¡ÖZERO HALLIBURTON¡×¤è¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½¤Î¥È¥é¥ó¥¯·¿¥é¥²ー¥¸ÅÐ¾ì

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¥¥ã¥êー¥ª¥ó / 94402 / 55¡ß37¡ß23cm / 5.0 kg / 33L / \165,000
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óM / 94403 / 67¡ß45¡ß25cm / 6.3 kg / 59L / \198,000
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óL / 94404 / 78¡ß52¡ß27cm / 7.3 kg / 88L / \242,000
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About ZERO HALLIBURTON
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