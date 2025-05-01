¡ÚÊì¤ÎÆü¡Û²Ö¤Ç¤â¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¿´¤Ë»Ä¤ëÂ£¤ê¤â¤Î¡£¥¢¥á¥ê¥«À¸¤Þ¤ì¡¢ÇÏ¶ñ¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¥Ïー¥Í¥¹¥ì¥¶ー¤Ç¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤·¤¿¡¢Êì¤ÎÆü¸ÂÄê¥«¥éー¤ÎËÜ³×¥ß¥ËºâÉÛ¤¬È¯Çä¡£
ÂçºåÉÜ°ñÌÚ»Ô¤Ç³×¾®Êª¤ÎÀ½ºî¡¦ÈÎÇä¤ò¤¹¤ë¥¯¥¢¥È¥í¥¬¥Ã¥Ä¡ÊÂåÉ½¡§ÃæÄÔÂçÌé ¥Ê¥«¥Ä¥¸¥Ò¥í¥ä¡Ë¤Ï¡¢¸ø¼°HP¤Ë¤Æ¡Ö¥Ïー¥Í¥¹¥ì¥¶ー¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Êì¤ÎÆü¸ÂÄê¥«¥éー¤Î¥ß¥ËºâÉÛ¡×¤ò4·î25Æü¤ËÈ¯Çä¡£²Á³Ê¤Ï16,700±ß(ÀÇ¹þ18,370±ß) ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é https://quatrogats.com/?pid=186220691
Êì¤ÎÆü¥®¥Õ¥È¤Ë¡¢°é¤Æ¤ë³Ú¤·¤ß¤ò¡£
¤¤¤Ä¤â²ÈÂ²¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ªÊì¤µ¤ó¤Ø¡¢º£Ç¯¤ÏÄ¹¤¯´ó¤êÅº¤¨¤ë¥ì¥¶ー¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÂ£¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¥ß¥ËºâÉÛ¡Ö¾®¤µ¤¤¤Õ¡×¤Ï¡¢¤ª»¥¤òÀÞ¤é¤º¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈºâÉÛ¡£
¥«ー¥É¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¥³¥¤¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¤â½¼¼Â¤·¡¢¸«¤¿ÌÜ°Ê¾å¤Î¼ýÇ¼ÎÏ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥Ô¥ó¥¯¡×¤Ï¡¢Êì¤ÎÆü¤À¤±¤Î¸ÂÄê¥«¥éー¡£¥¢¥á¥ê¥«À¸¤Þ¤ì¤ÎÇÏ¶ñ¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¾å¼Á¤Ç·øÏ´¤Ê¥ì¥¶ー¤Ç¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ä¤ï¤é¤«¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë¿§¹ç¤¤¤Ï¡¢Æü¾ï¤Ë¤â¤¹¤Ã¤ÈÆëÀ÷¤ß¡¢Âç¿Í¤Î½÷À¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡ÖWickett & Craig¡×¼ÒÀ½¥Ïー¥Í¥¹¥ì¥¶ー»ÈÍÑ
¤³¤ÎºâÉÛ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë³×¤Ï¡¢150Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¤â¤Ä¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÏ·ÊÞ¥¿¥ó¥Êー¡¢Wickett & Craig¡Ê¥¦¥£¥±¥Ã¥È¡õ¥¯¥ì¥¤¥°¡Ë¼Ò¤¬»ÅÎ©¤Æ¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥ì¥¶ー¡£
¡Ö¥Ïー¥Í¥¹¥ì¥¶ー¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤Î³×¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥´ー¥ë¥É¥é¥Ã¥·¥å»þÂå¤Î¹ÛÉ×¤¿¤Á¤ä¡¢ËÁ¸±²È¤¿¤Á¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿·øÏ´¤ÊÁÇºà¡£ÇÏ¶ñ¤Î¼ê¹Ë¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¶¯¤µ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¼ê¤Ë¼è¤ë¤¿¤Ó¤Ë¼«Á³¤Ê½À¤é¤«¤µ¤È±ð¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
É½ÌÌ¤Ë¤Ï´éÎÁ¤Ë¤è¤ë²Ã¹©¤ò»Ü¤µ¤º¡¢³×¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÈ©Íý¡Ê¤¤á¡Ë¤ä¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥È¥é¡ÊÂÓ¾õ¤ÎÌÏÍÍ¡Ë¡¢¾®¤µ¤Ê½ýÀ×¤Ê¤É¡¢Å·Á³ÁÇºà¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎË¤«¤ÊÉ½¾ð¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
JAPAN MADE¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢³×¿¦¿Í¤¬¤¹¤Ù¤Æ¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É
¾®¤µ¤¤¤ÕÀìÌçÅ¹¥¯¥¢¥È¥í¥¬¥Ã¥Ä¤Î¿¦¿Í¤¬ËÜÊª¤Î³×¤ÈJAPAN MADE¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢Âçºå¤Ë¤¢¤ë³×¹©Ë¼¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¡£
¡ÖÎ¹¡¢¥¢ー¥È¡¢Í·¤Ó¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡Ö¾®¤µ¤¤¤Õ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÈÍ·¤Ó¿´¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤ÊÊë¤é¤·¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È
³×¿¦¿Í¤¬¹ñ»º¤ÎËÜ³×¤ò¤Ä¤«¤¤Á´¤Æ¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¡£
¤ª»¥¤È¥«ー¥É¤È¥³¥¤¥ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤ªºâÉÛ¤Ï¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¥«¥Ð¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê»ý¤¿¤Ê¤¤Êë¤é¤·¤Ë¤â¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ê¤¬¤é¤ª»¥¤ÏÌó10～20Ëç¡¦¥³¥¤¥ó¤ÏÌó20～30Ëç¡¦¥«ー¥É¥Ý¥±¥Ã¥È2²Õ½ê:Ìó6～9Ëç¡£É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ÏÁ´¤ÆÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÛ¤¤¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¥ê¥êー¥¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª¼è¤ê·×¤é¤¤¤Î¤Û¤É¡¢¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾®¤µ¤¤¤Õ¡£¥³¥ó¥Á¥ã
¡ÖWickett & Craig ¥¦¥£¥±¥Ã¥È¡õ¥¯¥ì¥¤¥° ¥Ïー¥Í¥¹¥Îー¥°¥ìー¥º¡× ¥Ô¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://quatrogats.com/?pid=186220691(https://quatrogats.com/?pid=186220691)