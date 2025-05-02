¡ÖFlexLine Series power bank¡×5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¿·È¯Çä
¡¡³ÚÁÏÅ·À®³ô¼°²ñ¼Ò (ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹¦ ±í¡¢À¾³ Éð¡Ã½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è)¤ÎÅ¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTORRAS¡Ê¥È¥é¥¹¡Ë¡×¤Ï¡¢¡Øbe here now ―º£¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡Ù¤ÎÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¡Öº£¡×¤ò¤â¤Ã¤ÈË¤«¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈÊØÍø¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥¹¥Þ¥Û¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¾®·¿²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤ò³«È¯¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢TORRAS¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¼«Æ°´¬¤¼è¤ê¼°½¼ÅÅ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥é¥¤¥ó¡ÖFlexLine¡×¤è¤ê¡¢¶È³¦Í£°ì¡Ê¢¨£±¡Ë¤Î¼«Æ°´¬¤¼è¤ê¼°¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡ÖFlexLine Series power bank¡×¤ò¡¢2025Ç¯5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ÊAmazon¡¦³ÚÅ·»Ô¾ì¡Ë¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§Åö¼ÒÄ´¤Ù
¡¡¡ÖFlexLine Series power bank¡×¤Ï¡¢ºÇÄ¹70c£í¤Þ¤Ç¿½Ì²ÄÇ½¤Ê½¼ÅÅ¥±ー¥Ö¥ë¤òÆâÂ¢¤·¡¢²ÙÊª¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¡¢¥±ー¥Ö¥ë¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯¼ê´Ö¤ò²ò¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥±ー¥Ö¥ë¤Ï¼«Æ°¤Ç¼ýÇ¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÊÒÉÕ¤±¤â¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÂ¢¥±ー¥Ö¥ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ2¤Ä¤ÎType-C¥Ýー¥È¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ê¤É2ÂæÆ±»þ¤Î½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£iPhone 16¤òÌó50Ê¬¤Ç80¡ó¤Þ¤Ç½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¹â¤¤ÍøÊØÀ¤È¸úÎ¨À¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·ÈÂÓÀ¤È¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¡ü¾¦ÉÊÆÃÄ§
£±. ´¬¤¼è¤ê¼°¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¼ýÇ¼¡ª
¶È³¦Í£°ì¡Ö¼«Æ°´¬¤¼è¤ê¼°¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡×
´¬¤¼è¤ê¼°¤ÎType-C¥±ー¥Ö¥ë¤òÆâÂ¢¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³°½Ð»þ¤ËÊ£¿ô¤Î¥±ー¥Ö¥ë¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥«¥Ð¥ó¤ÎÃæ¤ò¥¹¥Ã¥¥ê¤ÈÀ°Íý¤Ç¤¡¢ÈÑ¤ï¤·¤¤¥±ー¥Ö¥ë¤ÎÍí¤Þ¤ê¤«¤é¤â²òÊü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥±ー¥Ö¥ë¤ÏºÇÄ¹70cm¤Þ¤ÇÄ´À°¤Ç¤¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÆâ¤Ë¼«Æ°¤Ç¼ýÇ¼¤µ¤ì¤ëÀß·×¤Ç¡¢ÊÒÉÕ¤±¤â¥¹¥àー¥º¤Ç¤¹¡£
£². ÃÇÀþ¤È¥µ¥è¥¦¥Ê¥é¡ªÍ¥¤ì¤¿ÂÑµ×À
5,000²ó¤ÎÀÞ¤ê¶Ê¤²¡¢10,000²ó¤Î¿½ÌÂÑµ×¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¹âÂÑµ×¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¥±ー¥Ö¥ë¤¬ÃÇÀþ¤¹¤ë¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
£³. ÂçÍÆÎÌ¤Ç·«¤êÊÖ¤·¡¢¹â½ÐÎÏ¤ÇµÞÂ®½¼ÅÅ
ÅÅÎÏÎÌ¤Ï½¾ÍèÉÊ¤è¤êÌó20¡óÁý¤¨¤Æ6,700~6,900mAh¤È¤Ê¤ê¡¢£±²ó¤Î½¼ÅÅ¤Ç¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò2²ó°Ê¾å(¢¨2)½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇÂç30W¤Î¹â½ÐÎÏ¤Ç¡¢50Ê¬¤Ç80%¤Þ¤Ç(¢¨3)½¼ÅÅ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡§ iPhone15 Pro¤ò½¼ÅÅ¤·¤¿¾ì¹ç
¢¨3¡§ iPhone16¤ò½¼ÅÅ¤·¤¿¾ì¹ç
£´. 2¥Ýー¥È¤Ç¸úÎ¨¤è¤¯¡¢2ÂæÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ
ÆâÂ¢¥±ー¥Ö¥ë¤Î¤Û¤«¤ËType-C¤Î¥Ýー¥È¤ò¤â¤¦°ì¤ÄÅëºÜ¤·¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò2ÂæÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
➄ Ç®ÂÐºö´°È÷¡¢°ÂÁ´¤Ë½¼ÅÅ
¥°¥é¥Õ¥§¥ó(¢¨4)ÁÇºà¤È¥Ç¥å¥¢¥ëNTC¥»¥ó¥µー(¢¨5)¤òÅëºÜ¤·¡¢½¼ÅÅÃæ¤Î²¹ÅÙ¤ò´ÉÍý¡£ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Ç¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹â¸úÎ¨¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ç¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÅÅÎ®¶¡µë¤ÈÈ¯Ç®ÍÞÀ©¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤¹¡¢²Æ¤Î²°³°¤Ç¤âÈ¯Ç®¤òÍÞ¤¨¡¢Ä¹»þ´Ö°Â¿´¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë°ÂÁ´Àß·×¤Ç¤¹¡£
