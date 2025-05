THE WHY HOW DO COMPANY株式会社https://affiliate-meetup-20250609.peatix.com/

株式会社渋谷肉横丁(東京都渋谷区宇田川町13-8 ちとせ会館、代表取締役:亀田 信吾)は、中 有哉氏が主催する「アフィリエイト交流会 2025 Vol.1」が2025年6月9日(月)19:00より、東京・渋谷の「渋谷肉横丁」3Fにて開催されることをお知らせいたします。

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社の100%子会社 株式会社渋谷肉横丁にて中有哉氏とアフィリエイト交流会 2025 Vol.1 開催 デジタルマーケティング業界関係者による第3回交流イベント

株式会社渋谷肉横丁(東京都渋谷区宇田川町13-8 ちとせ会館、代表取締役:亀田 信吾)は、中 有哉氏が主催する「アフィリエイト交流会 2025 Vol.1」が2025年6月9日(月)19:00より、東京・渋谷の「渋谷肉横丁」3Fにて開催されることをお知らせいたします。

イベント概要

アフィリエイト交流会は、デジタルマーケティング業界の中でも特にアフィリエイト関連の事業者や関係者が集まる交流の場として2024年10月に初開催され、定員を大きく超える業界関係者が参加するビジネス交流会として大盛況となりました。今回が2回目の開催となります。主催者の中 有哉氏は「前回を上回る参加者数が予想されるため、今回は会場を拡大して渋谷肉横丁3Fを貸し切りで実施します」と語っています。

渋谷肉横丁は年間数十万人が訪れる渋谷最大級の飲食施設であり、THE WHY HOW DO COMPANY株式会社(東証スタンダード:3823)の100%子会社として、Z世代マーケティングや企業向け採用支援など、ビジネス創出の場としての機能も強化しています。

今回の交流会では、ASP各社をはじめ、アフィリエイターやメディア企業、アドネットワーク配信事業者など、アフィリエイト関連業界の幅広い関係者にご参加いただく予定です。今回は協賛企業とVIP・VVIP席を設定しており、協賛各社とVIP・VVIP申し込みを多数いただいたおかげで、会場規模を拡大しながらも前回同様2,200円での一般参加をいただくことが可能となりました。



イベント詳細

名称:アフィリエイト交流会 2025 Vol.1

日時:2025年6月9日(月)19:00~21:00

会場:渋谷肉横丁 3F(東京都渋谷区宇田川町13-8 ちとせ会館)

定員:100名

参加費:

一般:2,200円(2ドリンク付き)

VIP:11,000円(VIP専用ボックスシート、飲み放題+フード食べ放題)

VVIP:55,000円(VIPプラン内容に加え、ヴーヴ・クリコ(オレンジ)2本付き)

当日券:5,000円(2ドリンク付き、現金のみ)

特記事項:

VVIPチケットは請求書払いにも対応(お問い合わせください)

主催者より一部参加者へは個別にDMでのご案内をすることがあります。

※アフィリエイト交流会事務局(担当:中) Peatixイベントページ:https://affiliate-meetup-20250609.peatix.com/

協賛企業:

株式会社Skyfall https://skyfall.co.jp/

CATS株式会社 https://markecats.co.jp/

カンタンデータクローラー https://easydatacrawler.com/

株式会社ピアラ https://www.piala.co.jp/

株式会社日本美心 https://bisin.co.jp/



イベントの特徴

今回のイベントでは5社の協賛企業を迎え、参加者は協賛企業との名刺交換を通じて、3杯目以降のドリンクやフードサービスを無料で楽しむことができます。乾杯の発声と簡単な告知タイム以外は、すべて自由交流の時間となっており、業界関係者同士の交流を深めていただく場を提供いたします。

イベントに関するコメント

アフィリエイト交流会 主催 中 有哉氏:「前回、多くの方にご参加いただき、今回が2回目の開催となります。前回、予想を上回る方々にご参加いただいており、アフィリエイト業界の交流ニーズの高さを実感しています。前回参加者の方からはアフィリエイト領域の交流会が無いため、参加できて良かったという声を頂き、定期的に開催しようと考えています。今回は会場を拡大した関係で会場費の確保が必要でしたが、協賛企業枠とVIP・VVIP席各社のおかげで。一般チケットは前回同様2,200円での開催が可能となりました。業界の皆様からのご参加をお待ちしております。ASP・アフィリエイターをメインに、アフィリエイト関係の皆様で交流を深めていただければと思います。」

株式会社渋谷肉横丁 代表取締役 亀田 信吾氏: 「渋谷肉横丁は飲食施設としての価値に加え、ビジネス創出の場としての機能も強化しております。アフィリエイト交流会は今回で2回目の開催となり、毎回多くの業界関係者が集まる場となっています。引き続き渋谷肉横丁をビジネス交流の場としてご活用いただき、業界の皆様に新たな価値をご体感いただく機会になればと思います。」

お申し込み方法

イベントチケットは、Peatixにて販売中です。

URL: https://affiliate-meetup-20250609.peatix.com/

会場情報:渋谷肉横丁

所在地:東京都渋谷区宇田川町13-8 ちとせ会館2F・3F

店舗数:28店舗

URL:https://nikuyokocho.jp/

特徴:多様な肉料理を提供する飲食店が集まる日本最大級の横丁。THE WHY HOW DO COMPANY株式会社の100%子会社として運営されており、飲食施設としての魅力に加え、法人向けマーケティングソリューションや採用支援サービスも展開しています。https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000437.000001924.html

■ THE WHY HOW DO COMPANY株式会社について

当社は「WHY(我々はなぜ生きているのか)」と「HOW(どのように生きるのか)」を追求し、企業の持続的な成長と社会への新たな価値創出を支援する企業です。子会社の運営を通じて得たノウハウを基にした「泥臭い」経営コンサルティング、「泥にまみれてお客様の期待に応える」新規事業の立ち上げ支援、「一緒に泥をかぶる」子会社への経営指導など、多岐にわたるサービスを提供しています。

【THE WHY HOW DO COMPANY株式会社】

所在地:東京都新宿区愛住町22 第3山田ビル

設立:2004年7月 上場:2006年10月 東証スタンダード(3823)

代表者:代表取締役社長 岩尾 俊兵

事業内容:価値創造ソリューション、子会社への経営指導

URL: https://twhdc.co.jp