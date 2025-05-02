¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥¹¥¿¥¸¥ªRintosull¤¬ÆÁÅç¸©¡¦¼¢²ì¸©¡¦»³Íü¸©¡¦»³·Á¸©¤Ë½é½ÐÅ¹¡ªÂç²èÌÌ¥¹¥¯¥êー¥ó¡ß¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ë¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÄó¶¡
¡¡Á´¹ñ¤Ë540Å¹ÊÞ°Ê¾å¢¨¤Î¥Û¥Ã¥È¥è¥¬¥¹¥¿¥¸¥ªLAVA¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒLAVA International(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÏÉ¸«µ®É§¡¿°Ê²¼¡§LAVA)¤Ï¡¢Èþ»ÑÀª¤Å¤¯¤ê¤ËÆÃ²½¤·¡¢¡ÉÑÛ¤È¤·¤¿Èþ¤·¤µ¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖRintosull¡Ê¥ê¥ó¥È¥¹¥ë¡Ë¡×¤ÎÆÁÅç¸©½é½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ë¡ØRintosull¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÆÁÅçÅ¹¡Ù¡¢¼¢²ì¸©½é½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ë¡ØRintosullÁðÄÅÅ¹¡Ù¤ò2025Ç¯6·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡¢»³Íü¸©½é½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ë¡ØRintosull¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥ó»³ÍüÃæ±ûÅ¹¡Ù¡¢»³·Á¸©½é½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ë¡ØRintosull¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÅ·Æ¸Å¹¡Ù¤ò2025Ç¯7·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨2025Ç¯3·î»þÅÀ¡ÊRintosull¥Ö¥é¥ó¥É´Þ¤à¡Ë
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¡¡¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Ï¡¢¥«¥é¥À¤ÎÆ°¤¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÀìÍÑ¥Þ¥·¥ó¡Ö¥ê¥Õ¥©ー¥Þー¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Ç¡¢¤ªÇº¤ßÉô°Ì¤Ë¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÉé²Ù¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ë½¸ÃæÅª¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤·¡¢¸úÎ¨¤è¤¯¥«¥é¥À¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥ê¥Õ¥©ー¥Þー¡×¤¬ÂÎ¤ÎÆ°¤¤òÊä½õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢±¿Æ°¤ËÉÔ´·¤ì¤ÊÊý¤Ç¤âÌµÍý¤Ê¤¯Àµ¤·¤¤»ÑÀª¤äÅ¬ÀÚ¤Ê¥Õ¥©ー¥à¤Ç¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Rintosull¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ï¡¢Âç²èÌÌ¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ò¹Ô¤¤¡¢Æ±»þ¤Ë·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤¬°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÃúÇ«¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤Ï¡È»ÑÀª¡È¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡£¥Ö¥ì¤Ê¤¤»ä¤Î¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹ÀìÌç¥¹¥¿¥¸¥ª¡£
ÑÛ¤È¤·¤¿ËèÆü¤Ï»ÑÀª¤«¤é¡£»ÑÀª¤¬À°¤¦¤³¤È¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÐÊ¤Þ¤¤¤¬Èþ¤·¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿´¤âÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Rintosull¤Ç»ÑÀª¤òÎÉ¤¯¤·¡¢³°Â¦¤âÆâÌÌ¤â¡ÖÑÛ¤È¤·¤¿¡×ÁÇÅ¨¤Ê½÷À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Rintosull¡Ê¥ê¥ó¥È¥¹¥ë¡Ë¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó
¡¡Rintosull¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Âç²èÌÌ¥¹¥¯¥êー¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤è¤ë¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê»ØÆ³¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿³×¿·Åª¤Ê¥ì¥Ã¥¹¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÏÂç²èÌÌ¤ËÎ®¤µ¤ì¤ë±ÇÁü¤ò¸«ËÜ¤Ë¿Ê¹Ô¤·¡¢¤½¤Î´Ö¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬Àµ¤·¤¯¥«¥é¥À¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÄ¾ÀÜ»ØÆ³¡Ê¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¡Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥°¥ëー¥×¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¼ê¸ü¤¤¥µ¥Ýー¥È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Rintosull¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤Ï¡¢²òË¶³Ø¤Ê¤É¤ÎÃÎ¼±¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¹ü³Ê¤ä¥«¥é¥À¤Î»È¤¤Êý¤ÎÊÊ¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¤½¤ÎÊý¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤âÆ°¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤ªÇº¤ß¤ÎÉôÊ¬¤Ë¸úÎ¨Åª¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¯¥êー¥ó±ÇÁü¤ÇÆ°ºî¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â¥«¥é¥À¤òÆ°¤«¤·¤ä¤¹¤¤
¢£ºÇÀèÃ¼¤ÎAI»ÑÀª¿ÇÃÇ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ñー¥½¥Ê¥ë¿ÇÃÇ¤ÈÇº¤ß¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¡¡Rintosull¤Ç¤Ï¡¢AI»ÑÀª¿ÇÃÇ¥¢¥×¥ê¤òÍÑ¤¤¤Æ¥«¥é¥À¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ä¹ü³Ê¤Ê¤É¤òÂ¬Äê¤·¡¢¥«¥é¥À¤ÎÏÄ¤ß¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÇÅ¬¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°ÊýË¡¤ò¸ÄÊÌ¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤¹¡£¥«¥é¥À¤Î¤ªÇº¤ß¤äÌäÂê¤Î¸¶°ø¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Ë¤è¤ë±¿Æ°¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¢£¥ªー¥×¥óµÇ°¡ª¿·µ¬²ñ°÷Æþ²ñ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¤´°ÆÆâ
Æþ²ñ¤ª¿½¹þ¤ß¤ò¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¬ÍÑ¾ò·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏWeb¤Þ¤¿¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÆÁÅçÅ¹¡¦ÁðÄÅÅ¹¡¦¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥ó»³ÍüÃæ±ûÅ¹¡¦¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÅ·Æ¸Å¹¤ÎÀè¹ÔÆþ²ñ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡ä
☑ÂÎ¸³²ñÌµÎÁ
☑ÂÎ¸³²ñÅöÆü¤Î¤´Æþ²ñ¤ÇÆþ²ñ¶â¤ÈÅÐÏ¿¶â¤¬ÌµÎÁ
☑ÄÌ¤¤ÊüÂê¥×¥é¥ó¤Î·î²ñÈñ¤¬3¥ö·î´ÖÆÃÊÌ²Á³Ê1,980±ß(ÀÇ¹þ)
¤µ¤é¤Ë¡¢4¥ö·îÌÜ°Ê¹ß¤â·î²ñÈñ¤¬¤º¤Ã¤È³ä°ú¡ÊºÇÂç3,000±ß°ú¤¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¥×¥é¥ó¤â¼Â»ÜÃæ
¢¨¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÅ·Æ¸Å¹¤ÏºÇÂç4,000±ß°ú¤
☑¿åÁÇ¿å°û¤ßÊüÂê¡¦LAVA°Â¿´¥µ¥Ýー¥È¤ÎÆÃÅµ¤¬3¥ö·î´Ö0±ß¤ÇÅ¬ÍÑ
¢£ÆÁÅç¸©½é½ÐÅ¹¡ª¡ØRintosull¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÆÁÅçÅ¹¡Ù6·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¥ªー¥×¥ó
¡¦½êºßÃÏ¡§ÆÁÅç¸©ÆÁÅç»ÔÆîËö¹Ä®4-1 ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÆÁÅç5F
¡¦ÄêµÙÆü¡§ÆüÍËÆü¢¨ÆüÍËÆü¤Î¤ß¥Õ¥í¥ó¥È±Ä¶È
¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¥ì¥Ã¥¹¥ó¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ë±þ¤¸¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤ÏÅ¹ÊÞ¤ÎWEB¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥¢¥¯¥»¥¹
¡Ú¼Ö¡Û¸©Æ»29¹æÀþ±è¤¤¡¢Ëö¹Âç¶¶¤è¤ê¤¹¤°¤Î¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÆÁÅç5³¬
¡Ú¥Ð¥¹¡ÛJRÆÁÅç±Ø¤«¤é15Ê¬¡ÊÍÎÁ½Û´Ä¥Ð¥¹¡Ë
¡ãÀè¹ÔÆþ²ñ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¿½¹þ´ü´Ö¡ä
2025Ç¯5·î12Æü¡Ê·î¡Ë～2025Ç¯5·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç
¡ãÌµÎÁÂÎ¸³²ñÍ½ÌóURL¡ä
https://rintosull.jp/lp/cp/aeon_tokushima/shop.html
¡ãÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
https://faq.yoga-lava.com/?site_domain=rintosull¡¡
¢£¼¢²ì¸©½é½ÐÅ¹¡ª¡ØRintosullÁðÄÅÅ¹¡Ù6·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¥ªー¥×¥ó
¡¦½êºßÃÏ¡§¼¢²ì¸©ÁðÄÅ»ÔÂçÏ©1-8-1 ÆîÍÎ¸®¥Ó¥ë7F
¡¦ÄêµÙÆü¡§ÆüÍËÆü
¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¥ì¥Ã¥¹¥ó¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ë±þ¤¸¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤ÏÅ¹ÊÞ¤ÎWEB¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥¢¥¯¥»¥¹
