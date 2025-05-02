2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤Î±¿Àª¡ÃÀÄ¿¹¤Î¿ÀÍÍ¡¦ÌÚÂ¼Æ£»Ò¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î±¿Àª¡¦Å¾µ¡¤ò´ÕÄê¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡Ö¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»ÜÃæ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥ó¥µ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Éð°æÅ¯Ìé¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯4·î25Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢±¿±Ä¤¹¤ë¸ø¼°Àê¤¤¥µ¥¤¥È¡ÖÌÚÂ¼Æ£»Ò¢¡¹¬¤»¤Î¾ò·ï¡×¤Ë¤Æ¡Ø¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ù¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡ØÌÚÂ¼Æ£»Ò¢¡¹¬¤»¤Î¾ò·ï¡ÙURL¡§https://kimura-fujiko.jp/
ÌÚÂ¼Æ£»Ò¢¡¹¬¤»¤Î¾ò·ï
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¿ô¡¹¤ÎÆ©»ëÅªÃæ¤Ê¤É¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¡ÖÀÄ¿¹¤Î¿ÀÍÍ¡×ÌÚÂ¼Æ£»Ò¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ØÌÚÂ¼Æ£»Ò¢¡¹¬¤»¤Î¾ò·ï¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Íè¤¿¤ë²Æ¤Ë¸þ¤±³§ÍÍ¤¬Çº¤à¤³¤È¤Ê¤¯ÁÖ¤ä¤«¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¡Ø¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ù¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¡¢ÂÐ¾Ý¤Î´ÕÄê¤òÀê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¸ÂÄê¤Î¡ØÆÃÊÌ´ÕÄê¡Ù¤ò¤ªÂ£¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿´¤ò¹þ¤á¤Æ´ÕÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§ÍÍ¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÀ§Èó¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ø¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ù¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ÖÌÚÂ¼Æ£»Ò¢¡¹¬¤»¤Î¾ò·ï¡×¡Êhttps://kimura-fujiko.jp/¡Ë¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö
2025Ç¯4·î25Æü¡Ê¶â¡Ë～2025Ç¯5·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë17:00¤Þ¤Ç
¢£¸ø¼°Àê¤¤¥µ¥¤¥È¡ÖÌÚÂ¼Æ£»Ò¢¡¹¬¤»¤Î¾ò·ï¡×¤Î¤´¾Ò²ð
¤«¤Ä¤ÆÆ©»ëÅªÃæ¤Ç¡ÖÀÄ¿¹¤Î¿ÀÍÍ¡×¤È¾Î¤µ¤ì°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¡ØÌÚÂ¼Æ£»Ò¡Ù¤Î´Æ½¤¤¹¤ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£Îî»ë¡¦Æ©»ëÇ½ÎÏ¤ò¶î»È¤·¤¿´ÕÄê¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÈÀÄ¿¹¤Î¿ÀÍÍ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÌÚÂ¼Æ£»Ò¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ÖÌÚÂ¼Æ£»Ò¢¡¹¬¤»¤Î¾ò·ï¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Èµ¤¤Å¤¡É¤òÆÀ¤é¤ì¤ë³«±¿´ÕÄê¤¬¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤ä±¿Ì¿¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆüÉÕ¤Þ¤ÇÅö¤¿¤ë¶Ã°Û¤ÎÆ©»ë´ÕÄê¤ò¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Î¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£´Æ½¤¼Ô¾Ò²ð
1947Ç¯¡¢ÀÄ¿¹¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÃÏ¸µ¤ÇÍÌ¾¤ÊÎîÇ½¼Ô¤À¤Ã¤¿Êì¿Æ¤Î¤â¤È¤Ç°é¤Ä¡£¼«¿È¤â30Âå¤Î¤È¤¿À¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¡¢Îî»ë¡¦Æ©»ëÇ½ÎÏ¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç´ÕÄê¤ò³«»Ï¡£
°ÊÍè¡¢Æü¡¹Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÇº¤ß¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¹ñÅª¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤¬ÃÎ¤ì¤ï¤¿¤ê¡¢¡ÈÀÄ¿¹¤Î¿ÀÍÍ¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢1990Ç¯¤Î¡Ö¥Ø¥ÓÁûÆ°¡×¡£ÃÏ¸µ¤Ç¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ë¥·¥¥Ø¥Ó¤¬¸½¤ì¤ë¾ì½ê¡¢»þ´Ö¤ò¸À¤¤Åö¤Æ¤¿¡£
