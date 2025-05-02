¡ÚÀéÍÕ¸©º´ÁÒ»Ô¡Û¾åÌî¹ÌÊ¿¥µ¥¯¥½¥Õ¥©¥ó¡¦¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
¹ñÆâ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢NHK-FM¡Ö¡ß¡Ê¤«¤±¤ë¡Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤Î»Ê²ñ¤Ê¤É¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î½Ð±é¤âÂ¿¿ô¤¢¤ê¡¢¥µ¥¯¥½¥Õ¥©¥ó¤Î¸Â¤ê¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤ÈÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¾åÌî¹ÌÊ¿¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥µー¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹
¡¡¶Á¤¤ÎÎÉ¤µ¤Ç°ìÎ®¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëº´ÁÒ¥Ïー¥â¥Ëー¥Ûー¥ë¤Ç¤Î¡¢¤³¤Îµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ò¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¾åÌî¹ÌÊ¿¡Ê¥µ¥¯¥½¥Õ¥©¥óÁÕ¼Ô¡Ë¡ä
¡¡Åìµþéº½ÑÂç³Ø´ï³Ú²Ê¤òÂ´¶È¡£Âè28²óÆüËÜ´ÉÂÇ³Ú´ï¥³¥ó¥¯ー¥ë¥µ¥¯¥½¥Õ¥©¥óÉôÌçÂè£±°Ì¡¦ÆÃÊÌÂç¾Þ¡Ê»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¡Ë¡£2014Ç¯Âè6²ó¥¢¥É¥ë¥Õ¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¹ñºÝ¥³¥ó¥¯ー¥ëÂè2°Ì¡£
¡¡¸½ºß¡¢¹ñÆâ¼ã¼ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¤Î°ÌÃÖ¤ò¤·¤á¡¢¥½¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆNHK¸ò¶Á³ÚÃÄ¡¢ÆÉÇäÆüËÜ¸ò¶Á³ÚÃÄ¡¢ÅìµþÅÔ¸ò¶Á³ÚÃÄ Â¾¡¢¹ñÆâ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤È¶¦±é¡£NHK-FM¡Ö¡ß¡Ê¤«¤±¤ë¡Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤Î»Ê²ñ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÂêÌ¾¤Î¤Ê¤¤²»³Ú²ñ¡×¤Ø½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤ÎÁêÀ¤âÎÉ¤¤¡£
¡¡²»³Ú°Ê³°¤Ë¤âÅ´Æ»¤È¼Ö¤ò°¦¤·¡¢¿¼¤¯ÄÉµá¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯4·î16Æü¤Ë6ËçÌÜ¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øeclogue¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹ ¡£
https://uenokohei.com
¾åÌî¹ÌÊ¿ 6th¥¢¥ë¥Ð¥à¡Öeclogue¡×
4/16(¿å)¥ê¥êー¥¹
em-0045 ¡Ã \3,000±ß(ÀÇ¹þ)
[¾ÜºÙ] https://eplusmusic.jp/release-29
¡Ø¾åÌî¹ÌÊ¿¥µ¥¯¥½¥Õ¥©¥ó¡¦¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¡Ù
https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/shiminongakuhall/syusaikouen/20045.html
¡þÆü»þ
2025Ç¯5·î25Æü¡ÊÆü¡Ë14»þ³«±é¡Ê13»þ15Ê¬³«¾ì¡Ë
¡þ²ñ¾ì
º´ÁÒ¥Ïー¥â¥Ëー¥Ûー¥ë
¡ÊÀéÍÕ¸©º´ÁÒ»Ô²¦»ÒÂæ1-16¡Ë
¡þ½Ð±é
¾åÌî¹ÌÊ¿¡Ê¥µ¥¯¥½¥Õ¥©¥ó¡Ë
¹â¶¶Í¥²ð¡Ê¥Ô¥¢¥Î¡Ë
¡þ¥×¥í¥°¥é¥à
¢¡C.¥Õ¥é¥ó¥¯¡§¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¡¦¥½¥Ê¥¿ ¥¤Ä¹Ä´
¢¡£Ê.¥Þ¥¹¥Í¡§¥¿¥¤¥¹¤ÎâÔÁÛ¶Ê
¢¡°°°ææÆ°ì¡§¥¨¥¯¥íー¥°
¢¡¥¤¥Ùー¥ë¡§¥³¥ó¥Á¥§¥ë¥Æ¥£ー¥Î¡¦¥À¡¦¥«¥á¥é Â¾
¢¨¥×¥í¥°¥é¥à¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡þ¥Á¥±¥Ã¥È
AÀÊ¡§3,000±ß
BÀÊ¡§2,500±ß
U-25¡Ê25ºÐ°Ê²¼¡Ë¡§2,000±ß
¢¨¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤«¤é¥Á¥±¥Ã¥ÈÍ½Ìó¤¬¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ïº´ÁÒ¥Ïー¥â¥Ëー¥Ûー¥ë¤Þ¤Ç¡£
https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/shiminongakuhall/syusaikouen/20045.html
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä¡£
¡þ¥¢¥¯¥»¥¹
¡Ú¼Ö¡Û
Åì´ØÅì¼«Æ°¼ÖÆ»»Í³¹Æ»£É£Ã¤«¤éÌó30Ê¬
Åì´ØÅì¼«Æ°¼ÖÆ»º´ÁÒ£É£Ã¤«¤éÌó30Ê¬
Ãó¼Ö¾ìÍ
¡Ú¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¡Û
µþÀ®±±°æ±Ø²¼¼Ö ÅÌÊâÌó5Ê¬
¡þ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
º´ÁÒ¥Ïー¥â¥Ëー¥Ûー¥ë¡Êº´ÁÒ»ÔÌ±²»³Ú¥Ûー¥ë¡Ë
½»½ê¡§ÀéÍÕ¸©º´ÁÒ»Ô²¦»ÒÂæ1-16
TEL¡§043-461-6221
URL¡§https://www.city.sakura.lg.jp/section/ongaku-hall/