¡Ú¥³¥¯¥è¡ßGakken¡Û¡Ø¥ëー¥º¥êー¥Õ»²¹Í½ñ¡Ù¥·¥êー¥º100ËüÉôÆÍÇË¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¡ª¡¡Âç¿Íµ¤¤Î¥³¥¯¥è¤ÎÊ¸¶ñ¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò ³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶Çî¾¼¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò Gakken¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆîÛêÃ£Ìé¡¢°Ê²¼Gakken¡Ë¤Ï¡¢¥³¥¯¥è¤ÈGakken¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿³Ø½¬»²¹Í½ñ¡Ø¥ëー¥º¥êー¥Õ»²¹Í½ñ¡Ù¥·¥êー¥º¤Î100ËüÉôÆÍÇË¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2025Ç¯5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡¢ÃêÁª¤Ç300Ì¾ÍÍ¤Ë¥³¥¯¥è¤ÎÂç¿Íµ¤Ê¸¶ñ4ÅÀ¥»¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£¡Ê±þÊçÄùÀÚ¡§2025Ç¯7·î31Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Ë
Ãæ³Ø¤Ç³Ø½¬¤¹¤ë³Æ¶µ²Ê¤ÎÍ×ÅÀ¤¬¡¢¥ëー¥º¥êー¥Õ¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ1ºý¤Î»²¹Í½ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥ëー¥º¥êー¥Õ»²¹Í½ñ¡Ù¥·¥êー¥º¡£»È¤¦¥Úー¥¸¤ò1Ëç¤º¤Ä¤Ï¤®¼è¤Ã¤Æ¥Ð¥¤¥ó¥Àー¤Ë¶´¤à¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÍ×ÅÀ¤Þ¤È¤á¥Îー¥È¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Æ¥¹¥ÈÈÏ°Ï¤À¤±»ý¤ÁÊâ¤¯¡×¡Ö»ÔÈÎ¤ÎÇò»æ¤Î¥ëー¥º¥êー¥Õ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¦¡×¤Ê¤É¡¢³Ø½¬¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤â¼«Í³¼«ºß¤Ç¤¹¡ª
º£²ó¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô100ËüÉôÆÍÇË¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÃêÁª¤Ç300Ì¾ÍÍ¤Ë¡Ö¥³¥¯¥èÂç¿Íµ¤¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Ê¸¶ñ4ÅÀ¥»¥Ã¥È¡×¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊ¸¶ñ¥»¥Ã¥È¤ò¡Ø¥ëー¥º¥êー¥Õ»²¹Í½ñ¡Ù¤È°ì½ï¤Ë»È¤¨¤Ð¡¢ËèÆü¤ÎÊÙ¶¯¤¬¤â¤Ã¤È¤Ï¤«¤É¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¢£¢£
¡Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡Ï
2025Ç¯5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë～7·î31Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡Ï
¡Ø¥ëー¥º¥êー¥Õ»²¹Í½ñ¡Ù¡ÊÃæ³Ø¥·¥êー¥º¡Ë¤Î²¼µ¤Î4ÅÀ
¡¦¡Ø¥ëー¥º¥êー¥Õ»²¹Í½ñ¡¡Ãæ1¡¡5¶µ²Ê¡¡²þÄûÈÇ¡Ù
¡¦¡Ø¥ëー¥º¥êー¥Õ»²¹Í½ñ¡¡Ãæ2¡¡5¶µ²Ê¡¡²þÄûÈÇ¡Ù
¡¦¡Ø¥ëー¥º¥êー¥Õ»²¹Í½ñ¡¡Ãæ3¡¡5¶µ²Ê¡¡²þÄûÈÇ¡Ù
¡¦¡Ø¥ëー¥º¥êー¥Õ»²¹Í½ñ¡¡Ãæ³Ø¼Âµ»¡Ù
¡Î±þÊçÊýË¡¡Ï
¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
▶https://kosodatemap.gakken.jp/information/news/87046/
¢¦¾ÞÉÊ¤Ï¥³¥Á¥é¢¦
¢£¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ¤Þ¤È¤á¤¬¤Ï¤«¤É¤ë¥Îー¥È¤Õ¤»¤ó
¢¥¥Îー¥È¤ä»²¹Í½ñ¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¤¤ì¤Ê¤¤¡¢¥¹¥Úー¥¹¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤ËÊØÍø¡ª
¢£¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ç³«¤±¤ä¤¹¤¤¥Ð¥¤¥ó¥Àー
¢¥5¤Ä¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ÉÕ¤¤ÇÀ°Íý¤ËÊØÍø¡£É½»æ¤ò³«¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¡¢¥ï¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç±ÜÍ÷¤·¤¿¤¤¥Úー¥¸¤ò³«¤±¤ë¡ª
¢£¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ÀÄ¿§¥·ー¥È¤Ç³Ð¤¨¤ë°ÅµÍÑ¥Ú¥ó¥»¥Ã¥È