Ãø½ñ¤Ë¡Ø¹¬¤»¤Îå«¡Ù¡¢¡ØÌÚÂ¼Æ£»Ò¤Î½Õ²Æ½©Åß¿ÇÃÇ¡¡±¿Ì¿¤Îµ¤¤Å¤¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥éーÂ¿¿ô¡£ÍÎÁ¥á¥ë¥Þ¥¬¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ë¹¬Ê¡¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥áー¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¤âÂç¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¡£
¢£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³µÍ×
¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÌ¾¾Î¡§ÌÚÂ¼Æ£»Ò¢¡¹¬¤»¤Î¾ò·ï
¡¦ÈÎÇäÎÁ¶â¡¡¡¡¡¡¡§·î³Û550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦Äó¶¡URL ¡¡¡¡ ¡§ https://kimura-fujiko.jp/
¢£Îø°¦¡¦Àê¤¤¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¤ß¤Î¤ê¡×¤Î¤´¾Ò²ð
2020Ç¯¤«¤éÎø°¦¡¦Àê¤¤¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¤ß¤Î¤ê¡×´ë²è±¿±Ä¤ò³«»Ï¡£ÌµÎÁÀê¤¤¤È¡¢Îø°¦¥³¥é¥à¤ò¼ç¼´¤È¤·¤¿¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¤ß¤Î¤ê Åö¤¿¤ëÌµÎÁÀê¤¤¡õÎø°¦¥³¥é¥à¡ÙURL¡§https://rensa.jp.net
¢£½÷À¤Î¤¿¤á¤ÎÎø°¦¥³¥é¥à¡õÌµÎÁÀê¤¤¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¤»¤¤é¤é¡×¤Î¤´¾Ò²ð
2022Ç¯¤«¤é¡¢½÷À¤Î¤¿¤á¤ÎÎø°¦¥³¥é¥à¡õÌµÎÁÀê¤¤¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¤»¤¤é¤é-Sekirara-¡Ù¤òÄó¶¡³«»Ï¡£º£¤Þ¤ÇÀÚ¤ê¹þ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃËÀ¤ÎËÜ²»¤ä¡¢¥Ê¥¤¥È¥é¥¤¥Õ¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢TV¤ä»¨»ï¤Ê¤É³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Íµ¤Àê¤¤»Õ¤ÎÌµÎÁÀê¤¤¤òËèÆü¹¹¿·¡ª
¡Ø¤»¤¤é¤é-Sekirara-Âç¿Í¤ÎÎø°¦¥³¥é¥à¡õÌµÎÁÀê¤¤¡Ù
URL¡§https://seki-rara.jp
¢£¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¡¦Å¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¡¦Áí¹ç¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥Þ¥Ë¥¢¡×¤Î¤´¾Ò²ð
2021Ç¯¤«¤éIT¶È³¦¤Ç³èÌö¤òÌÜ»Ø¤¹¿Íºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Å¾¿¦¡¦¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹³èÆ°¡¦³Ø½¬¤ÎÁí¹ç»Ù±ç¤ò¤·¡¢¸Ä¿Í¸Ä¿Í¤Ë¤¢¤Ã¤¿³èÌö¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁí¹ç¥µ¥¤¥È¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥Þ¥Ë¥¢ -techmania-¡×¤Î±¿±Ä¤ò³«»Ï¡£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÃÎ¸«¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥Ö¥í¥°¤â¹¹¿·Ãæ¡ª
¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥Þ¥Ë¥¢ -techmania-¡×URL¡§https://techmania.jp
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥ó¥µ¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
https://rensa.co.jp
¥ì¥ó¥µ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÍ³Íè¤Ï¡ÖÏ¢º¿È¿±þ¡×¤½¤·¤Æ¡Ö¿´¤È¿´¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÎÏ¢º¿¡×¡£
²æ¡¹¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤¸¤¿¼Ò²ñ¹×¸¥¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¤È¿Í¤È¤Î¿´¤ò¤Ä¤Ê¤²¾Ð´é¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹»ö¡£
¥ì¥ó¥µ¤Ï¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²èÀ©ºî¤ò¹Ô¤¤Â¿³ÑÅª¤Ê¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ç¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¡£iOS¤äAndroid¸þ¤±¥¢¥×¥ê¤ÎÂ¾¡¢³ÆÂç¼êSNSÇÞÂÎ¤Ê¤É¤Ë¸þ¤±¤¿Web¥á¥Ç¥£¥¢¤òÃæ¿´¤Ë½÷À¸þ¤±¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»Ô¾ì¤ÇÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¡£