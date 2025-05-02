¥½¥¨¥¸¥Þ¥È¥·¥¤é½Ð±é¤ÎÆþ¾ìÌµÎÁÌî³°²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Öèß³ÚÆüÏÂ¡×5·î17Æü¡ÊÅÚ¡ËÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô¤Ë¤Æ³«ºÅ
ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»ÔÆâ³Æ½ê¤Ë¤Æ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖMUSICBAR HAMAMATSU¡×¤Ï¡¢2025Ç¯5·î17Æü¡ÊÅÚ¡ËÉÍ¾¾¤Î²»³Ú¤ËË×Æ¬¤¹¤ë1day¥¤¥Ù¥ó¥È¡Öèß³ÚÆüÏÂ¡Ê¤Ð¤ó¤é¤¯¤Ó¤è¤ê¡Ë¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ãë¤ÎÉô¡§¿·ÎÐ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¸ø±à¤Ç¾å¼Á¤Ê²»³Ú¤È¥°¥ë¥á¤ò
ÃëÌë2ÉôÀ©¤È¤Ê¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
Ãë¤ÎÉô¤Ï¿·ÎÐ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÉÍ¾¾¾ë¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆþ¾ìÌµÎÁ¤ÎÌî³°²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡£
¥®¥¿ー¤Î¿ÀÍÍ¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥×¥È¥ó¤Î¿ä¤·¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥Í¥ª¡¦¥½¥¦¥ë¡¦¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡ÖToshiki Soejima¡×¤È¡ÖNahokimama¡×¤Î¥Ç¥å¥ª¤ä¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥¥¥ë¥á¥ó¥¿¥ë¥Ð¥ó¥ÉNABOWA¤Î¥ê¥º¥àÂâ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¥É¥é¥à¥¹Àî¾åÍ¥¤È¥Ùー¥¹ËÙÀîÃ£¤Ë¥Ï¥ó¥Þー¥À¥ë¥·¥ÞーÁÕ¼ÔÆ£ÂôÍ³°ì¤¬²Ã¤ï¤ë¡ÖWONDER HEADZ¡×¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¥íー¥«¥ëÁÕ¼Ô¡¦DJ¿Ø¤Ë¤Æ1Æü¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¸¥ã¥º～¥½¥¦¥ë～¥À¥ó¥¹¤È¾å¼Á¤Ê²»³Ú¤¬Àä¤¨¤ºÎ®¤ì¤ë¶õ´Ö¤òÄó¶¡¡£²»³Ú¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢°û¿©¤äÇã¤¤Êª¡¢¥µ¥¦¥ÊÂÎ¸³¤ä¥¢ー¥È¡¦¥è¥¬Åù¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Þ¥ë¥·¥§¥¨¥ê¥¢¤â½¼¼Â¤Ç¤¹¡£
GUEST½Ð±é¼Ô
Toshiki Soejima & Nahokimama
¥Í¥ª¡¦¥½¥¦¥ë¡¦¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¹ñºÝÅª¤ÊÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëToshiki Soejma¡Ê¥½¥¨¥¸¥Þ¥È¥·¥¡Ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¡¢¥®¥¿ー¡¢¥ー¥Üー¥É¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ë¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¥äーNahokimama¡Ê¥Ê¥Û¥¥Þ¥Þ¡Ë¤Ë¤è¤ë¥Ç¥å¥ª¡£
WONDER HEADZ
Àî¾åÍ¥¡¢ËÙÀîÃ£¡¢Æ£ÂôÍ³°ì ¤Ë¤è¤ë¥È¥ê¥ª¡£
¥·¥ó¥»¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¼«¿È¤Î±éÁÕ¤Ë¤è¤ëÀ¸²»¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿1st album¡Øwonder wanderer¡Ù¤ò2014Ç¯2·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¡£
£³¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤Î²»¸»¡Ödimension¡×¤ò2024Ç¯6·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¡£