¡ÚÅÅ¼Ö¡ÛJRÈüÇÊ¸ÐÀþ¡¦ÁðÄÅÀþ¡ÖÁðÄÅ±Ø¡×Åì¸ý¤è¤ê ÅÌÊâ2Ê¬
¡ãÀè¹ÔÆþ²ñ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¿½¹þ´ü´Ö¡ä
2025Ç¯5·î12Æü¡Ê·î¡Ë～2025Ç¯5·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç
¡ãÌµÎÁÂÎ¸³²ñÍ½ÌóURL¡ä
https://rintosull.jp/lp/cp/kusatsu/shop.html
¡ã¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
https://faq.yoga-lava.com/?site_domain=rintosull¡¡
¢£»³Íü¸©½é½ÐÅ¹¡ª¡ØRintosull¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥ó»³ÍüÃæ±ûÅ¹¡Ù7·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë¥ªー¥×¥ó
¡¦½êºßÃÏ¡§»³Íü¸©Ãæ±û»Ô²¼²ÏÅì3053-1 ¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥ó»³ÍüÃæ±û1F
¡¦ÄêµÙÆü¡§ÆüÍËÆü
¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¥ì¥Ã¥¹¥ó¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ë±þ¤¸¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤ÏÅ¹ÊÞ¤ÎWEB¥Úー¥¸¤ò¤´¡¡³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥¢¥¯¥»¥¹
¡Ú¼Ö¡Û¸©Æ»12¹æ¡¦Ç£ºêÆî¥¢¥ë¥×¥¹Ãæ±ûÀþ¤Î¸òº¹ÅÀ¡Ö»³ÍüÂç³ØÉÂ±¡Æî¡×¤òËÌ¤Ë300m
¡ÚÅÅ¼Ö¡ÛJR¿È±äÀþ¡Ö¾ï±Ê±Ø¡×ÅÌÊâ23Ê¬
¡ãÀè¹ÔÆþ²ñ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¿½¹þ´ü´Ö¡ä
2025Ç¯£¶·î11Æü¡Ê¿å¡Ë～2025Ç¯6·î30Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç
¡ãÌµÎÁÂÎ¸³²ñÍ½ÌóURL¡ä
https://rintosull.jp/lp/cp/yamanashichuo/shop.html
¡ã¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
https://faq.yoga-lava.com/?site_domain=rintosull
¢£»³·Á¸©½é½ÐÅ¹¡ª¡ØRintosull¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÅ·Æ¸Å¹¡Ù7·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë¥ªー¥×¥ó
¡¦½êºßÃÏ¡§»³·Á¸©Å·Æ¸»ÔË§²ì¥¿¥¦¥óËÌ4-1-1¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÅ·Æ¸1F
¡¦ÄêµÙÆü¡§ÆüÍËÆü
¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¥ì¥Ã¥¹¥ó¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ë±þ¤¸¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤ÏÅ¹ÊÞ¤ÎWEB¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥¢¥¯¥»¥¹
¡Ú¼Ö¡Û¸©Æ»22¹æ¡¦»³·ÁÅ·Æ¸Àþ¤òÆî¤Ø¡¢JRÅ·Æ¸Æî±ØÁ°¤òÇØ¤Ë¤·¤ÆÀ¾¤Ø160m
¡ÚÅÅ¼Ö¡ÛJR»³·ÁÀþ¡ÖÅ·Æ¸Æî±Ø¡×ÅÌÊâ6Ê¬
¡ãÀè¹ÔÆþ²ñ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¿½¹þ´ü´Ö¡ä
2025Ç¯£¶·î11Æü¡Ê¿å¡Ë～2025Ç¯6·î30Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç
¡ãÌµÎÁÂÎ¸³²ñÍ½ÌóURL¡ä
https://rintosull.jp/lp/cp/aeon_tendou/shop.html
¡ã¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
https://faq.yoga-lava.com/?site_domain=rintosull¡¡
¢£LAVA International¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡Ö¥è¥¬¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢Á´¹ñ¤Ë540Å¹ÊÞ°Ê¾å¢¨1Å¸³«¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Û¥Ã¥È¥è¥¬¥¹¥¿¥¸¥ªLAVA¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç250Ëü¿Í°Ê¾å¢¨2¤ÎÊý¤ËÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¡¢¡Ø¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¯¥é¥ÖÁí¹çËþÂÅÙNo.1¢¨3¡Ù¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤è¤êÉý¹¤¯¿Í¡¹¤ÎÈþ¤È·ò¹¯¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡ÖRintosull¡×¤ä°Å°Ç¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡ÖBurnesStyle¡×¡¢¥Ø¥ë¥¹¥ê¥¾ー¥È»ÜÀß¡ÖÅ·¶õ¤ÎÄí¡¡Å·ÇÏÌ´¡×¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¡¦»ÜÀß¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 2025Ç¯3·î»þÅÀ¡ÊRintosull¥Ö¥é¥ó¥É´Þ¤à¡Ë
¢¨2 2023Ç¯10·î»þÅÀ
¢¨3¥¤ー¡¦¥¯¥ªー¥ìÄ´¤Ù¡§2020Ç¯10·î
³ô¼°²ñ¼ÒLAVA International¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://lava-intl.co.jp/