¢¥½¸Ãæ¤Ë¸ú¤¯ÀÄ¿§¡ª¡¡»²¹Í½ñ¤ËÀÄ¥Ú¥ó¤Ç½ñ¤¹þ¤à¤È¡¢°Åµ¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡ª¡¡¢¨ÀÄ¿§¤Î¸ú²Ì¤Ï¿´ÍýÉ¾²Á¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¸Ä¿Íº¹¤ä´Ä¶¤Ë¤è¤ê¸ú²Ì¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ¥Îー¥È¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ¥Æー¥×
¢¥¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥Îー¥È¤Î»æ¤Î¿§¤È·ÓÀþ¤ÎÉý¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Æー¥×¤Î¤¿¤á¡¢½¤Àµ¤·¤¿¤È¤³¤í¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¤¡ª
¢¨³Æ¾¦ÉÊ¤Î¿§¤ä¼ïÎà¤Ï¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Î¤¿¤á¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¢£¡Ø¥ëー¥º¥êー¥Õ»²¹Í½ñ¡Ù¥·¥êー¥º¤È¤Ï¢£¢£
¥³¥¯¥è¤Î¡Ö¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ¥ëー¥º¥êー¥Õ¡×¤ÈGakken¤Î»²¹Í½ñ¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À»²¹Í½ñ¥·¥êー¥º¡£¥Úー¥¸¤ò¤Ï¤¬¤·¤Æ¥ëー¥º¥êー¥Õ¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢½¾Íè¤Î»²¹Í½ñ¤Î³µÇ°¤òÄ¶¤¨¤¿»²¹Í½ñ¤Ç¡¢¸½ºßÃæ³Ø¥·¥êー¥º¤Ë²Ã¤¨¹â¹»¥·¥êー¥º¤âÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¢¥ËÜÊ¸¤Î»æ¤Ë¤Ï¡Ö¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ¥ëー¥º¥êー¥Õ¡×¤ÈÆ±¤¸¥³¥¯¥è¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Úー¥Ñー¡Ê¥³¥¯¥è ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ¥ëー¥º¥êー¥Õ ¡ÖÂåÉ½ÉÊÈÖ¡§¥Î-836¡×¥·¥êー¥º¤ÈÆ±¤¸»æ¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¥Úー¥¸¤Ë¥Ð¥¤¥ó¥Àー¤Ë¤È¤¸¤ë¤¿¤á¤Î·ê¤¬¤¢¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢1Ëç¤º¤Ä¤Ï¤®¼è¤ì¤ëÆÃ¼ì¤ÊÀ½ËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ëー¥º¥êー¥Õ¤Î¤è¤¦¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ãæ³Ø¥·¥êー¥º¤Ï¡¢ÊØÍø¤Ê¡Ö¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥·ー¥ë¡×¤È¡Ö»þ´Ö³ä¡×¤Ä¤¡£
¡Ö¥Æ¥¹¥ÈÈÏ°Ï¤À¤±¡×¡ÖÇò»æ¤Î¥ëー¥º¥êー¥Õ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡×¤Ê¤É¡¢ÌÜÅª¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¼«Í³¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»²¹Í½ñ¤¬¤Ä¤¯¤ì¤Þ¤¹¡ª
¢¨Campus¤Ï¡¢¥³¥¯¥è³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡Î¾¦ÉÊ³µÍ×¡Ï
¢£¡Ø¥ëー¥º¥êー¥Õ»²¹Í½ñ¡¡Ãæ1¡¡5¶µ²Ê¡¡²þÄûÈÇ¡Ù
¢£¡Ø¥ëー¥º¥êー¥Õ»²¹Í½ñ¡¡Ãæ2¡¡5¶µ²Ê¡¡²þÄûÈÇ¡Ù
¢£¡Ø¥ëー¥º¥êー¥Õ»²¹Í½ñ¡¡Ãæ3¡¡5¶µ²Ê¡¡²þÄûÈÇ¡Ù
¢£¡Ø¥ëー¥º¥êー¥Õ»²¹Í½ñ¡¡Ãæ³Ø¼Âµ»¡Ù
Äê²Á¡§³Æ1,430±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§Ãæ1¡¦Ãæ2¡¦Ãæ3¡Ä2021Ç¯2·î25Æü
¡¡¡¡¡¡¡¡Ãæ³Ø¼Âµ»¡Ä2021Ç¯10·î21Æü
È½·¿¡§B5È½
ÅÅ»ÒÈÇ¡§¤Ê¤·
ISBN¡§Ãæ1¡Ä978-4-05-305246-9
¡¡¡¡¡¡ Ãæ2¡Ä978-4-05-305247-6
¡¡¡¡¡¡ Ãæ3¡Ä978-4-05-305248-3
¡¡¡¡¡¡ Ãæ³Ø¼Âµ»¡Ä978-4-05-305431-9
¢¦¡Ø¥ëー¥º¥êー¥Õ»²¹Í½ñ¡ÙÃæ³Ø¥·¥êー¥º¾Ò²ð¥µ¥¤¥È¢¦
https://ieben.gakken.jp/c_series/looseleef/(https://ieben.gakken.jp/c_series/looseleef/)
¢¦ËÜ½ñ¤Î¾ÜºÙ¡¦¤´¹ØÆþ¤Ï¥³¥Á¥é¢¦
¢£¡Ø¥ëー¥º¥êー¥Õ»²¹Í½ñ¡¡Ãæ£±¡¡£µ¶µ²Ê¡¡²þÄûÈÇ¡Ù
³Ø¸¦½ÐÈÇ¥µ¥¤¥È¡¡https://hon.gakken.jp/book/1130524600(https://hon.gakken.jp/book/1130524600)
Amazon¡¡https://www.amazon.co.jp/dp/4053052467(https://www.amazon.co.jp/dp/4053052467)
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡https://books.rakuten.co.jp/rb/16583854(https://books.rakuten.co.jp/rb/16583854)
¢£¡Ø¥ëー¥º¥êー¥Õ»²¹Í½ñ¡¡Ãæ£²¡¡£µ¶µ²Ê¡¡²þÄûÈÇ¡Ù
³Ø¸¦½ÐÈÇ¥µ¥¤¥È¡¡https://hon.gakken.jp/book/1130524700(https://hon.gakken.jp/book/1130524700)
