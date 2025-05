ACA Next¥°¥ëー¥×¤È¤Î¶ÈÌ³Äó·È µÚ¤ÓACA Next Partners³ô¼°²ñ¼Ò¤Î³ô¼°¼èÆÀ

株式会社ウェルディッシュ

当社は、2025年4月30日付の取締役会において、ACA Next株式会社(本社:東京都港区西新橋一丁目16番3号 代表取締役社長 東 明浩)(以下ACA Nextといいます。)グループとの間で業務提携(以下「本業務提携」といいます。)を行うこと、及びACA Next Partners株式会社(本社:東京都港区西新橋一丁目16番3号 代表取締役社長 今関 良平)(以下ACA Next Partnersといいます。)が発行する新株式の引受けを行うことを決議し、本業務提携についての契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 本業務提携の理由

当社グループはウェルネス事業とメディカルコスメ事業を中心にビジネスを展開しております。

メディカルコスメ事業では連結子会社である株式会社メディアートを中心に、ハイエンドなプライベートブランドの医療化粧品の開発から販売までOEM、卸売を通じて展開しております。

ウェルネス事業では、創業来のミネラル技術を中心として、健康食品・保存食から飲料まで一気通貫で提供しております。前期に本格的に開始した食品サービス事業は大幅な成長を遂げ、2025年3月には株式会社グランドルーフを子会社化することで更に飛躍的な成長を目指しております。

ACA Nextグループは、社会福祉施設及び医療施設への広範囲に渡る販売網を確立していることに加え、食品サービス事業の拡大に強力な武器となり得る完調品の大規模工場を持ち、官公庁とも取引の実績があることから事業信用及び内部統制も高いレベルで有しております。一方で当社は一般消費者向けの販路や、施設向けレシピ開発、子会社を通じて35万人以上の個人会員の保有などの強みを有しており、当社とACA Nextは、当社が2024年11月に公表した中期経営計画でお示しさせて頂いたto C及びto Bの事業拡大において、互いに有する優位性の相互補完により事業成長のシナジーが見込めることから、業務提携契約を締結することといたしました。ACA Next Partnersは、2025年5月14日開催予定の臨時株主総会において第三者割当の方法による新株式の発行(以下「本第三者割当」といいます。)を決議し当社がその一部を引き受ける予定です。同時に、ACA Next PartnersはACA Nextを合併吸収後、ACA Nextが存続会社となることで当社はACA Nextの株式を所有する運びとなります。

2. 本業務提携の内容

(1) 業務提携の内容

ACA Nextと以下の業務提携をいたします。

・互いの販路を共有し、商材を乗せていくことで売上拡大を狙います。

・当社が提供するレシピによって取り扱う完全調理品の種類を増大させ、to C向け完全調理品の定期配送サービスをスタートさせます。

・ピッキングセンターを整備し、配送網を確立させることで既存・新規のサービスコストの減少を狙います。

・当社代表取締役社長小松周平がACA Nextの取締役に就任致します。

・互いの経営資源を円滑に共有し、資本構造最適化を目的とした当社のACA Next持株比率の検討をしてまいります。

3.本業務提携の相手先の概要

名 称:ACA Next株式会社

所在地:東京都港区西新橋一丁目16番3号

代表者:代表取締役 東 明浩

事業内容:

・学校・病院・介護施設等からの給食受託運営事業

・公共施設・病院内清掃、医療施設管理受託事業

・人材派遣・人材紹介事業

・訪問介護事業及び介護施設運営事業

4. 株式の取得の内容

(1) 株式取得の理由

ACA Nextとの本業務提携のため、ACA Next Partnersが発行する新株式の引受けを行うことといたしました。ACA Next Partnersは、2025年5月14日開催予定の臨時株主総会において第三者割当の方法による新株式の発行(以下「本第三者割当」といいます。)を決議し当社がその一部を引き受ける予定です。同時に、ACA Next PartnersはACA Nextを合併吸収後、ACA Nextが存続会社となることで当社はACA Nextの株式を所有する運びとなります。

(2) 株式取得の内容

ACA Next Partnersが2025年5月14日開催予定の臨時株主総会において第三者割当の方法による新株式の発行(以下「本第三者割当」といいます。)を決議し当社がその一部を引き受ける予定です。

ACA Next Partnersは獲得した資金でヘルスケア関連事業の推進をする予定です。

(3) 株式取得の相手先の概要

名称:ACA Next Partners株式会社

所在地:東京都港区西新橋一丁目16番3号

代表者:代表取締役 今関 良平

事業内容:インベストメントカンパニー

5.日程

取締役会決議日:2025年4月30日

契約締結日 :2025年4月30日

本第三者割当の払込期間:2025年5月15日から2025年5月20日(予定)

【代表取締役 小松周平より】

ACA Next社との提携によって、当社が中期経営計画でお示ししたTo C向け食品サービスの展開及びTo B向け販売網の拡大が期待されます。

当社グループ及び提携先の総会員数は120万人以上であり、冷凍食品の市場拡大に合わせ、完全調理品の定期販売を年内に開始できるよう努めて参ります。

代表取締役 小松周平