¡ÖÄ¹ÉÍ»Ô¤ò¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ë¤·¤Æ¡×¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡×ÃÏ°è²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡ª
¼¢²ì¸©Ä¹ÉÍ»Ô¡Ê»ÔÄ¹¡§Àõ¸« ÀëµÁ¡Ë¤Ï¡¢Ä¹ÉÍ»Ô¤ò¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼Â»Ü¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢¼Â¾Ú¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ÎÃç²ð¡¢¹Êó»Ù±ç¡¢¹ÔÀ¯¥Çー¥¿Äó¶¡¤äÊä½õ¶â¸òÉÕ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦»ö¶È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡ÊDX¡Ë¤Î¼èÁÈ¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤ä»ÔÌ±À¸³è¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤Î¿×Â®¤Ê¼Â¸½¡¢¤Þ¤¿¡¢¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤ÎÁá´ü¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÅ¸³«¤Î²ÃÂ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏÊç½¸°ÆÆâ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
https://prtimes.jp/a/?f=d96659-11-9aa38c19fc210ec3d834bb26708da59a.pdf
Êç½¸¥Æー¥Þ¤Ï¡Ä
¡ü»Ô¹Êó»æ¤Î¥·¥ó¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë²½
¡ü»Ô¸ø¼°LINE¤ÎÍ§¤À¤ÁÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤ÎÁý²Ã¡¦ÄêÃå
¡ü»ÔÌ±»²²Ã·¿¶¦ÁÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à
¡üºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÈòÆñ¼Ô¤Î¿×Â®¤«¤Ä±ß³ê¤ÊÇÄ°®
¡ü¿¦°÷¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Î¿Íºà°éÀ®DX
¡üÄ¹ÉÍ»Ô¤òÁª¤ÓÄ¹ÉÍ»Ô¿¦°÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¿¦°÷ºÎÍÑDX
¡üËÜ»Ô¤ÎÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤ä»ÔÌ±À¸³è¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤Ë»ñ¤¹¤ë»ö¶ÈÄó°Æ¡Ê¥Õ¥êーÄó°Æ¡Ë
±þÊç¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ëÊý¤Ø
¤´Äó°ÆÍ½Äê¤Î¼èÁÈ¥Æー¥Þ¤ä¼èÁÈ³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¸ÄÊÌ¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê¢¨¥×¥í¥Ýー¥¶¥ë¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤ÎÉ¬¿Ü¤Î¼êÂ³¤È¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Î±°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
¸ÄÊÌÁêÃÌ²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°Ê²¼¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://logoform.jp/form/BJcW/1015989
¡Î¸øÊç¤Ë¤«¤«¤ë¼ç¤Ê¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Ï
¸ÄÊÌÁêÃÌÅù¿½¹þ´ü´Ö¡§
¡¡ÎáÏÂ7Ç¯5·î1Æü～5·î22Æü¡¡¸á¸å5»þ¤Þ¤Ç
¸ÄÊÌÁêÃÌ²ñ¡§
¡¡ÎáÏÂ7Ç¯£¶·î2Æü¡¢3Æü¡¢£´Æü¤Î¤¤¤º¤ì¤«
»²²Ã¿½¹þ¡¦´ë²èÄó°Æ´ü´Ö¡§
¡¡ÎáÏÂ7Ç¯6·î£µÆü～6·î19Æü¸á¸å5»þ¤Þ¤Ç
½ñÎà¿³ºº¡§
¡¡¡Ê±þÊç·ï¿ô¤¬Â¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¼Â»Ü¡Ë
¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¿³ºº¡§
¡¡ÎáÏÂ7Ç¯7·î16Æü
Êä½õ»ö¶È¤Î³µÍ×
¡ÎÊä½õ»ö¶È¤ÎÌÜÅª¡Ï
ËÜÊä½õ¶â¤Ï¡¢»ö¶È¼Ô¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ¥¤ì¤¿µ»½Ñ¤ä¥µー¥Ó¥¹¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢Åù¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¼çÂÎÅª¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢Ä¹ÉÍ»Ô¤Ë¤è¤ë³Æ¼ï»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹ÉÍ»Ô¤ò¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ë¤·¤¿´±Ì±Ï¢·È¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢»ÔÌ±¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤äÃÏ°è¤Î³èÀ²½¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¡¦Ä¹ÉÍ»Ô¤ÎÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·èÅù¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ö¶È¼Ô¤«¤éÁÏ°Õ¹©É×¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦Åù¤òÀ¸¤«¤·¤¿½ÀÆð¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ë¤è¤ëÄó°Æ¤òÉý¹¤¯Êç½¸¤·¡¢Í¥½¨¤Ê¼Â¾Ú¼Â¸³¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¼Â»Ü¤Ë·¸¤ë³Æ¼ïÄ´À°Åù¤Î¥µ¥Ýー¥È¡¢·ÐÈñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÊä½õÅù¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÎÊä½õÎ¨¡¦¸ÂÅÙ³Û¡Ï
Êä½õÂÐ¾Ý·ÐÈñ¤Î2/3°ÊÆâ¡¢1·ï¤¢¤¿¤ê¤Î¾å¸Â300Ëü±ß
¡Î¾ÜºÙÆâÍÆ¡Ï
¸øÊç¤äÊä½õ»ö¶È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢»Ô¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.city.nagahama.lg.jp/0000015622.html
»²¹Í¡§Ä¹ÉÍ»Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»Ô¡¡Ä¹¡§Àõ¸«¡¡ÀëµÁ¡Ê¤¢¤µ¤ß¡¡¤Î¤Ö¤è¤·¡Ë
¿Í¡¡¸ý¡§111,807¿Í¡ÊÎáÏÂ7Ç¯4·î1Æü¸½ºß¡Ë
£È¡¡£Ð¡§https://www.city.nagahama.lg.jp/
½êºßÃÏ¡§¢©526-8501¡¡¼¢²ì¸©Ä¹ÉÍ»ÔÈ¬È¨ÅìÄ®632ÈÖÃÏ