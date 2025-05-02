¥Ñー¥½¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥»¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢ÅìµþÅÔÅìÂ¼»³»Ô¤Ë´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò³èÍÑ¤·¤¿´óÉÕ¤ò¼Â»Ü
¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤ª¤¦¡£¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤Î¥Ñー¥½¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥»¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»ÔÂ¼ ÏÂ¹¬¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ñー¥½¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥»¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡Ë¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÅìÂ¼»³»Ô¡Ê°Ê²¼¡ÖÅìÂ¼»³»Ô¡×¡Ë¤Ë´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò³èÍÑ¤·¤¿´óÉÕ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢2025Ç¯5·î1Æü¤Ë¡¢ÅìµþÅÔÅìÂ¼»³»ÔÌò½ê¤Ë¤Æ´¶¼Õ¾õ¤ÎÂ£Äè¼°¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Êº¸¡ËÅìµþÅÔÅìÂ¼»³»ÔÄ¹ ÅÏÉô ¾°ÍÍ ¡Ê±¦¡ËÅö¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »ÔÂ¼ ÏÂ¹¬
¥Ñー¥½¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥»¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢2018Ç¯¤è¤êÅìµþÅÔÅìÂ¼»³»Ô¤Ë¥¸¥ç¥Ö¥·¥§¥¢¥»¥ó¥¿ー¡ö1¤òÀßÃÖ¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¤Ï¤¿¤é¤¯µ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤äÃÏ°è¸òÎ®¤Ê¤ÉÃÏ°è¡¦ÃÏÊý³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»ÜÀß¤Ï¡¢¸øÌ±Ï¢·È¤Ë¤è¤ëÁ´¹ñ½é¤Î¥¸¥ç¥Ö¥·¥§¥¢¥»¥ó¥¿ー¤È¤·¤ÆÅìÂ¼»³»Ô»ÔÌ±¥»¥ó¥¿ーÆâ¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼çÉØÁØ¤ä»Ò°é¤Æ¡¢²ð¸î¤Ê¤É»ö¾ð¤Ë¤è¤ê½¢¶È»þ´Ö¤¬¸Â¤é¤ì¤ëÊý¤¬ÅÔ¿´¤ØÄÌ¶Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¿¦½»¶áÀÜ¤Ç¤Ï¤¿¤é¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¿¦½»¶áÀÜ¥ª¥Õ¥£¥¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢»ÔÌ±¤ÎÊý¡¹¤Î¸ÛÍÑ¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö1:¥Ñー¥½¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥»¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¸øÌ±Ï¢·È¤Ë¤è¤ë¥¸¥ç¥Ö¥·¥§¥¢¥»¥ó¥¿ー¤òÁ´¹ñ£´¤«½ê¤Ë³«Àß¡£¡Ê2025Ç¯5·î¸½ºß¡Ë
º£²ó¤Î´óÉÕ¤Ï¡¢¥Ñー¥½¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥»¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¸þ¤¹ç¤¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ë¡¢ÃÏ°è¡¦ÃÏÊý¤Î³èÀ²½¤Ë¸þ¤±¤¿³èÆ°¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î½¾¶È°÷¤¬À¸³è¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìÂ¼»³»Ô¤Ø¤Î´óÉÕ¶â¤Ï¡¢»ÔÆâ»ö¶È¼Ô¤Î»ö¶È·ÑÂ³¡¦³ÈÂç¡¦À¸»ºÀ¸þ¾å¤Ê¤É¡¢¼«¼Ò¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö»ö¶È·ÑÂ³»Ù±ç»ö¶È¡×¡¢¥·¥Æ¥£¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¤Þ¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÃÏ°è¤ÎÆø¤ï¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡Ö¥·¥Æ¥£¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¿ä¿Ê»ö¶È¡×¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î´óÉÕ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢º£¸å¤âÅìÂ¼»³»Ô¤ÎÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥½¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥»¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢º£¸å¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤·¤ÆÃÏ°è¡¦ÃÏÊý¤Î³èÀ²½¤Ë·Ò¤¬¤ë³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ï¡¢¹ñ¤¬Ç§Äê¤·¤¿ÃÏ°èºÆÀ¸·×²è¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤ëÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤ÎÃÏÊýÁÏÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ´ë¶È¤¬´óÉí¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢Ë¡¿Í´Ø·¸ÀÇ¤«¤éÀÇ³Û¹µ½ü¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ñー¥½¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥»¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ãhttps://www.persol-bd.co.jp/¡ä
¥Ñー¥½¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥»¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥×¥í¥»¥¹¥Ç¥¶¥¤¥óÎÏ¤äÁÈ¿¥¡¦¿Íºà¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÎÏ¡¢¿Íºà°éÀ®ÎÏ¤Î3¤Ä¤ÎÎÏ¤Ë¡¢AI¤Ê¤É¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î²ÝÂê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿BPO¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë»Å»ö¤ÈÁÈ¿¥¤ò³×¿·¤·¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¤Ï¤¿¤é¤¯´Ä¶¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ÁÈ¿¥¤¬ÌÜ»Ø¤¹Ì¤Íè¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤Ï¤¿¤é¤¯¿Í¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤ª¤¦¡£¡×¤ò¥°¥ëー¥×¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¡¢¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ÈSDGs¤ÎÃ£À®¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£