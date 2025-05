株式会社N2ホールディングス

株式会社N2ホールディングス(兵庫県姫路市/代表取締役 山内俊一)は、B STONE株式会社(東京都港区/代表取締役 黒石奈央子)が運営するレディースブランド「Ameri(アメリ)」にて、ブランド初となる野外フェスイベント「Ameri 10th Anniversary "NO RULES FOR LIFE" Powered by J-WAVE」を5月5日(月・祝)に六本木ヒルズアリーナにて出店します。

今回のPOP-UPイベントでは、N2 Interiorディレクター藤野が厳選したインテリア家具や、イベントのために特別に制作された限定商品を多数展示。さらに、2025年から始動している「新生N2 Interior」から、未公開の新作を先行してお披露目します。今回のフェスでしか体験できない特別な空間と商品をご用意し、訪れるすべての方に驚きと感動をお届けします。

「ファッション×音楽×アート」、“自分らしさ”を祝う1日に。

本イベントは、人気ファッションブランド「Ameri(アメリ)」が10周年YEARを記念して初めて主催する野外フェス。「Well-Being(ウェルビーイング)」をテーマに、様々な年代・立場の女性が自分らしく生きることをファッションと音楽で表現する1日限りの特別イベントです。

J-WAVEプロデュースの音楽ステージには、iri、水曜日のカンパネラ、chelmico、eillら、感性豊かなアーティストが出演し、会場を盛り上げます。また、AZUSA IIDA氏とのスペシャルコラボアイテムや、豪華景品が当たる抽選会、キッチンカーなど、カルチャー・アート・ライフスタイルが融合するコンテンツが盛りだくさんです。

N2 interiorの出店ブースについて

N2 interiorは、“play with space(空間と遊ぶ)”をブランドコンセプトに、「快適=正解」ではない、不完全な中にこそある“あなたらしさ”を大切にしたインテリア提案を行っています。

本イベントでは、N2 interiorのオリジナル商品をはじめ、国内外から選りすぐった空間のスパイスとなるようなプロダクトを多数展示。イベント限定の特別アイテムも登場予定です。

4. 出展予定ブランド・作家の一部紹介

TANBUNGAMA:800年以上受け継がれる伝統と美

歴史と伝統を800年以上にわたり守り続けてきた丹文窯の器。日常の中に“工芸の美”をそっと溶け込ませる力を持ち、シンプルでありながら奥深い質感と存在感が魅力です。N2 interiorのディレクター藤野が実際に工房を訪問し、今回のフェスにふさわしい作品を厳選しました。特に注目すべきは、手仕事ならではの歪みや釉薬の表情を生かした器たち。料理やお茶といった生活のひとコマを、より豊かに演出してくれます。俳優の窪塚洋介氏も丹文窯の4代目・大西氏との縁をきっかけに、家族で工房を訪問し、陶芸体験をされたエピソードも。

土に触れ、ろくろを回すという伝統の技と温もりに魅了され、その後大阪で個展を開催されるほどの感銘を受けた作品です。

HANA KARIM STUDIO:スロベニアから届いた、彩りと温もりの一点もの陶器

スロベニア出身の陶芸家Hana Karimが生み出す、鮮やかな色彩と美しいフォルムの陶器。母から受け継いだ技術と、画家である父譲りの豊かな色彩感覚が融合し、アートと実用性が調和した唯一無二の作品が特徴です。ディレクター藤野が一目惚れしたことから、スロベニアから直交渉を行い、日本初展開が実現しました。

今回の展示では、壁掛けアートやコースター、など空間に彩りと遊び心を加えるラインナップを展開予定。すべてが一点もののため、出会いの瞬間が特別なものとなるはずです。なお、日本での取り扱いはN2 interiorのみとなっており、本イベントはその世界観に触れられる貴重な機会となります。

nishimokko:木の余白が語りかける、詩的なミニマリズム

木工作家・西村洋一氏が手がける「nishimokko」は、ミニマルで詩的な木のオブジェを展開するブランド。木材の自然な表情や節、色味の違いをそのまま活かしながら、緻密な造形美と余白のあるデザインを両立させています。

