¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù W¥á¥Ç¥£¥¢²½µÇ°¡ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎQUO¥«ー¥ÉPay¤Ê¤É¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬Á´¹ñ¤ÎÂÐ¾Ý½ñÅ¹¤Ç5·î2Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«ºÅ
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ª¥«ー¥É¡Ê°Ê²¼Åö¼Ò¡¢ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:¶áÅÄ ¹ä¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»È¤¨¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¡ÖQUO¥«ー¥ÉPay¡Ê¥¯¥ª¡¦¥«ー¥É ¥Ú¥¤¡Ë¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Èー¥Ï¥ó¤¬5·î2Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤ÎÂÐ¾Ý½ñÅ¹¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡ÙW¥á¥Ç¥£¥¢²½µÇ° ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢´ü´ÖÃæ¤ËÂÐ¾Ý¤Î½ñÅ¹¤ÇÀÇ¹þ1,500±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤Î¾å±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎQUO¥«ー¥ÉPay1,000±ßÊ¬¤Ê¤É¤Î¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢ÂÐ¾Ý¤Î½ñÅ¹¤ÇÀÇ¹þ1,500±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¤È±þÊç·ô¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¡¢±þÊç·ôµºÜ¤Î±þÊç¥µ¥¤¥È¤«¤é±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎQUO¥«ー¥ÉPay1,000±ßÊ¬¤Ê¤É¤Î¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ä±þÊç¾ò·ï¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é
https://www1.e-hon.ne.jp/content/cam/2025/kowloon2025_shotenlist.html
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡Û
³«ºÅ´ü´Ö¡§ 2025Ç¯5·î2Æü¡Ê¶â¡Ë～6·î22Æü¡ÊÆü¡Ë
±þÊçÄùÀÚ¡§ 2025Ç¯6·î29Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ú±þÊç¾ò·ï¡Û
¹ØÆþ¾¦ÉÊ¤òÌä¤ï¤º¡¢ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÇÀÇ¹þ1,500±ß°Ê¾å¤Î¤ª²ñ·×1²ó¤Ë¤Ä¤1Ëç±þÊç·ô¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨±þÊç·ô1Ëç¤Ë¤Ä¤1¸ý±þÊç²ÄÇ½¤Ç¡¢¤ª1¿ÍÍÍ²¿¸ý¤Ç¤â±þÊç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û
±þÊç·ô¤ËµºÜ¤ÎURL¤Þ¤¿¤ÏQR¥³ー¥É¤è¤ê±þÊç¥µ¥¤¥È¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤¤¤¿¤À¤¡¢É¬Í×»ö¹à¤òÆþÎÏ¤Î¾åÃêÁª¤Ë¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¾ÞÉÊ¡Û
A¾Þ¡Ê3Ì¾ÍÍ¡Ë ¡§ Èý·î¤¸¤å¤óÄ¾É®¥¤¥é¥¹¥È¡õ¥µ¥¤¥ó¡õ°Ù½ñ¤Æþ¤ê¿§»æ¡õ¥¸¥§¥Í¥Æ¥é¤Á¤ã¤ó¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß
B¾Þ¡Ê17Ì¾ÍÍ¡Ë ¡§ Èý·î¤¸¤å¤óÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡õ¥¸¥§¥Í¥Æ¥é¤Á¤ã¤ó¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß
C¾Þ¡Ê80Ì¾ÍÍ¡Ë ¡§ ÈþÎï¥¤¥é¥¹¥È¥Ó¥Ã¥°¥Ý¥¹¥¿ー¡ÊB1¥µ¥¤¥º¡Ë
D¾Þ¡Ê400Ì¾ÍÍ¡Ë¡§ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥óQUO¥«ー¥ÉPay1,000±ßÊ¬
¢¨²èÁü¤ÏD¾Þ¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØQUO¥«ー¥ÉPay¡Ù¤ÎÆÃÄ¹
ÌÌÅÝ¤Ê¾ðÊóÅÐÏ¿°ìÀÚ¤Ê¤·¡ª¡Ö¤â¤é¤¦¡×¡Ö¤Ò¤é¤¯¡×¡Ö¤ß¤»¤ë¡×¤Î3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½
