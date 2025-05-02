¥µ¥¤¥Ðー¥ê¥ó¥¯¡¢¡ÖPowerDirector¡×¤Î¥âー¥·¥ç¥ó¥È¥é¥Ã¥­¥ó¥°¡¦¹â²è¼Á²½¤ò²þÁ±¡¢²»À¼ËÝÌõ¤Ë¥ê¥Ã¥×¥·¥ó¥¯µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¡¡¥«¥éー¥°¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎUI¤â²þÁ±

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[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=FFNaYRFlpQE ]
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[Æ°²è3: https://www.youtube.com/watch?v=8enJOSP_mZ8 ]
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