を迎える当協会が、はじめて挑戦するクラウドファンディング。

皆さまの温かいご支援を心よりお願い申し上げます。



クラウドファンディング概要



[表1: https://prtimes.jp/data/corp/149892/table/7_1_71e999240e193ee59619773e72b0ea02.jpg ]クラウドファンディングページはこちらから :https://congrant.com/project/apca/16942



「GIVING for SDGs」の概要



「GIVING for SDGs sponsored by ソニー銀行」は、ソニー銀行が「GIVING for SDGs」に協賛することで実現している企業支援型のクラウドファンディングです。一般的な寄付型クラウドファンディングでは、寄付決済あたり9~20%の中間マージンが発生しますが、「GIVING for SDGs」では企業がクラウドファンディングの支援や中間マージンにあたる費用を協賛することで決済手数料率0%を実現しています。

寄付者の大切な想いがこもった寄付金の多くを社会課題解決のための活動に充当することができます。

GIVING for SDGs特設サイト

https://congrant.com/jp/corp/sonybank/givingforsdgs.html

ソニー銀行ウェブサイト

https://moneykit.net/?cid=cf_gfs030_03



協賛企業 ソニー銀行さまからのメッセージ



このたびは「GIVING for SDGs sponsored by ソニー銀行」へのご参加、誠にありがとうございます。

親と子どもへの虐待防止に関する啓発を通じ、子どもの健全育成はもとより、子どもの権利擁護を図るとともに、社会福祉の向上に寄与するという児童虐待防止協会さまの活動は、重要かつ社会的・人道的に意義のある取組であると考えています。

このプロジェクトは、虐待に対する正しい理解と予防教育を行うための「子ども支援事業」の推進していくための取組となります。

ソニー銀行では、本プロジェクトを通じて子ども虐待を生み出さない社会を実現させると同時にSDGsの目標である「No1 貧困をなくそう」「No3 すべての人に健康と福祉を」「No4 質の高い教育をみんなに」「No5 ジェンダー平等を実現しよう」「No10 人や国の不平等をなくそう」の実現に貢献できることを願っています。

協賛企業:ソニー銀行株式会社

ソニー銀行はインターネットを活用した個人のための資産運用銀行です。「フェアである」ことを企業理念に掲げ、円預金、外貨預金、投資信託、住宅ローン、Visaデビット付きキャッシュカード Sony Bank WALLET などさまざまな金融商品・サービスを提供しています。ソニー銀行ならではのユニークな発想と、ソニーグループならではの最新のテクノロジーを活用し、自分らしく生きようとするお客さま一人ひとりの可能性をひろげることに貢献できるような商品・サービスをこれからもご提供してまいります。

URL:https://moneykit.net/



運営会社:コングラント株式会社



コングラント株式会社は、ソーシャルセクターと企業向けに寄付決済を中心とする「寄付DXシステム」を提供しています。寄付募集・決済・CRMなどNPO経営に必要なすべてをワンストップで提供し、導入団体は3,000団体以上、寄付流通総額は100億円を突破しました。企業・従業員の寄付DXを推進する事業も展開し、大企業の人的資本に関連する開示項目の改善・発展に貢献しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/149892/table/7_2_68b87c9a497f2c142b49db99caab635e.jpg ]

クラウドファンディングページはこちらから :https://congrant.com/project/apca/16942

認定NPO法人 児童虐待防止協会

認定NPO法人児童虐待防止協会は、児童虐待を防止するために医療・保健・福祉・法律・教育・報道などの関係者により1990年に創設された日本で最初の民間団体です。

子ども虐待は、家庭環境や社会環境・時代背景など、様々な問題が複雑に絡み合って生じています。そのため、支援する側もその問題の解決が時に困難で、それぞれに孤立や孤独が生じています。

家庭と支援、支援と支援をつなぎ、子どもと親に寄り添う姿勢を大切にし、さまざまな活動に取り組んでいます。



活動についてもっと知りたい方はホームページをご覧ください。

ホームページはこちら :https://www.apca.jp/認定NPO法人 児童虐待防止協会 ホームページ