¡ØQUO¥«ー¥ÉPay¡Ù¤Ï¡¢ÌÌÅÝ¤Ê¶ä¹Ô¤Î¸ýºÂÅÐÏ¿¤ä¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¾ðÊó¡¢Ì¾Á°¤ä¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ê¤É¤ÎÅÐÏ¿¤Ê¤·¡¢ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤âÉÔÍ×¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¡¢ÉÔÂÊ¬¤Ï¸½¶â¤ÈÊ»ÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¤Î²ÃÌÁÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¸½¶âÅù¤òÊ»ÍÑ¤·¤Æ¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ ¾Ü¤·¤¯¤ÏQUO¥«ー¥ÉPay¤Î¡Ö»È¤¨¤ë¤ªÅ¹¡×¥Úー¥¸¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇÃ»Â¨»þÈ¯¹Ô¡ª¼ê´Ö¤âÁ÷ÎÁ¤â¤Ê¤·¡ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²èÌÌ¤ÎºîÀ®¤ÇÂ£¤ê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È
ºÇÃ»Â¨»þ¤ÇÇ¼ÉÊ¤¬¤Ç¤¡¢È¯¹Ô¤µ¤ì¤¿URL¤ò¥áー¥ë¤ä³Æ¼ïSNS¤Ê¤É¤ÇÂ£¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ê´Ö¤âÁ÷ÎÁ¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»Ä¹â¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Å¹Æ¬¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥«ー¥É²èÁü¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤ÎÀÜÅÀ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¿·¤¿¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ª¥«ー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢½ñÅ¹¡¢¥«¥Õ¥§¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤Î¿È¶á¤Ê¤ªÅ¹¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¡¢°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÇ§ÃÎÅÙ91.5¡ó¢¨¤ò¸Ø¤ë¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¡ÖQUO¥«ー¥É¡×¤È¡¢£±.¥¢¥×¥êÉÔÍ×¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤Ç¡Ö´ÊÃ±¤Ë»È¤¨¤ë¡×¡¢£².¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²èÁü¤ÇÂ£¤ì¤Æ¡Öµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡×¡¢£³.¥áー¥ë¤äSMS¤Ç¡Ö¤¹¤°¤ËÂ£¤ì¤ë¡×¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¡ÖQUO¥«ー¥ÉPay¡×¤ÎÈ¯¹Ô²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£Â£¤ë¿Í¤â¡¢¤â¤é¤¦¿Í¤â¡¢¤É¤Á¤é¤â¡É´ò¤·¤¤¡É¡ÖQUO¥«ー¥É¡×¤È¡ÖQUO¥«ー¥ÉPay¡×¤ÎÈ¯¹Ô¿ôÎÌ¤Ï1987Ç¯¤ÎÁÏÎ©°ÊÍè¡¢Îß·×Ìó10²¯Ëç/¥³ー¥É¡£
¤¤¤º¤ì¤â´ë¶È¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤ä°§»¢ÉÊ¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔÉÊ¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤Î¤Û¤«ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤äNPOË¡¿Í¡¢³Ø¹»Ë¡¿ÍÅù¤Ë¤è¤ë³Æ¼ï½õÀ®¤Ê¤ÉÍÑÅÓ¤ä¶ÈÂÖ¤òÌä¤ï¤ºÂ¿¿ôºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡ÖÂ£¤ëÁÛ¤¤¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤Ä¤Ê¤°¡£¾®¤µ¤Ê¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤Ç¡¢¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ëÌ¤Íè¤òÁÏ¤ë¡£¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¿Í¤È¿Í¡¢¿Í¤È²ñ¼Ò¡¢¿Í¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢¿Í¤È¼Ò²ñ¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ò¡È¤Ä¤Ê¤°¡É¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·Â³¤±¡¢¡Ö¥ê¥¢¥ë¡×¤È¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¤Î2¤Ä¤Î¡ÖQUO¡×¤ÇÂ£¤ëÁÛ¤¤¤ò¿Í¤«¤é¿Í¤Ø¡¢Ì¤Íè¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Á´¹ñÌó4Ëü¿Í¤òÂÐ¾Ý¤ËÅö¼ÒÄ´¤Ù
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ª¥«ー¥É¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û¡¡https://go.quocard.com/pr/
¡ÚQUO¥«ー¥ÉPay¡Ê¥¯¥ª¡¦¥«ー¥É ¥Ú¥¤¡Ë¡¡¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥È¡Û https://go.quocard.com/quopay/pr/