Amazon¡¡https://www.amazon.co.jp/dp/4053052475/(https://www.amazon.co.jp/dp/4053052475/)
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡https://books.rakuten.co.jp/rb/16583858(https://books.rakuten.co.jp/rb/16583858)
¢£¡Ø¥ëー¥º¥êー¥Õ»²¹Í½ñ¡¡Ãæ£³¡¡£µ¶µ²Ê¡¡²þÄûÈÇ¡Ù
³Ø¸¦½ÐÈÇ¥µ¥¤¥È¡¡https://hon.gakken.jp/book/1130524800(https://hon.gakken.jp/book/1130524800)
Amazon¡¡https://www.amazon.co.jp/dp/4053052483(https://www.amazon.co.jp/dp/4053052483)
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡https://books.rakuten.co.jp/rb/16583859(https://books.rakuten.co.jp/rb/16583859)
¢£¡Ø¥ëー¥º¥êー¥Õ»²¹Í½ñ¡¡Ãæ³Ø¼Âµ»¡Ù
³Ø¸¦½ÐÈÇ¥µ¥¤¥È¡¡https://hon.gakken.jp/book/1130543100(https://hon.gakken.jp/book/1130543100)
Amazon¡¡https://www.amazon.co.jp/dp/4053054311(https://www.amazon.co.jp/dp/4053054311)
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡https://books.rakuten.co.jp/rb/16851028(https://books.rakuten.co.jp/rb/16851028)
¢£³ô¼°²ñ¼Ò Gakken¡ÊGakken Inc.¡Ë
https://www.corp-gakken.co.jp/
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆîÛê Ã£Ìé
¡¦Ë¡¿ÍÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§2009Ç¯1·î13Æü¡Ê2022Ç¯10·î1Æü¾¦¹æÊÑ¹¹¡Ë
¡¦»ñËÜ¶â¡§50É´Ëü±ß
¡¦½êºß½»½ê¡§¢©141-8416 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ2ÃúÌÜ11ÈÖ8¹æ
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§½ÐÈÇ¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»ö¶È¡¢°åÎÅ¡¦´Ç¸î½ÐÈÇ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±à¡¦³Ø¹»¸þ¤±»ö¶È¡¢¶µ¼¼´ØÏ¢»ö¶È¡¢EC¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ö¶È¡¢¹¹ð»ö¶È¤òÅ¸³«
¢£³ô¼°²ñ¼Ò³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊGAKKEN HOLDINGS CO., LTD.¡Ë
https://www.gakken.co.jp/
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶ Çî¾¼
¡¦Ë¡¿ÍÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§1947Ç¯3·î31Æü
¡¦»ñËÜ¶â¡§19,817É´Ëü±ß
¡¦Çä¾å¹â¡§1,855²¯±ß¡¢Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò79¼Ò¡Ê2024Ç¯9·î´ü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê ¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9470¡Ë
¡¦½êºß½»½ê¡§¢©141-8510 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ2ÃúÌÜ11ÈÖ8¹æ
¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6431-1001¡ÊÂåÉ½¡Ë
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§1946Ç¯ÁÏ¶È¤Î¶µ°é¡¦°åÎÅÊ¡»ã´ØÏ¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë»ý³ô²ñ¼Ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶µ°éÊ¬Ìî¡§¡Ö³Ø¸¦¶µ¼¼¡×¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¶µ¼¼¡¦³Ø½¬½Î»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³Ø½¬¶µºà¤Ê¤É¤Î½ÐÈÇ¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶µ²Ê½ñ¡¦ÊÝ°éÍÑÉÊ¤Ê¤É¤Î±à¡¦³Ø¹»»ö¶È¤Ê¤É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°åÎÅÊ¡»ãÊ¬Ìî¡§¥µー¥Ó¥¹ÉÕ¤¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»Âð»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ç§ÃÎ¾É¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÝ°é±à¡¦³ØÆ¸¤Ê¤É¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±ç»ö¶È¤Ê¤É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¡§150¤«¹ñ°Ê¾å¤Ç³èÆ°¡¦»ö¶ÈÅ¸³«