今回一部展示商品紹介

藤野が惚れ込んだのは、単なる“置き物”としてでなく、見る人の感情や記憶をそっと引き出す力を持つ点。触れたり、眺めたり、配置を変えたりすることで、日々異なる表情を見せてくれる、まさに“間を楽しむ”作品です。

SUIM GLASS:光と空気をとらえる、詩的なガラスのアートピース

ディレクター藤野がガラス作家・神崎氏に空間に調和するプロダクトを依頼し、今回のイベント限定で特別な作品が誕生しました。

ガラス作家・神崎氏が手がける「SUIM GLASS」は、自然界の現象や空、海、光のゆらめきをモチーフに、溶けるようなフォルムと繊細な透明感を併せ持つアートピース。

今回はN2 interiorがフェスのために特別オーダーした限定作品が登場します。暮らしの中でガラスの“間”や“余白”を感じてほしいという想いから生まれた器や小物たちは、光の加減や置かれる空間により、表情を変化させます。「ガラスそのもので完結しない」と語る神崎氏の哲学が宿り、空間に詩的なリズムを加える存在です。

SENDAI FORME:感情をかたちに、日常に静けさを宿す器

「かたちにすることで、感情や記憶を記録する」という哲学を持つ、仙台発のプロダクトブランド「SENDAI FORME」。その佇まいは、静けさの中に感情の余白を生み出し、暮らしの一瞬一瞬に寄り添います。

プロダクトはすべて、素材の持つ素朴さと、造形の緊張感が絶妙なバランスで融合しています。N2 interiorでは、今回のイベントテーマに共鳴するプロダクトを選出。特に注目されるのが、空間にさりげない詩的余白を与える陶器のブックエンド。日々の暮らしの中に無理なく溶け込みながらも、視線を奪う力を持つオブジェたちは、静けさの中にある感情や美を再認識させてくれます。

出店概要

イベント名:Ameri 10th Anniversary “NO RULES FOR LIFE” Powered by J-WAVE

開催日:2025年5月5日(月・祝)

時間:11:00~20:00

会場:六本木ヒルズアリーナ(東京都港区六本木6-10-1)

入場料:無料

出演アーティスト:

13:00~13:40 eill

15:00~15:40 chelmico

17:00~17:40 水曜日のカンパネラ

19:00~19:40 iri

公式サイト:https://amerivintage.co.jp/blogs/feature/ameri-fes

N2 interiorについて

N2 interiorは、スローガン『play with space』を掲げ、快適(機能的)は面白くない

不完全で、過ごし方によって変わる自分らしさを楽しもう、をコンセプトに個性と遊び心を重視したデザイン家具を提供するブランドです。空間を彩る家具を通じて、ユーザーに新しいライフスタイルの提案を行っています。

今回のPOP-UPイベントでは、家具の「楽しさ」を具現化し、訪れる人々にクリエイティブなインスピレーションを与えます。

■AMERI VINTAGE

2014年にオリジナルブランド「Ameri」を中心に、ヴィンテージアイテムやインポートアイテムなどを取り扱うセレクトショップ「AMERI VINTAGE」のWEB STOREをオープン。”NO RULES FOR FASHION"=ファッションにルールはないをブランドコンセプトとし、ジャンルにとらわれない幅広いアイテムを展開するブランドです。



WEB STORE:https://amerivintage.co.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/amerivintage/

YouTube:https://www.youtube.com/c/NORULESFOR

■N2 interior

WEB STORE:https://n2-interior.com/

Instagram:https://www.instagram.com/n2.interior/

director Instagram:https://www.instagram.com/n2.interior/

お問い合わせ先

株式会社N2ホールディングス

HP:https://trou.jp/

Email:info@n2interior.com