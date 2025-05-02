À¤³¦½é¡¢¥·¥Õ¥Èµ¡Ç½ÅëºÜVista VisionÂÐ±þ¥·¥Í¥ì¥ó¥º¡ÖLAOWA Zero-D Shift Cine¡×15mm T4.8¡¢20mm T4.1¤Î2¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì

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(C)DSI Pictures
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LAOWA 20mm T4.1 Zero-D Shift Cine
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¡¡15mm T4.8 Zero-D Shift CineÍÑ¸ò´¹¥Ð¥è¥Í¥Ã¥È Canon EF
¡¡15mm T4.8 Zero-D Shift CineÍÑ¸ò´¹¥Ð¥è¥Í¥Ã¥È Nikon Z
¡¡15mm T4.8 Zero-D Shift CineÍÑ¸ò´¹¥Ð¥è¥Í¥Ã¥È Canon RF
¡¡15mm T4.8 Zero-D Shift CineÍÑ¸ò´¹¥Ð¥è¥Í¥Ã¥È L Mount
¡¡20mm T4.1 Zero-D Shift CineÍÑ¸ò´¹¥Ð¥è¥Í¥Ã¥È Sony E
¡¡20mm T4.1 Zero-D Shift CineÍÑ¸ò´¹¥Ð¥è¥Í¥Ã¥È Canon EF
¡¡20mm T4.1 Zero-D Shift CineÍÑ¸ò´¹¥Ð¥è¥Í¥Ã¥È Nikon Z
¡¡20mm T4.1 Zero-D Shift CineÍÑ¸ò´¹¥Ð¥è¥Í¥Ã¥È Canon RF
¡¡20mm T4.1 Zero-D Shift CineÍÑ¸ò´¹¥Ð¥è¥Í¥Ã¥È L Mount
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https://www.laowa.jp