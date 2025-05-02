ÊªÎ®¶È³¦¤Î´ðÁÃ¤ò³Ø¤Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¡ÖÂè1²ó ÊªÎ®Ã´Åö¼Ô¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤ÊªÎ®»þÎ®¤ÈÂÐ±þºö～2026Ç¯ÌäÂê/ÊªÎ®´ØÏ¢ÆóË¡²þÀµ～¡×¤ò2025Ç¯5·î14Æü¡Ê¿å¡Ë³«ºÅ¡ÃÁ¥°æÁí¸¦¥í¥¸³ô¼°²ñ¼Ò
ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÊªÎ®¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à Á¥°æÁí¸¦¥í¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¡§¶¶ËÜÄ¾¹Ô¡¢°Ê²¼¡ÖÁ¥°æÁí¸¦¥í¥¸¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯5·î14Æü¡Ê¿å¡Ë14:00～15:00¡¢¡ÖÂè1²ó ÊªÎ®Ã´Åö¼Ô¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤ÊªÎ®»þÎ®¤ÈÂÐ±þºö～2026Ç¯ÌäÂê/ÊªÎ®´ØÏ¢ÆóË¡²þÀµ～¡×¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥Êー¤Î¾ÜºÙ¡¦¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.f-logi.com/ninushi/seminar/202505-new-logisticsmanager/
¡ÖÊªÎ®¤Î´ðÁÃ¡×¤È¡ÖºÇ¿·Æ°¸þ¡×¤ò³Ø¤Ö¥Á¥ã¥ó¥¹
ÊªÎ®Ã´Åö¼Ô¤¬²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¶È³¦Æ°¸þ¤È¤Ï¡©
4·î¤Î¿Í»ö°ÛÆ°¤Ç¿·¤¿¤ËÊªÎ®ÉôÌç¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿Êý¤Ï¡ÖÊªÎ®¤Î´ðÁÃ¡×¤È¡ÖºÇ¿·Æ°¸þ¡×¤ò³Ø¤Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÊªÎ®¶È³¦¤Ïº£¡¢¥É¥é¥¤¥ÐーÉÔÂ¤äÊªÎ®¥³¥¹¥È¤Î¹âÆ¡¢Ë¡²þÀµ¤Ë¤è¤ë¡Ö2026Ç¯ÌäÂê¡×¡¢¹ÔÀ¯¤Ë¤è¤ë»ØÆ³¶¯²½¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÊÑ²½¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦°ÑÂ÷Àè¤«¤é¤ÎÃÍ¾å¤²Í×ÀÁ¤Ë¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡©
¡¦¼ÒÆâ¤«¤é¤Î¥³¥¹¥Èºï¸º»Ø¼¨¤Ë¤É¤¦±þ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©
¡¦¹ÔÀ¯»ØÆ³¥ê¥¹¥¯¤Ë¤É¤¦È÷¤¨¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡©
Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿Çº¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡ÖÊªÎ®¡×¤Ï¤¿¤À¤Îºî¶ÈÎÎ°è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¤Î·Ð±Ä¤ò»Ù¤¨¤ë¡ÖÀïÎ¬¡×¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¹ÖºÂ¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¡¢ÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¡Ö¹ÔÀ¯»ØÆ³¥ê¥¹¥¯¡×¤ÎÀµ¤·¤¤Íý²ò¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢°ÑÂ÷Àè¡ÊÊªÎ®´ë¶È¡Ë¤È¤ÎÅ¬Àµ¤Ê´Ø·¸¹½ÃÛË¡¤ä¡¢ÊªÎ®¥³¥¹¥È¤ÎÅ¬Àµ²½¡¦ÍÞÀ©¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¤Ê¤É¡¢¼ÂÌ³¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ëÂÐ±þºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç¤¹- ¿Í»ö°ÛÆ°¤Ç¿·¤¿¤ËÊªÎ®ÉôÌç¡ÊÃ´Åö¼Ô¡Ë¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿Êý
- ÊªÎ®Éô¤È¤·¤Æº£¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï²¿¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
- ÊªÎ®´ØÏ¢ÆóË¡¤Î²þÀµ¤Ç²Ù¼ç´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
- Ç÷¤ë2026Ç¯ÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ²¿¤«¤éÃå¼ê¤¹¤Ù¤¤«Çº¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý
- Â¾¼Ò¤ÎÂÐ±þ¾õ¶·¡¦»öÎã¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
¥»¥ß¥Êー¤Î¾ÜºÙ¡¦¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.f-logi.com/ninushi/seminar/202505-new-logisticsmanager/
¡ÖÊªÎ®¤Î´ðÁÃ¡×¤È¡ÖºÇ¿·Æ°¸þ¡×¤ò³Ø¤Ö¥Á¥ã¥ó¥¹
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç³Ø¤Ù¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È£±¡¥ÊªÎ®´ØÏ¢ÆóË¡²þÀµ¤È2026Ç¯ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿·Ç¤ÊªÎ®Ã´Åö¼Ô¤¬É¬¤ºÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤ÊªÎ®´ØÏ¢ÆóË¡²þÀµ¡¢2026Ç¯ÌäÂê¡¢ÊªÎ®²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
£²¡¥¿·ÊªÎ®Ã´Åö¼Ô¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤»þÎ®¤ËÂ¨¤·¤¿ÂÐºö¥Ý¥¤¥ó¥È
¹ÔÀ¯»ØÆ³¥ê¥¹¥¯¤òÍý²ò¤·¡¢º£¸å¤Î²þÁ±¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¸þ¤±¤¿É¬Í×»ëÅÀ¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿°ÑÂ÷Àè(ÊªÎ®´ë¶È)¤È¤ÎÅ¬Àµ¤Ê´Ø·¸¹½ÃÛË¡¤äÊªÎ®¥³¥¹¥È¤ÎÅ¬Àµ²½¡¦ÍÞÀ©¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥óÅù¡Äºòº£¤ÎÊªÎ®²ÝÂê¤Ø¤ÎÂÐºö¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¹ÖºÂÆâÍÆÂè°ì¹ÖºÂ¡§ÊªÎ®Ã´Åö¼Ô¤¬ÍÞ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤ÊªÎ®»þÎ®¤äË¡²þÀµ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ
¡¦ÊªÎ®¶È³¦¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶ÊÑ²½¤È¤Ï¡© -¿Í¼êÉÔÂ¡¦¥³¥¹¥È¹âÆÅù-
¡¦2026Ç¯ÌäÂê¤È¤Ï¡© -¥É¥é¥¤¥Ðー»þ´Öµ¬À©¤Î±Æ¶Á¤È²Ù¼çÀÕÇ¤-
¡¦²þÀµÊªÎ®¸úÎ¨²½Ë¡¡¦¥È¥é¥Ã¥¯G¥á¥ó¤Ê¤É¡ÖË¡²þÀµ¤ÎÁ´ÂÎÁü¡×
¡¦²Ù¼ç´ë¶È¤È¤·¤Æµá¤á¤é¤ì¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ï -´ðÁÃÊÔ-
ÂèÆó¹ÖºÂ¡§ÊªÎ®Ã´Åö¼Ô¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¹ÔÀ¯»ØÆ³¥ê¥¹¥¯¤È¤Ï¡©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²Ù¼ç´ë¶È¤¬¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊªÎ®¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬²òÀâ
¡¦ÊªÎ®ÉôÌç¤Ë¤ª¤±¤ë¡È¿·Ç¤¼Ô¡É¤ÎÌò³ä¤ÈÎ©¤Á°ÌÃÖ
¡¦¹ÔÀ¯»ØÆ³¥ê¥¹¥¯¤È¤Ï¡© -»ØÆ³¤µ¤ì¤ë²Ù¼ç¤ÎÆÃÄ§¤ÈÂÐ±þÎã-
¡¦°ÑÂ÷Àè¡Ê±¿Á÷²ñ¼Ò¡Ë¤È¤Î´Ø·¸¹½ÃÛÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦¥³¥¹¥ÈºÇÅ¬²½¡¦ÊªÎ®KPI¸«Ä¾¤·¤Î¤¿¤á¤ÎÃå´ãÅÀ
