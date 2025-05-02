¡Úgelato pique(¥¸¥§¥éー¥È ¥Ô¥±)¡Û¡ÖJoel Robuchon¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¤Ë¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¡ª²Æ¤ÎÆüº¹¤·¤Ë»÷¹ç¤¦¥Þ¥ê¥ó¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Î¥¯¥ëー¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ã5·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ü¡ÊËÜ¼Ò ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¶áÆ£¹¹¬¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ögelato pique¡Ê¥¸¥§¥éー¥È ¥Ô¥±¡Ë¡×¤Ï2025Ç¯5·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡¢À¤µªºÇ¹â¤ÎÎÁÍý¿Í¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡ÖJoel Robuchon(¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥í¥Ö¥·¥ç¥ó)¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¿·ºî¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡ÖÁ´¹ñ¤Î¥¸¥§¥éー¥È ¥Ô¥±Å¹ÊÞ¡×¡¢¡Ö¥¸¥§¥éー¥È ¥Ô¥±¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡×¡¢¡Ö¥¸¥§¥éー¥È ¥Ô¥± ¥ª¥à¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡×¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥·¥å¥°¥ëー¥×¸ø¼°¥¢¥×¥êMASH STORE¡×¡¢¡ÖUSAGI ONLINE¡×¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢È¯Çä¤ËÀèÎ©¤Á¡¢ÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò5·î2Æü¡Ê¶â¡Ë12:00(Àµ¸á)¤è¤ê¡Ö¥¸¥§¥éー¥È ¥Ô¥±¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡×¡¢EC¥Ç¥Ñー¥È¥á¥ó¥È¥¹¥È¥¢¡ÖUSAGI ONLINE¡×¤Ë¤Æ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
À¤µªºÇ¹â¤ÎÎÁÍý¿Í¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ö¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥í¥Ö¥·¥ç¥ó¡×¤È¤Î¿Íµ¤¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥·¥êー¥º¡£
º£²ó¤Ï²Æ¤ÎÆüº¹¤·¤Ë»÷¹ç¤¦¥Þ¥ê¥ó¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Î¥¯¥ëー¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¡É¹Ò³¤¤Ë½Ð¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡£
¥»ー¥éー¥«¥éー¤äÈ´¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥¥Ã¥Ñー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É
¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤Î¤¢¤ë²Æ¤ò³Ú¤·¤à¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢²Æ¤Ë3½µ´Ö¤Û¤É¤ÎÄ¹¤¤¥Ð¥«¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤Æ
Î¹¹Ô¤ä¥Óー¥Á¡¢²ÈÂ²¤È¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¡¢±Ñµ¤¤òÍÜ¤¦Ê¸²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î³«ÊüÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÃ¤·¤²¤Ê³¤¤Î·Ê¿§¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¡¢¿´ÃÏÎÉ¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ò¡£
¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
¡ã¥Ë¥Ã¥È¥·¥êー¥º¡ä
¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ©¿¨¤ê¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¡Ç¥¹¥àー¥º¥£ー¥é¥¤¥È¡ÇÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ë¥Ã¥È¥·¥êー¥º¡£
¥Ë¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä¤ÎÂµ¤Ë¤ÏÎ©ÂÎÅª¤Ê¥ï¥Ã¥Õ¥ëÊÔ¤ß¤ò»Ü¤·¡¢¥Þ¥ê¥ó¥«¥éー¤Î¥¢¥Ã¥×¥ê¥±¤È¥é¥¤¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥í¥´Æþ¤ê¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Ç¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥ë¥ªー¥Ðー¤Ï¡Ö¹Ò³¤¤Ë½Ð¤ë¡¢½ÐÈ¯¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¡¢¥Þ¥ê¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥¸¥ã¥¬ー¥É¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¤¤á¤Î¥»ー¥éー¥«¥éー¤¬ÏÓ¤ò¤Û¤Ã¤½¤ê¤È¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤Ï¡¢¤µ¤é¤ê¤È1Ëç¤ÇÃåÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç²Æ¤ÎÎ¹¹Ô¤ä¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ë¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ê¤É¤Ë¤â½ÅÊõ¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥á¥ó¥º¤È¥ì¥Ç¥£ー¥¹¤ªÂ·¤¤¤Ç¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤Î¤¢¤ëÁÖ¤ä¤«¤Ê¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¡ã¥ì¥Ç¥£ー¥¹¡ä
