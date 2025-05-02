U-NEXT¤¬¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥µ¥Ã¥«ー¥êー¥°¡Ö¥é¡¦¥êー¥¬¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¡£º£µ¨½ªÈ×¤ÎÂç°ìÈÖ¡Ø¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê vs ¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥êー¡Ù¤òTOHO¥·¥Í¥Þ¥º¿·½É¤Ç¾å±Ç
USEN¡õU-NEXT GROUP¤Î³ô¼°²ñ¼ÒU-NEXT¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Äé Å·¿´¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖU-NEXT¡×¤Ï¡¢2025Ç¯5·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥µ¥Ã¥«ー¡¦¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥êー¥°¡Ö¥é¡¦¥êー¥¬¡×¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡Ø¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê vs ¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥êー¡Ù¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¤òTOHO¥·¥Í¥Þ¥º¿·½É¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«ー¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¡Ö¥¨¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥³¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Àー¥Óー¡Ö¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê vs ¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥êー¡×¤Î»î¹ç¤òÂç²èÌÌ¤Ç¾å±Ç¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Æ±¤¸¥¯¥é¥Ö¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥Õ¥¡¥óÆ±»Î¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢ÉáÃÊ¤ÏÇÛ¿®¤Ç¤Î»ëÄ°¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÎ×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë´Ä¶¤Ç»î¹ç¤ò³Ú¤·¤á¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
U-NEXT¤Ç¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¥êー¥°¡Ö¥é¡¦¥êー¥¬¡×¤Î»î¹ç¤ò¤ËÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤ê¼Á¤Î¹â¤¤»ëÄ°ÂÎ¸³¤È¥Õ¥¡¥óÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥é¡¦¥êー¥¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
U-NEXT Presents ¥é¡¦¥êー¥¬ ¥é¥¤¥Ö¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°
- ÆüÄø¡§2025Ç¯5·î11Æü¡ÊÆü¡Ë22:45 ³«¾ì
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡23:15 »î¹ç³«»Ï
- ÂÐÀï¥«ー¥É¡§¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê vs ¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥êー
- ²ñ¾ì¡§TOHO¥·¥Í¥Þ¥º¿·½É
- ´Õ¾ÞÎÁ¶â¡§3,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
- ¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¡§5·î5Æü¡Ê·î) 0»þ¤è¤êÈÎÇä³«»Ï
¾ÜºÙ¤Ï¡¢·à¾ì¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º¡§https://www.tohotheater.jp/event/unext-laliga-lv.html
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°SNS¤Ê¤É¤Ç¿ï»þ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
U-NEXT¤È¤Ï
U-NEXT¤Ï¸«ÊüÂêºîÉÊ¿ôNo.1¢¨¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É36ËüËÜ°Ê¾å¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤äÉñÂæ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥µ¥Ã¥«ー¡¢¥´¥ë¥Õ¡¢³ÊÆ®µ»¡¢¥Æ¥Ë¥¹¤Ê¤ÉÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç´ÑÀï¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢118Ëüºý°Ê¾å¤Î¥Þ¥ó¥¬¤ä½ñÀÒ¤âÇÛ¿®¤·¡¢1¤Ä¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç¡Ö¥Ó¥Ç¥ª¡×¡Ö¥Ö¥Ã¥¯¡×¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¡×¡Ö¥é¥¤¥Ö¡×¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¥¨¥ó¥¿¥áÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯7·î¤ËParavi¤È¥µー¥Ó¥¹Åý¹ç¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢TBS¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¥É¥é¥Þ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤âÂçÎÌ¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¡¢¤µ¤é¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒU-NEXT¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒU-NEXT HOLDINGS¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§±§Ìî ¹¯½¨¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
U-NEXT¡§https://video.unext.jp
U-NEXT SQUARE¡§https://square.unext.jp
¢¨GEM PartnersÄ´¤Ù¡¿2025Ç¯4·î»þÅÀ
¹ñÆâ¤Î¼çÍ×¤ÊÄê³ÛÀ©Æ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÍÎ²è/Ë®²è/³¤³°¥É¥é¥Þ/´ÚÎ®¡¦¥¢¥¸¥¢¥É¥é¥Þ/¹ñÆâ¥É¥é¥Þ/¥¢¥Ë¥á¤òÄ´ºº¡£ÊÌÅÓ¡¢ÍÎÁºîÉÊ¤¢¤ê¡£