³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯5·î14Æü¡Ê¿å¡Ë14:00～15:00¡¡¢¨ÅöÆü¼õÉÕ³«»Ï13¡§45～
³«ºÅÊýË¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡ÊZoom¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ë
¼õ¹ÖÈñ¡§ÌµÎÁ
ÂÐ¾Ý¡§²Ù¼ç´ë¶È¡ÊÀ½Â¤¶È¡¢¾®Çä¶È¡¢²·Çä¶È¡Ë¡¢ÊªÎ®´ë¶È
¢¨Æ±¶È¡Ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶È¡Ë¤ÎÊý¤«¤é¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¡¢¤Þ¤¿¤Ïyahoo/gmail¤Ê¤É¤Î¥Õ¥êー¥áー¥ë¤«¤é¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤´»²²Ã¤ò¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥»¥ß¥Êー¤Î¾ÜºÙ¡¦¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.f-logi.com/ninushi/seminar/202505-new-logisticsmanager/
¡ÖÊªÎ®¤Î´ðÁÃ¡×¤È¡ÖºÇ¿·Æ°¸þ¡×¤ò³Ø¤Ö¥Á¥ã¥ó¥¹
²ñ¼Ò¾Ò²ð
Á¥°æÁí¸¦¥í¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÊªÎ®ÀïÎ¬¤ÎºöÄê¤«¤éÁÒ¸Ë¤Î¸½¾ì²þÁ±¡¢ÊªÎ®¥³¥¹¥È¤ÎÍÞÀ©¤Ê¤É¡¢¹âÅÙ¤ÊÊªÎ®ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÁí¹çÊªÎ®¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²Ù¼ç´ë¶È¡ÊÀ½Â¤¶È¡¦²·Çä¶È¡¦¾®Çä¶È¡Ë¤ÎÊªÎ®ÀÕÇ¤¼Ô¤äÃ´Åö¼Ô¤¬½¸¤¦¾ðÊó¸ò´¹¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ö¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¡¦¥µ¥í¥ó¡×(https://lp.f-logi.com/ninushi/lls/)¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§Á¥°æÁí¸¦¥í¥¸³ô¼°²ñ¼Ò
ÅìµþËÜ¼Ò¡§¢©104-0028¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÈ¬½Å½§ÆóÃúÌÜ2ÈÖ1¹æ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§ È¬½Å½§¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ïー35³¬
ÂçºåËÜ¼Ò¡§¢©541-0041¡¡ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èËÌÉÍ»ÍÃúÌÜ4ÈÖ10¹æ Á¥°æÁí¸¦ÂçºåËÜ¼Ò¥Ó¥ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¶¶ËÜ Ä¾¹Ô
ÀßÎ©¡§2000Ç¯5·î10Æü
»ñËÜ¶â¡§9,800Ëü±ß
£Ô£Å£Ì¡§03-4223-3163
£Í£Á£É£Ì¡§marketing@f-logi.com
£×£Å£Â¡§https://www.f-logi.com(https://www.f-logi.com)
ÊªÎ®¶È³¦¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤òÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹
Á¥°æÁí¸¦¥í¥¸¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¤ß¤ë
¢ä https://x.com/Funaisoken_logi(https://x.com/Funaisoken_logi)
Á¥°æÁí¸¦¥í¥¸¤ÎFacebook¤ò¤ß¤ë
¢ä https://www.facebook.com/funai.logistics(https://www.facebook.com/funai.logistics)
Á¥°æÁí¸¦¥í¥¸¤Î¥áー¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë
¢ä https://www.f-logi.com/newsletter/(https://www.f-logi.com/newsletter/)