¡ÚJoel Robuchon¡Û¥Ë¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä \10,780
¡ÚJoel Robuchon¡Û¥é¥¤¥ó¥Ïー¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä \9,680
¡ÚJoel Robuchon¡Û¥é¥¤¥ó¥í¥ó¥°¥Ñ¥ó¥Ä \10,890
¡ÚJoel Robuchon¡Û¥»ー¥éー¥«¥éー¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó \15,950
¥«¥éー¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯
¥µ¥¤¥º¡§¥Õ¥êー
¡ÚJoel Robuchon¡Û¥é¥¤¥ó¥×¥ë¥ªー¥Ðー \9,900
¥«¥éー¡§¥¢¥¤¥Ü¥êー/¥Ö¥é¥Ã¥¯
¥µ¥¤¥º¡§¥Õ¥êー
¡ã¥á¥ó¥º¡ä
¡ÚJoel Robuchon¡ÛHOMME¥¹¥¥Ã¥Ñー¥×¥ë¥ªー¥Ðー \10,780
¡ÚJoel Robuchon¡ÛHOMME¥é¥¤¥ó¥Ïー¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä \10,340
¥«¥éー¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯
¥µ¥¤¥º¡§M/L
¡ÚJoel Robuchon¡ÛHOMME¥é¥¤¥ó¥×¥ë¥ªー¥Ðー \10,560
¥«¥éー¡§¥¢¥¤¥Ü¥êー/¥Ö¥é¥Ã¥¯
¥µ¥¤¥º¡§M/L
¡ã¥«¥Ã¥È¥½ー¥·¥êー¥º¡ä
¥ìー¥è¥ó¤È¥·¥ë¥¯¤òº®ËÂ¤·¤¿¾å¼Á¤ÊÈ©¿¨¤ê¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¥«¥Ã¥È¥½ー¥·¥êー¥º¡£
ÀÜ¿¨Îä´¶À¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²Æ¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤â¤Ò¤ó¤ä¤ê¤È¿´ÃÏÎÉ¤¯²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹Ò³¤¤Ë½Ð¤ë¡¢½ÐÈ¯¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¥í¥´¥×¥ê¥ó¥È¤òÂç¤¤¯¤¢¤·¤é¤¤¡¢³¤¤Î·Ê¿§¤ò»×¤ï¤»¤ëÁÖ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥µ¥¤¥º¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¤ÈÃå¤³¤Ê¤»¤ë¥¯¥í¥Ã¥×¥É¾æ¤Ë¡¢¥á¥ó¥º¥µ¥¤¥º¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤Î¤¢¤ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÇÛ¿§¤Ç¡¢Í·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ëÂç¿Í¤ÎÍ¾Íµ¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¡ã¥ì¥Ç¥£ー¥¹¡ä
¡ÚJoel Robuchon¡Û¡ÚÀÜ¿¨Îä´¶¡Û¥¯¥í¥Ã¥×¥É¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ë¥ªー¥Ðー \6,710
¥«¥éー¡§¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È/¥Ö¥é¥Ã¥¯
¥µ¥¤¥º¡§¥Õ¥êー
¡ÚJoel Robuchon¡Û¡ÚÀÜ¿¨Îä´¶¡Û¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ïー¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä \7,480
¡ÚJoel Robuchon¡Û¡ÚÀÜ¿¨Îä´¶¡Û¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥í¥ó¥°¥Ñ¥ó¥Ä \8,910
¡ÚJoel Robuchon¡Û¡ÚÀÜ¿¨Îä´¶¡Û¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥ï¥ó¥Ôー¥¹ \9,900
¥«¥éー¡§¥Í¥¤¥Óー/¥Ö¥é¥Ã¥¯
¥µ¥¤¥º¡§¥Õ¥êー
¡ã¥á¥ó¥º¡ä
¡ÚJoel Robuchon¡Û¡ÚHOMME¡Û¡ÚÀÜ¿¨Îä´¶¡Û¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ë¥ªー¥Ðー \7,260
¥«¥éー¡§¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È/¥Ö¥é¥Ã¥¯
¥µ¥¤¥º¡§M/L
¡ÚJoel Robuchon¡Û¡ÚHOMME¡Û¡ÚÀÜ¿¨Îä´¶¡Û¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ïー¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä \8,140
¥«¥éー¡§¥Í¥¤¥Óー/¥Ö¥é¥Ã¥¯
¥µ¥¤¥º¡§M/L
¡ã»¨²ß¡ä
²Æ¤òÎÃ¤ä¤«¤Ë²á¤´¤»¤ë¡¢·Ú¤¯¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ©¿¨¤ê¤Î¡Ç¥¹¥àー¥º¥£ー¥é¥¤¥È¡ÇÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ë¥Ã¥È¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡£¡Ö¹Ò³¤¤Ë½Ð¤ë¡¢½ÐÈ¯¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¡¢¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥í¥Ö¥·¥ç¥ó¤ÎÎÁÍý¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿Ê¸¾Ï¤ò¥¸¥ã¥¬ー¥É¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ»È¤¤¤«¤éÎ¹¹Ô¡¢¥ì¥¸¥ãー¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚJoel Robuchon¡Û¥¸¥ã¥¬ー¥É¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È \9,900
¥«¥éー¡§¥¢¥¤¥Ü¥êー/¥Ö¥é¥Ã¥¯
¥µ¥¤¥º¡§¥Õ¥êー