¢¨4¡§¡Ö¥°¥é¥Õ¥§¥ó¡×¤È¤Ï¡¢ÃºÁÇ¸¶»Ò¤¬ÌÖÌÜ¾õ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¡¢Èó¾ï¤Ë·Ú¤¯¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÁÇºà¤Ç¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÊÂ¤ß¤Î¶¯ÅÙ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢Æ¼¤ÎÌó10ÇÜ¤ÎÇ®ÅÁÆ³Î¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç®¤ò¸úÎ¨¤è¤¯µÛ¼ý¡¦Æ¨¤¬¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢½¼ÅÅÃæ¤ÎÈ¯Ç®¤òÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¨5¡§¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ëNTC¥»¥ó¥µー¡×¤È¤Ï¡¢ÆâÉô¤Î2¤Ä¤Î¥»¥ó¥µー¤Ç²¹ÅÙ¤Î¾å¾º¤ò¡Þ1¡îÃ±°Ì¤ÇÀºÌ©¤Ë¸¡ÃÎ¡¦À©¸æ¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç²¹ÅÙ¤ò´Æ»ë¤·¡¢°Û¾ï²ÃÇ®¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Î¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÀ½ÉÊ»ÅÍÍ
¡ü¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ
¡¦¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://bit.ly/44hGG9g
¡¦Amazon¡§https://amzn.to/3GyArnD
¡¦³ÚÅ·¡§5·îÃæ½Ü～²¼½ÜÈÎÇäÍ½Äê
¡üTORRAS¤È¤Ï
¡Øbe here now ―º£¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡Ù¤ÎÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¡Öº£¡×¤ò¤â¤Ã¤ÈË¤«¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈÊØÍø¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥¹¥Þ¥Û¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¾®·¿²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤òÅ¸³«¡£
¼è¤ê°·¤¤À½ÉÊ¡§¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥±ー¥¹¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡¢½¼ÅÅ´ï¡¢¥¬¥é¥¹¥Õ¥£¥ë¥à¡¢¤½¤ÎÂ¾¥¹¥Þ¥Û¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢¾®·¿²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤Ê¤É
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://torras.co.jp/
X¡ÊµìTwitter¡Ë¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://twitter.com/TORRAS_JP
X¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://twitter.com/TORRAS_life
Instagram¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://www.instagram.com/torras_japan/
¡Ú¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ ¥Ö¥é¥ó¥É¥Úー¥¸¡Û
¡¦Amazon¡§https://www.amazon.co.jp/torras
¡¦³ÚÅ·¡§https://www.rakuten.co.jp/torras/
¡ü´ë¶È³µÍ×
´ë¶ÈÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§³ÚÁÏÅ·À®³ô¼°²ñ¼Ò¡¡
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹¦ ±í¡¢À¾³ Éð
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2021Ç¯5·î10Æü¡¡
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡¡§500Ëü±ß
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¹âÅÄÇÏ¾ì»°ÃúÌÜ£±£´ÈÖ£²¹æº´À®²°¥Ó¥ë£³³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡§¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTORRAS¡×¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë´ë²è¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ÈÎÇä¤ª¤è¤ÓÍ¢Æþ½Ð¤Ê¤É
¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡§Íõ²Ó²Êµ»¥°¥ëー¥×¡Ê100%¿Æ²ñ¼Ò¡Ë
E-mail¡¡¡¡ ¡§torras-koushiki@torras-global.com
¡ü¥°¥ëー¥×³µÍ×¡¡
Íõ²Ó²Êµ»¥°¥ëー¥×¤Ï2008Ç¯¤ËÃæ¹ñ¹Åì¾Ê¿¼圳»Ô¤ÇÁÏ¶È¡£¥¹¥Þ¥Û¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅÅµ¤À½ÉÊ¤ä¼«Æ°¼ÖÍÑÉÊ¤Ê¤É¤ò³«È¯¡¦ÈÎÇä¡£¡ÖTORRAS¡×¤ä¡ÖRANVOO¡×¤Ê¤É¤Î¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤òÀ¤³¦148¥ö¹ñ¡¦ÃÏ°è°Ê¾å¤ÇÅ¸³«¡£2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë6,000¤òÄ¶¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤ÇÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦»°Âç¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤Î°ì¤Ä¡Ö¥ì¥Ã¥É¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§Ãæ¹ñ¹Åì¾Ê¿¼圳»ÔÎ¶²Ú¶èÌ±¼£ÂçÆ»Å¸Þí²Êµ»ÂçÒÏ