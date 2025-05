¥é¥¤¥¢¥Ã¥È¥²ー¥à¥º¡¢¥¿¥¯¥Æ¥£¥«¥ëFPS¡ØVALORANT¡Ù¤Î5¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦Season 2025 // Act III¤¬5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê³«Ëë

合同会社ライアットゲームズ

Riot Games, Inc.(米国)の日本法人である合同会社ライアットゲームズ(港区六本木、社長/CEO:藤本 恭史)は、タクティカルFPS「VALORANT(ヴァロラント)」において、5周年を祝うSeason 2025 // Act IIIが日本時間5月1日(木)より開幕したことをお知らせします。

本Actでは、5周年を迎えるVALORANTのこれまでの名シーンを記念した新バトルパスが登場します。

プレイヤーは、「5 Years: デュエリスト カード」、「5 Years: サイファーの復讐 カード」、「5 Years: Can't Slow Me Down カード」などの5周年をテーマにした特別なプレイヤーカードを通して、2020年まで時を遡りながら思い出に浸ることができるでしょう。アニメーション付きの「バリクバヤンボックス スプレー」や「タピオカトラック バディー」など、懐かしい記憶を呼び起こすガンバディーやスプレーも登場します。

また本ActからVALORANTにギフト機能が登場し、フレンドや他のプレイヤーに注目ストアのアイテムなどを贈れるようになります。プレイヤーはギフトとしてセットまたは個別のアイテムを贈ることができるため、フレンドと一緒に楽しむ方法がさらに充実するはずです。

ギフト機能に加えて、「デュオの日」が復活し、ハズとマットのコミカルなコンビがテーマの限定カプセルが登場します。プレイヤーは、自分の身近にいるハズやマットにセットを贈ることができます。

さらに本Actではファンタジーと異世界的要素が出会う新コレクション「ダイバージェンス」がリリースされ、ヴァンダル、クラシック、ジャッジ、オペレーター、スタッフ(近接武器)の新スキンが登場します。

Season 2025 // Act IIIは5月1日に開幕し、「ダイバージェンス」コレクションと「デュオの日」限定カプセルは5月2日から購入可能となります。



◆Riot Games(ライアットゲームズ)について

Riot Gamesは世界で最もプレイヤーに焦点を当てたゲームの開発、パブリッシング、プレイヤーサポートの提供を目指し、2006年に創設されました。2009年にリリースされたデビュータイトル『リーグ・オブ・レジェンド』は、世界トップクラスのプレイヤー数を誇るPCゲームとして愛されています。その後も、『VALORANT』、『チームファイト タクティクス』、『レジェンド・オブ・ルーンテラ』、『リーグ・オブ・レジェンド:ワイルドリフト』をリリースし、世界中で最も観戦され、広く認知されているeスポーツタイトルを生み出してきました。その頂点ともいえる大会「League of Legends World Championship(Worlds)」や「VALORANT Champions Tour(VCT)」は、毎年数百万人のファンが観戦しています。またライアットは、音楽やコミックブック、ボードゲーム、さらにはエミー賞受賞アニメシリーズ『Arcane』といった様々なマルチメディアプロジェクトを通じて、自社のIPをさらに深く掘り下げています。

ライアットゲームズ公式サイト: https://www.riotgames.com/ja

Riot Games Japan 公式X(旧Twitter): https://twitter.com/riotgamesjapan

メディア「FISTBUMP」:https://fistbump-news.jp/

◆VALORANTについて

VALORANT(ヴァロラント)は、5対5で対戦する競技性の高いタクティカルシューターで、PC、PlayStation(R)5、Xbox Series X|Sに対応しています。高い精度が要求される銃撃戦と、「エージェント」(キャラクター)固有の特殊能力を組み合わせた、本格派の銃撃戦が特徴で、プレイヤーの戦略的選択や柔軟なアイデア、そして一瞬のひらめきから生まれるチャンスがチームを勝利に導きます。マップは競技シーンを見据えて設計されており、何千時間プレイしても常に新鮮な戦いを体験できるような工夫が凝らしてあります。

『VALORANT』は基本プレイ無料で、世界中のより多くのプレイヤーが楽しめるよう幅広いスペックのPCとコンソールに対応しています。ライアットゲームズでは、世界各地における最高クラスの専用ゲームサーバーとインフラの整備、独自開発のチート対策システムなど、タクティカルシューターの競技性を確保し、利用可能なすべてのプラットフォームで、FPSジャンルにふさわしいゲーム体験を実現する体制の構築に全力で取り組んでいます。

VALORANT公式サイト: https://playvalorant.com/ja-jp/

VALORANT公式X(旧Twitter): https://twitter.com/VALORANTjp

VALORANT公式TikTok:https://www.tiktok.com/@playvalorantjp