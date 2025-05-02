YURT¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¼ÖÃæÇñ¥¥Ã¥È¡ÖVANLIFE ROOMKIT¡×¤òÂçÉý¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡ª²Á³Ê¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î²þÁ±¤Ë²Ã¤¨¡¢À¸»ºÂÎÀ©¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤è¤êÁ´¹ñÈ¯Á÷¤¬²ÄÇ½¤Ë
¡¡YURT¡ÊÆÉ¤ßÊý¡§¥æ¥ë¥È¡¢±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼ÒRESTORE¡¢ËÜ¼Ò¡§ÀÅ²¬¸©¾ÆÄÅ»Ô¡¢ÂåÉ½¡§ÏÎ²Ê·ûÍ¤¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥·¥¨¥ó¥¿ÀìÍÑ¼ÖÃæÇñ¥¥Ã¥È¡ÖVANLIFE ROOMKIT¡×¤Î²Á³Ê¤ä»ÅÍÍ¤òÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¡¢2025Ç¯5·î¤«¤éÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¸»ºÂÎÀ©¤â¸«Ä¾¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤«¤éÌó6¤«·î¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç¼´ü¤òÌó3½µ´Ö¤ËÂçÉýÃ»½Ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢5·î17Æü(ÅÚ)～18Æü(Æü)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥£ー¥ë¥É¥¹¥¿¥¤¥ë2025¤Ç½éÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¡¢ÁÇºà¤ò¥Þ¥Û¥¬¥Ëー¤«¤é¹ñ»º¥Ò¥Î¥¤ËÊÑ¹¹¤··ÚÎÌ²½¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¥Õ¥íー¥ê¥ó¥°¤ÎÄ³ÈÖ¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤ä¥Í¥¸¤òËä¤á¹þ¤ß·¿¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÍøÍÑ»þ¤Î²÷Å¬¤µ¤ä¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò²þÁ±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÉÌÌ¤Î¼è¤êÉÕ¤±¤ò¼ê²ó¤·¥Í¥¸1ËÜ¤Ç¸ÇÄê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼è¤êÉÕ¤±¡¦¼è¤ê³°¤·¤ò¤µ¤é¤Ë´ÊÃ±¤Ë¤·¡¢²Á³Ê¤âÀ¸»ºÂÎÀ©¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤è¤ê679,800±ß¤«¤é599,500±ß(¤È¤â¤ËÀÇ¹þ)¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¯¥ë¥ÞÎ¹¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÀÅ²¬¤Î¹©¾ì¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢¼è¤êÉÕ¤±¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼è¤êÉÕ¤±¹©Äø¤Î´ÊÎ¬²½¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤´¼«¿È¤Ç¤Î¤ª¼è¤êÉÕ¤±¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ø¤ÎÇÛÁ÷¤Ë¤âÁ÷ÎÁÌµÎÁ¤Ë¤Æ¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¢¨YURT¹©¾ì¤Ë¤Æ¼è¤êÉÕ¤±¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨¾Ü¤·¤¤¼è¤êÉÕ¤±ÊýË¡¤Ï¡¢¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢Aichi Sky Expo¡Ê°¦ÃÎ¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥£ー¥ë¥É¥¹¥¿¥¤¥ë2025¤ÇÅ¸¼¨¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¥â¥Ç¥ë¤ÎÈ¯É½¤òµÇ°¤·¡¢²ñ¾ì¸ÂÄê¤´À®ÌóÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢VANLIFE ROOMKIT¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ëÀìÍÑ¥½¥Õ¥¡¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë
¡¡º£²ó½éÈäÏª¤È¤Ê¤ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¥â¥Ç¥ë¤Î¼ÂÊª¤Ë¤´¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤¡¢¾ÜºÙ¤Î¤´ÀâÌÀ¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎDM¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÀèÃå10ÁÈ¡Ê20Ì¾ÍÍ¡Ë¤Ë¡¢ÌµÎÁÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒYURT¤Î²ñ¾ì¤ËÂ¤ò¤ª±¿¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡YURT»ö¶ÈÆâÍÆ¡¢VANLIFE ROOMKIT³µÍ×¡¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¥â¥Ç¥ë¾ÜºÙ¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¥¹¥¿¥¤¥ë2025½ÐÅ¸¤Î¾ÜºÙ¤ÏÊÌ»æ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°Ê¡¡¾å
¡ÚÊÌ»æ¡Û
¢£YURT»ö¶ÈÆâÍÆ
YURT¤Ï¡Ö¥¯¥ë¥ÞÎ¹¤ËÍ·¤Ó¿´¤È¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò¿á¤¹þ¤à¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ÎÊ¸²½¤ä¼«Á³¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¯¥ë¥ÞÎ¹¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ö¤¬¡È°ÜÆ°¤¹¤ë¶õ´Ö¡É¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯»þÂå¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö°ÜÆ°¤·¤ä¤¹¤¯¡¢²á¤´¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Í·¤Ó¤ä¤¹¤¤¡×¥¯¥ë¥ÞÎ¹¤ÎÂÎ¸³¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ø¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î¼«Á³¡¢ÅÚÃÏ¤´¤È¤ÎÊ¸²½¡¢±ü¿¼¤¤Îò»Ë¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¡¢ºÆÈ¯¸«¤Ç¤¤ëºÇÎÉ¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¥¯¥ë¥ÞÎ¹¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢ÆüËÜ¤ËÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤Ë¤â¡¢³¤³°¤«¤éË¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤Ë¤â¡¢¤³¤Î¹ñ¤ÎË¤«¤µ¤Ë¤Õ¤ì¡¢¿´¤¬Æ°¤¯ÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±¿±Ä²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼ÒRESTORE
¡¡»ö¶È¡§¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥ß¥ËÀìÌçÅ¹¡ÖClassca¡×±¿±Ä¡¢VANLIFE¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖYURT¡×±¿±Ä¡¢WEB¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
¡¡ÀßÎ©¡§Ê¿À®25Ç¯8·î1Æü
¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÏÎ²Ê·ûÍ¤
¡¡½êºßÃÏ¡§¢©425-0004 ÀÅ²¬¸©¾ÆÄÅ»ÔºäËÜ262-4
¢£VANLIFE ROOMKIT³µÍ×
¥È¥è¥¿ ¥·¥¨¥ó¥¿¤¬Éô²°¤Ë¤Ê¤ë¥ëー¥à¥¥Ã¥È¡£Áö¹Ô»þ¤ÏÄÌ¾ï¤Î5¿Í¾è¤ê¡¢¤¯¤Ä¤í¤°»þ¤ÏÂç¿Í2¿Í¤¬¤æ¤Ã¤¿¤ê¤¯¤Ä¤í¤²¤ëÉô²°¤Ø¤È¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼¼Æâ¡¢¼¼³°¤Ç»È¤¨¤ë¥Æー¥Ö¥ëÉÕ¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¾¦ÉÊÌ¾¡§VANLIFE ROOMKIT¡Ê¥Ð¥ó¥é¥¤¥Õ ¥ëー¥à¥¥Ã¥È¡Ë
¡¡ÅëºÜ²ÄÇ½¼Ö¼ï¡§¥È¥è¥¿ ¥·¥¨¥ó¥¿3ÂåÌÜ¡Ê2022Ç¯8·î～¡Ë5¿Í¾è¤ê¥â¥Ç¥ë
¡¡À©ºî¾ì½ê¡§ÀÅ²¬¸©¾ÆÄÅ»ÔºäËÜ262-4 ¡¡Classca¹©¾ì
¢£¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¥â¥Ç¥ë¾ÜºÙ
¹ñ»º¤Ò¤Î¤¥Õ¥íー¥ê¥ó¥°¡§
