¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
[À¸³¶³Ø½¬¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë～³ø¤ÎÊ¥¿·ÎÐº×£²£°£²£µ～]
ÀÄÇß»Ô
ºòÇ¯¤ÎÍÍ»Ò
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/143664/table/29_1_43b288b475a3200bf8c25512a9e4ed85.jpg ]
ºòÇ¯¤ÎÍÍ»Ò
¡¡Æü¤´¤í¡¢»ÔÆâ³°¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡²Î¤äÍÙ¤ê¡¢³Ú´ï±éÁÕ¡¢¤ª¤Ï¤Ê¤·²ñ¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¼êºî¤ê¤ª¤â¤Á¤ãÍ·¤Ó¤ä½ñÆ»¤Ê
¤É¤ÎÂÎ¸³¶µ¼¼¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÍ§Ã£¤ä¤´²ÈÂ²¤Ê¤É¡¢³§¤µ¤ó¤ªÍ¶¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª½Ð¤«¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/143664/table/29_1_43b288b475a3200bf8c25512a9e4ed85.jpg ]
½ä²ó¥Ð¥¹»þ¹ïÉ½
Ìä¹ç¤»Àè
³ø¤ÎÊ¥¿·ÎÐº×¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡Ê¼Ò²ñ¶µ°é²ÝÆâ¡Ë
0428-22-1111¡ÊÆâÀþ2381¡¦2382¡¦2383¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¡Ê5·î10Æü¡¦11Æü¡Ë¤Ï¡¢£Ó¡õ£Ä¤¿¤Þ¤°ー¥»¥ó¥¿ー
0428-20-7150