¥É¥é¥à¡¢¥Ùー¥¹¡¢¥Ï¥ó¥Þー¥À¥ë¥·¥Þー¤ò¼´¤Ë¥é¥¤¥ÖËè¤Ë¥¹¥Æー¥¸¥»¥Ã¥È¤òÊÑ¹¹¤·¼Â¸³Åª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¦¡£
DJ YANOMIX
90s¤è¤êÌ¾¸Å²°¤òÃæ¿´¤Ë¿ô¡¹¤ÎHIPHOP/soul¤Î¸½¾ì¤ÇDJ¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¡£
Ìî³°Rave¤¬À¹¤ó¤À¤Ã¤¿2000Ç¯º¢¤è¤ê¡¢Âç¤¤Ê°ÕÌ£¤Ç¥À¥ó¥¹¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯ÏÈ¤¬¹¤¬¤ê¡¢2001Ç¯¼«¿È¤Î¥»¥ì¥¯¥È/¥ì¥³ー¥ÉShop¡¢decibel¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅÚÃå¥À¥ó¥¹¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯/¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì»Ï¤á¤ë¡£Kemuri Production¤ÎHAZU»á¤ÈOBRIGARRD¤ò·ëÀ®¤·¡¢2011Ç¯1st 12inch"Heige me mars E.T."¤ò¥ê¥êー¥¹¡£
2025Ç¯¸½ºß¤Þ¤Ç¤ËCD¥¢¥ë¥Ð¥à2Ëç¡¢12inch£²Ëç¡¢7inch £´Ëç¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥ë¥·¥§¥¨¥ê¥¢¥Öー¥¹Îã
BASIL HOUSE
¥Ð¥¸¥ë¥É¥ê¥ó¥¯Â¾
PEACEFUL GARDEN
¥Ð¥ì¥ë¥µ¥¦¥ÊÂÎ¸³
PATICANA
¥Ð¥¿ー¥«¥ìー
POPPY ART CLUB
³¨²è¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
Ìë¤ÎÉô¡§³¹Ãæ¤Î²»³Ú¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä°û¿©Å¹¤ò´®Ç½¤¹¤ë
³¹Ãæ¤Î²»³Ú¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä°û¿©Å¹¤ò²ñ¾ì¤È¤·¤¿²óÍ·¥¤¥Ù¥ó¥È¡£ÅÌÊâ·÷Æâ¤Ë20°Ê¾å¤¢¤ëÉÍ¾¾¤Î²»³Ú¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ãー¥¸³ä°úÅù¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¸Â¤ê¤ÎÆÃÅµ¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Î²»³Ú¤òºî¤ê½Ð¤¹³Ú´ï¥áー¥«ー¤Î¼Ò°÷¤âÂ¿¤¯À¸³è¤·¡¢²»¤ËÂÐ¤¹¤ë¤³¤À¤ï¤ê»ý¤Ã¤¿¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÂ¿¤¤ÉÍ¾¾»Ô¡£¤³¤Î³¹¤Î²»³Ú¤ò1Æü¤ÇÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§èß³ÚÆüÏÂ¡Ê¤Ð¤ó¤é¤¯¤Ó¤è¤ê¡Ë
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯5·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¸ø¼°:¥µ¥¤¥È¡§https://www.banrakubiyori.com
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§https://www.instagram.com/banrakubiyori/?hl=ja
¡ãÃë¤ÎÉô¡ä
»þ´Ö¡§10:00～18:30
²ñ¾ì¡§ÉÍ¾¾¾ë¸ø±à Ãæ±û¼ÇÀ¸¹¾ì¡¦°ª¹¾ì¡Ê±«Å··è¹Ô/¹ÓÅ·Ãæ»ß¡Ë
ÎÁ¶â¡§Æþ¾ìÌµÎÁ¡¢°û¿©ÊªÈÎÂÎ¸³ÊÌ
½Ð±é¼Ô¡§
¡öGUEST
¡¦Toshiki Soejima & Nahokimama
¡¦WONDER HEADZ
¡¦DJ YANOMIX
¡öLOCAL
¡¦Hamamatsu NEW Jazz Quartet & ÀÆÆ£¥·¥é¥Ù
¡¦È¬ÌÚÍÛÂÀÏº
¡¦WARPS
¡¦DJ NORIZM
¡¦DJ SGN
¡¦DJ Abjone
¡ãÌë¤ÎÉô¡ä
»þ´Ö¡§18:00～
²ñ¾ì¡§ÉÍ¾¾»Ô³¹ÃÏ³Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È
ÎÁ¶â¡§¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆþ¾ìÎÁ¥¢¥ê
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
MUSICBAR HAMAMATSU
Ã´Åö¡§µÜ°æ
musicbar.hamamatsu@gmail.com
https://prtimes.jp/a/?f=d161932-1-a1e758fd9e1584de13f8eaa877d89fc1.pdf