ÁÇºà¤ò¥Þ¥Û¥¬¥Ëー¤«¤é¹ñ»º¤Ò¤Î¤¤ËÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¹ñ»ººà¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¿¹¤Î·òÁ´¤Ê½Û´Ä¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¥Õ¥íー¥ê¥ó¥°Ä³ÈÖ¡§
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Õ¥íー¥ê¥ó¥°¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿Ä³ÈÖ¤Î¥Ò¥ó¥¸¤ò¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ÎÂ¿¤¯¤Î¤´Í×Ë¾¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¤Ø¤È²þÎÉ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÉÌÌ¤Î¥Ñー¥Ä¤Î°ìÂÎ²½¡§
ÊÉÌÌ¥Ñー¥Ä¤ò2Ê¬³ä¡¦3¥«½ê»ß¤á¤«¤é¡¢1¥Ñー¥Ä¡¦1¥«½ê»ß¤á¤ËÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤ê¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿¸«¤¿ÌÜ¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¡¢¼è¤êÉÕ¤±ºî¶È¤â¤µ¤é¤Ë´ÊÃ±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ëä¤á¹þ¤ß·¿¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡§
¥Õ¥íー¥ê¥ó¥°¤ò»Ù¤¨¤ëµÓ¤Î¸ÇÄê¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤òËä¤á¹þ¤ß·¿¤ËÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸å¤í¤«¤é¸«¤¿ºÝ¤Ë¤â¡¢¤è¤ê¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿Èþ¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Õ¥£ー¥ë¥É¥¹¥¿¥¤¥ë2025½ÐÅ¸¤Î¾ÜºÙ
¥¤¥Ù¥ó¥È¥µ¥¤¥È¡§https://field-style.jp/
³«ºÅÆü»þ¡§ 2025Ç¯5·î17Æü(ÅÚ)～2025Ç¯5·î18Æü(Æü)¡¡ 9:00～17:00
³«ºÅ¾ì½ê¡§ Aichi Sky Expo¡Ê°¦ÃÎ¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡Ë¡¡°¦ÃÎ¸©¾ï³ê»Ô¥»¥ó¥È¥ì¥¢5ÃúÌÜ
Æþ¾ìÎÁ¡§ Á°Çä¤ê·ô¡¡1Æü·ô 1,500±ß / 2ÆüÄÌ¤··ô 2,500±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÅöÆü·ô¡¡¡¡1Æü·ô 2,000±ß¡Ê¢¨¾®³ØÀ¸°Ê²¼ÌµÎÁ¡Ë
½ÐÅ¸¥¨¥ê¥¢¡§²°Æâ¥¨¥ê¥¢ ¥Ûー¥ëD¡¡518ÈÖ
½ÐÅ¸ÆâÍÆ ¡§ ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÈÇVANLIFE ROOMKIT¤ÎÅ¸¼¨¡¢VANLIFE ROOMKITÅëºÜ¤Î¥³¥ó¥×¥êー¥È¥«ーÈÎÇä¡¢VANLIFE ROOMKITÀìÍÑ¥½¥Õ¥¡¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ÎÅ¸¼¨ Åù
¢£¥Õ¥£ー¥ë¥É¥¹¥¿¥¤¥ë 2025²ñ¾ì¸ÂÄê¤ÎÆÃÅµ
²ñ¾ì¸ÂÄê¤´À®ÌóÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢VANLIFE ROOMKIT¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ëÀìÍÑ¥½¥Õ¥¡¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀìÍÑ¥½¥Õ¥¡¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ï¡¢Áö¹Ô»þ¤Ë¤Ï²Ù¼¼¤Ë¤¹¤Ã¤¤ê¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢½¢¿²»þ¤Ë¤Ï¼¼Æâ¶õ´Ö¤Ë¥¸¥ã¥¹¥È¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥È¤Ç¡¢¼¼Æâ¤Ç²á¤´¤¹ºÝ¤Ë¤Ï¥½¥Õ¥¡¤ä¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Í³¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ»È¤¨¤ëÊ¬³ä¼°¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢YURT¤Î¥Öー¥¹¤Ë¤´¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤¡¢¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎDM¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÀèÃå10ÁÈ¡Ê20Ì¾ÍÍ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ÌµÎÁÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°Ê¡¡¾å