¿åÊ¿Ë¹¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿ÁÇºà¤È¤³¤í¤ó¤È¤·¤¿¥µ¥¤¥º´¶¤¬Í·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¥ー¥Û¥ë¥ÀーÉÕ¤¥Ýー¥Á¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤ò¤°¤ë¤Ã¤È³«¤±¤ì¤Ð¡¢Ãæ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥³¥¹¥á¤ä¾®Êª¤Ê¤É¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Æ¬ÄºÉô¤ÎÀÖ¤¤¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¹Ò³¤¤Ë½Ð¤ë¡¢½ÐÈ¯¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¥í¥´»É½«Æþ¤ê¡£²Æ¤Îµ¤Ê¬¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢Æ±¥·¥êー¥º¤Î¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¤È¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤ÆÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ÚJoel Robuchon¡Û¥»ー¥éー¥Ï¥Ã¥È¥Ýー¥Á \4,620
¥«¥éー¡§¥Í¥¤¥Óー
¥µ¥¤¥º¡§¥Õ¥êー
¢¨Á´¤ÆÀÇ¹þ²Á³ÊÉ½µ
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¢£¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÌ¾¡§¡ÚJOEL ROBUCHON & GELATO PIQUE¡Û
ÆÃÀß¥Úー¥¸¾ÜºÙ
¸ø³«Æü¡§2025Ç¯5·î2Æü¡Ê¶â¡Ë12:00(Àµ¸á)
URL¡§https://gelatopique.com/Page/feature/250502_JOELROBUCHON/?plan=GP250502JOELROBUCHON
¢£È¯ÇäÆü¡§
¡¦Á´¹ñÄ¾±ÄÅ¹¡§2025Ç¯5·î9Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¦³Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó¥¢¥×¥ê¡§2025Ç¯5·î9Æü¡Ê¶â¡Ë12:00¡ÊÀµ¸á¡Ë
¢£ÈÎÏ©(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ª¤è¤Ó¥¢¥×¥ê)¡§
¡¦gelato pique¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://gelatopique.com/
¡¦GELATO PIQUE HOMME ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://gelatopique-homme.com/
¡¦USAGI ONLINE¡§https://usagi-online.com/
¡¦¥Þ¥Ã¥·¥å¥°¥ëー¥×¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ÖMASH STORE¡×( https://apps.apple.com/us/app/mash-store/id1623326415 )
¢£ÈÎÏ©¡ÊÅ¹ÊÞ¡Ë¡§
¡¦Á´¹ñÄ¾±ÄÅ¹¡Ê https://gelatopique.com/Page/shoplist.aspx ¡Ë
¡¦USAGI ONLINE STORE( https://usagi-online.com/storeinfo/ )
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°ìÉô¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼è¤ê°·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¡ügelato piqueÅ¹ÊÞÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§ºß¸Ë¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ügelato pique¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§https://gelatopique.com/Form/inquiry/InquiryInput.aspx
¡üUSAGI ONLINE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§https://usagi-online.com/cs/
Joel Robuchon¡Ê¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥í¥Ö¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
À¤³¦¤ÎÈþ¿©²È¤¬Æ´¤ì¤ë¡¢ÎÁÍý³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Îµð¾¢¡Ö¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥í¥Ö¥·¥ç¥ó¡×¡£
¡ÖÎÁÍý¤Ï°¦¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¤¢¤ë¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥í¥Ö¥·¥ç¥ó¤Ç¶¡¤µ¤ì¤ë
°ì»®¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¡¢¹¬¤»¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤òÈþ¤·¤¤ÎÁÍý¤È¤È¤â¤Ë¥²¥¹¥È¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥í¥Ö¥·¥ç¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.robuchon.jp/
gelato pique(¥¸¥§¥éー¥È ¥Ô¥±)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ü¤«¤é2008Ç¯½©¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¡£
¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÈÂç¿Í¤Î¥Ç¥¶ー¥È¡É¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÈ©¿¨¤ê¤Èµ¡Ç½À¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
2018Ç¯½©¤Ë¤Ï¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ËÏ©ÌÌÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó¡£¹ñÆâ³°Ìä¤ï¤º¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¢ã¸ø¼°SNS¢ä
Instagram¡§https://www.instagram.com/gelatopique_official/
X¡§https://twitter.com/_gelatopique
Facebook¡§https://www.facebook.com/gelatopique/