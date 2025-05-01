¥Æ¥ì¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¥¢¥×¥ê¤ò³èÍÑ¤·¤¿´Ñ¸÷Â¥¿Ê¤È¸òÄÌ»ö¸Îºï¸º¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¦Æ±¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«»Ï
£Í£Ó¡õ£Á£Ä¥¤¥ó¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹ ¥°¥ëー¥×¤Î¤¢¤¤¤ª¤¤¥Ë¥Ã¥»¥¤Æ±ÏÂÂ»³²ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿·Ç¼ ·¼²ð¡¢°Ê²¼¡Ö¤¢¤¤¤ª¤¤¥Ë¥Ã¥»¥¤Æ±ÏÂÂ»ÊÝ¡×¡Ë¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í²¬»³¸©´Ñ¸÷Ï¢ÌÁ¡Ê²ñÄ¹¡§ÀÐ°æ À¶Íµ¡¢°Ê²¼¡Ö²¬»³¸©´Ñ¸÷Ï¢ÌÁ¡×¡Ë¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í²¬»³¸©¥ì¥ó¥¿¥«ー¶¨²ñ¡Ê²ñÄ¹¡§³áÃ« ½Ó²ð¡¢°Ê²¼¡Ö²¬»³¸©¥ì¥ó¥¿¥«ー¶¨²ñ¡×¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥Ó¥¿¥¤¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂçÀ¾ ·¼²ð¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ê¥Ó¥¿¥¤¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×)¡Ê°Ê²¼¡¢4¼Ô¡Ë¤Ï¡¢²¬»³¸©Æâ¤Ë¤ª¤±¤ë³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î¼þÍ·Â¥¿Ê¤È¸òÄÌ»ö¸Îºï¸º¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¤¢¤¤¤ª¤¤¥Ë¥Ã¥»¥¤Æ±ÏÂÂ»ÊÝ¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¤Î·ÀÌó¼Ô¸þ¤±¥¢¥×¥ê¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¡¢2025Ç¯5·î¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÎÇØ·Ê
¡¡Ë¤«¤Ê¼«Á³¤äÎò»ËÅª¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¤¬Â¿¤¤²¬»³¸©¤Ç¤Ï¡¢¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÎÉ¤¯´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹â¤¤¸©ÆîÉô¤Ë³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸©ÃæËÌÉô¤Ê¤É¸©Æâ³ÆÃÏ¤Ø¤ÎÍ¶µÒ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸©Æâ³ÆÃÏ¤Ø¤Î°ÜÆ°¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥ó¥¿¥«ー¤ÎÍøÍÑ¤¬ÊØÍø¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Î¸òÄÌ¥ëー¥ë¤äÆ»Ï©É¸¼±¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²òÉÔÂ¤ä¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤Ç¤ÎÉÔ´·¤ì¤Ê±¿Å¾¤òµ¯°ø¤È¤·¤¿³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤ÎÈ¯À¸¢¨1¤â²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¡¢4¼Ô¤Ï¡¢¤¢¤¤¤ª¤¤¥Ë¥Ã¥»¥¤Æ±ÏÂÂ»ÊÝ¤¬¥Æ¥ì¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¡Ö¥¿¥Õ¡¦¸«¼é¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ÎÊÝ¸±NexT¡×¤Î·ÀÌó¼Ô¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¢¨2¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥ì¥ó¥¿¥«ー¤òÍøÍÑ¤¹¤ë³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¸þ¤±¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤¿¡Ö¥ì¥ó¥¿¥«ーÈÇNexT¥¢¥×¥ê¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö¥ì¥ó¥¿¥«ーÈÇNexT¥¢¥×¥ê¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò2025Ç¯5·î¤«¤é3¤«·î´Ö¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¼ý½¸¤·¤¿¥Çー¥¿Åù¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸ú²Ì¸¡¾Ú¤Ë¤è¤ê¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Î¸©Æâ¼þÍ·Â¥¿Ê¤È¸òÄÌ»ö¸Îºï¸º¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ½ÐÅµ¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¸òÄÌ»ö¸ÎÁí¹çÊ¬ÀÏ¥»¥ó¥¿ー ¥¤¥¿¥ë¥À¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥óNo132
¢¨2 ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é¼èÆÀ¤¹¤ëÁö¹Ô¥Çー¥¿¡Ê°ÌÃÖ¾ðÊó¤ä¼ÖÎ¾Â®ÅÙÅù¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯°ÂÁ´±¿Å¾ÅÙ¹ç¤¤¤Î¥¹¥³¥¢²½¤ä±¿Å¾¿ÇÃÇ¥ì¥Ýー¥È¡¢¥«ー¥Ê¥Óµ¡Ç½¤Ê¤É¤òÄó¶¡
¡¡¡¡¥ê¥êー¥¹¡§¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¤ß¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Æ¥ì¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¡Ö¥¿¥Õ¡¦¸«¼é¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ÎÊÝ¸±NexT¡×¤òÈ¯Çä
£²¡¥¼è¤êÁÈ¤ß¤Î³µÍ×
¡¡ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢²¬»³¸©Æâ¤Î¥ì¥ó¥¿¥«ー»ö¶È¼Ô¢¨3¤Î²¬»³¶õ¹ÁÅ¹¤Ç¥ì¥ó¥¿¥«ー¤òÍøÍÑ¤¹¤ë³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë°Ê²¼¤Îµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¡Ö¥ì¥ó¥¿¥«ーÈÇNexT¥¢¥×¥ê¡×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¢¥×¥ê¤Ï´ðËÜµ¡Ç½¤ò±Ñ¸ì¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨3 ³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥è¥¿¥ì¥ó¥¿¥êー¥¹²¬»³¡¢Ê¿À®¥ì¥ó¥¿¥«ー³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò²¬»³¥Þ¥Ä¥À¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥ì¥ó¥¿¥«ーÃæ¹ñ³ô¼°²ñ¼Ò
¡ÚÌÜ»Ø¤¹»Ñ¡Û
¡ÚËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î³µÍ×¤È³Æ¼Ô¤ÎÌò³ä¡Û
¡Ú¼ç¤Êµ¡Ç½¡Û
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/26884/table/470_1_270d560ba8f0ffad63c2dba780c12e18.jpg ]
£³¡¥º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
4¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¥ì¥ó¥¿¥«ーÈÇNexT¥¢¥×¥ê¡×¤Ë¤è¤ë²¬»³¸©¤Î¼þÍ·¾õ¶·¤ä°ÂÁ´±¿Å¾¾õ¶·¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢ÍÍÑ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¾ì¹ç¡¢2026Ç¯ÅÙ¤òÌÜ½è¤Ë¡Ö¥ì¥ó¥¿¥«ーÈÇNexT¥¢¥×¥ê¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÍ¶µÒ¤Ë»ñ¤¹¤ë´Ñ¸÷DX»Üºö¤ª¤è¤Ó¸òÄÌ»ö¸Îºï¸ººö¤ÎÂ¾ÃÏ°è¤Ø¤ÎÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£