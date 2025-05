¥¨¥­¥å¥á¥Î¥Ý¥ê¥¹¤¬ÁÏ¶È3¼þÇ¯¡¢¥×¥ì¥·¥êー¥ºA¤ÇÁí³Û7.5²¯±ßÄ´Ã£

株式会社エキュメノポリス

株式会社エキュメノポリス(本社:東京都新宿区、代表取締役:松山洋一、以下「当社」)は、2025年5月2日に創業3周年を迎え、プレシリーズAラウンドでのエクイティ調達と研究開発型融資を合わせて総額7.5億円の資金調達を実施しました。これにより、当社が開発する「対話型診断AIエージェントプラットフォーム(EQU AI Platform)」の開発および事業展開をさらに加速させるとともに、人材採用を強化してまいります。

■ 資金調達の概要

エキュメノポリスのメンバー(「EQUNAUTS エキュ・ノーツ(未来社会を探索する乗組員たち)」)。多彩な人間とAIを乗せて次なる航海に出る、新たな仲間を募集しています。

本ラウンドでは、エクイティ調達(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000101029.html)(Beyond Next Ventures・科学技術振興機構・三菱UFJキャピタル・マニエスグループ・QBキャピタル・静岡キャピタル)に加え、JST 研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000139562.html))実装支援(返済型)の採択により、総額7.5億円の資金調達を行いました。以下の重点領域に投資し、事業を推進してまいります。

1. 対話型診断AIエージェントプラットフォーム「EQU AI Platform」の開発加速

2. 言語学習支援AIサービス「LANGX(ラングエックス)」の全国展開

3. 人材採用と組織体制の強化

■ 対話型診断AIエージェントプラットフォーム「EQU AI Platform」の開発加速

世界的にAIエージェント市場が急速に拡大する中、音声・テキスト・表情・動作といったマルチモーダル情報の統合は、次世代インタラクティブAIに不可欠な要件となっています。

この潮流を背景に、エキュメノポリスは「対話型診断技術」に特化することで独自の技術優位性を確立し、一連の特許技術とノウハウをもとに、教育や働き方支援領域における大手パートナー企業との本格的なDX化を推進しています。

当社が開発する「EQU AI Platform」は、自然な対話を通じてユーザーの理解・成長・意思決定を支援する、対話型診断AIエージェント基盤です。正確な診断はもちろんのこと、対話によって潜在能力やニーズを自然に引き出す戦略を備えています。特に、会話中に得られるマルチモーダルデータを深く分析し、従来の評価指標では捉えきれなかった「インタラクション能力(やりとりの力)」を高精度に測定できる点が特長です。

EQU AI Platformは、会話を通じて人間の可能性を引き出し、現場の不足する会話リソースを補完し、より創造的で生産的な社会を支えるDX基盤です。

■ 言語学習支援AIサービス「LANGX」の全国展開

対話型診断AIエージェントプラットフォーム「EQU AI Platform」

EQU AI Platformを基盤として自社開発されている「LANGX」は、最新のマルチモーダルAIを駆使し、単なる発音や文法の正確さを超え、実際の対話における「やりとりの力」を測定・育成できる次世代型AI英語学習支援サービスです。AIキャラクターとのリアルな対話体験を通じて、総合的なスピーキング能力判定、強みと弱みの詳細な説明、さらに学習者一人ひとりに最適化された学習フィードバックを提供。これにより、受講者は単に英語を学ぶだけでなく、自分の課題に気づき、次のステップに進むための具体的な学習計画を立てられます(特許取得済み)。

Don’t think, just talk! --

「頭で考えすぎて言葉が出ない」そんな学習者の壁を取り払い、AIエージェントが楽しい対話体験を提供することで、ミスを恐れずどんどん話せるように導きます。この「話してみる」体験こそが、スピーキング力を飛躍的に伸ばす原動力です。

LANGXでの学びは、世界標準の言語能力評価基準(CEFR;ヨーロッパ言語共通参照枠)に準拠しており、これまで全国の教育機関、企業、自治体で導入されてきました。英語学習のDXを牽引してきたLANGXは、今後さらに、国際社会で通用する英語力の獲得を目指す方、ビジネスや就職活動でのアピール力を高めたい方、また教育機関での指導や導入に関心がある方々に、価値を提供してまいります。

■ EQUNAUTS(エキュ・ノーツ)

次世代型AI英語学習支援サービス「LANGX」ビデオ会議を通したAIエージェントとの英会話(インタビュー会話やロールプレイ会話など多彩なコンテンツを提供)会話しながら補助教材(便利な表現や各種ガイダンス)を参照可能総合的な英会話力の判定結果(CEFRの各観点別からの強み・弱みの説明付き)実際に行った会話内容に応じて、英語力の向上につながる個別学習フィードバックを提供

エキュメノポリスのメンバーは、未来社会を探索する乗組員として「EQUNAUTS(エキュ・ノーツ)」と呼ばれます。

最先端AIや応用言語学の研究を推進する研究チーム、大規模な製品開発を手掛けるエンジニアリングチーム、高品質データを支えるデータファクトリーチーム、ビジョンを具体化するクリエイティブチーム、開発全体を牽引するプロジェクトマネジメントチーム、顧客との共創を担う法人営業チーム、組織を支えるコーポレート部門まで、出身地10カ国以上の多様なメンバーが、人とAIが協調し共進化する社会の実現に挑戦しています。

■ 人材採用と組織体制の強化

今回の資金調達を受け、エキュメノポリスでは事業成長と技術進化を加速するため、幅広い専門分野やバックグラウンドを持った新たな「エキュ・ノーツ」を募集しています。あなたの専門性や情熱を、世界を変える最前線で活かしてみませんか?主な募集職種は以下の通りです。

- プロジェクトマネージャー:社内外の関係者と連携しながらプロダクト開発とプラットフォーム運用をリードする。- エンジニア:MLOps、AIインフラ、バックエンド、フルスタック、QA、データエンジニアリングなど、大規模にスケールするプラットフォーム開発を担う。- AIリサーチャー:マルチモーダル対話技術、音声言語処理など、次世代AIの研究開発を担う。- セールス:教育機関・法人向けの提案、価値の共創を担う。- コーポレート:管理部長、人事など、挑戦するチームを支援する。

エキュメノポリスは、多様な才能を尊重しあい、最新のAI技術の本格的な社会実装を推進しています。

■ 株式会社エキュメノポリスについて

キャリアサイト :https://www.equ.ai/ja/careers最新の募集ポジションはこちらをご覧ください。

エキュメノポリスは、人とAIが協調し共進化する社会の実現を目指して、2022年5月に早稲田大学発スタートアップとして創業。最近の主な受賞歴として、第10回JEITAベンチャー賞(2025)、大学発ベンチャー表彰 科学技術振興機構長賞(2024)、ACL/ISCA Special Interest Group on Discourse and Dialogue (SIGDIAL) Best Paper Award(2024)、SXSW EDUファイナリスト(2023)、東洋経済すごいベンチャー100(2023)他。

■ 本件に関するお問い合わせ先

- ビジョン:Towards the Human-AI Co-Evolving Society(人とAIの共進化社会の創出)- ミッション:教育や仕事の現場に会話 AI エージェントを派遣し、社会全体の創造性や生産性の向上を実現する[表: https://prtimes.jp/data/corp/101029/table/11_1_e467aa2bfc38ed6eb295017606817517.jpg ]

株式会社エキュメノポリス 広報担当

Email:info@equ.ai