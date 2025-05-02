Âç¹¥É¾¡ªPLAZA¼çºÅ¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖMY FIRST PLAZA¡×¤òÉã¤ÎÆü¤Ë¤â³«ºÅ·èÄê¡ª¥ì¥¸¥¹¥¥ã¥ó¤ä¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¤ª»Å»öÂÎ¸³¡õ¤ª¼Ì¿¿¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥Õ¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¡¥×¥é¥¶¥¹¥¿¥¤¥ë ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー(ÅìµþÅÔ¿·½É¶è)¤Ï¡¢2025Ç¯6·î15Æü(Æü)¡¢PLAZA ¶ÌÀî¹âÅç²°S¡¦CÅ¹¤Ë¤Æ¡¢Éã¤ÎÆü¤ËPLAZA¤Ç¤Î¥®¥Õ¥ÈÃµ¤·¤È¤ª»Å»öÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¡¢4～9ºÐ¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖMY FIRST PLAZA -GIFT for DAD-¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯5·î2Æü(¶â)¤è¤ê¡¢PLAZA¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ»²²Ã´õË¾¼Ô¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£(¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤ÇÅöÁª¤µ¤ì¤¿Êý¤Î¤ß¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£)
¡¡PLAZA¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢Âç¹¥É¾¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖMY FIRST PLAZA¡×¤òÉã¤ÎÆü¤Ë¤â³«ºÅ¡ª¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¬¡Ö¤À¤ì¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ö¡×¤È¤¤¤¦¡È¥®¥Õ¥ÈÂÎ¸³¡É¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥®¥Õ¥ÈÁª¤Ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Áª¤ó¤À¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥ì¥¸¥¹¥¥ã¥ó¤ä¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¡¢PLAZA¤Ç¤Î¤ª»Å»öÂÎ¸³¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£½ªÎ»¸å¤Ï¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬»£±Æ¤·¤¿¤ª¼Ì¿¿¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥®¥Õ¥ÈÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Î¿´¤Ë»Ä¤ëÉã¤ÎÆü¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¡¦»²²Ã±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.plazastyle.com/contents/topics/detail/256)
±þÊç¼õÉÕ´ü´Ö¡§5·î2Æü(¶â)～5·î18Æü(Æü)
STEP£±. ¥®¥Õ¥È¤òÁª¤Ö
¥®¥Õ¥È¤òÂ£¤ëÁê¼ê¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£
(ÀìÍÑ¥«ー¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£)
STEP£². ¥¹¥¥ã¥ó¡õ¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°
PLAZA¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¡¢¥ì¥¸¤Ç¾¦ÉÊ¥¹¥¥ã¥ó¤ËÄ©Àï¡ª¥®¥Õ¥ÈÍÑ¤Ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤â¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª
STEP£³. ¥®¥Õ¥È¤òÅÏ¤¹
ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤è¤¦¡ª
¥É¥¥É¥¤ï¤¯¤ï¤¯¡¢¡¢´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë(¥Ïー¥È)
»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ë¥¥ã¥Ã¥×¤È¥Íー¥à´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¥«¥á¥é¥Þ¥ó»£±Æ¤Î¤ª¼Ì¿¿¤â¡¢¡ØBARBAPAPA(¥Ðー¥Ð¥Ñ¥Ñ)¡Ù¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥©¥È¥Õ¥ìー¥à¤ËÆþ¤ì¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¡ÖMY FIRST PLAZA -GIFT for DADŽ°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤ÇÅöÁª¤µ¤ì¤¿Êý¤Î¤ß¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²²ÃÂÐ¾Ý¡Û4～9ºÐ¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤È¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û2025Ç¯6·î15Æü(Æü) 10:30～18:00 (1ÁÈ20～30Ê¬ÄøÅÙ¡Ë
¡Ú³«ºÅÅ¹ÊÞ¡ÛPLAZA ¶ÌÀî¹âÅç²°S¡¦CÅ¹ (ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¶ÌÀî3-17-1 ¶ÌÀî¹âÅç²°¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー Æî´Û B1F)
¡¦ÃêÁª±þÊç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú±þÊç´ü´Ö¡Û2025Ç¯5·î2Æü(¶â)～5·î18Æü(Æü)
¡Ú±þÊçÂÐ¾Ý¡ÛPLAZA PASS ËÜ²ñ°÷¤ÎÊý
¡ÚÅöÁª¿Í¿ô¡Û·×10ÁÈ (1ÁÈ¤Ë¤Ä¤¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ï2Ì¾¤Þ¤Ç¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Ï2Ì¾¤Þ¤Ç¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£)
▷ ¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¡§https://www.plazastyle.com/contents/topics/detail/256
▷ ±þÊç¥Õ¥©ー¥à¡§https://forms.gle/oYX1ZTYyRNjhgAEu8
¢¨1²ÈÂ²¤Ë¤Ä¤1ÏÈ¤Î¤´±þÊç¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤´Í§¿ÍÆ±»Î¤Ç¤´±þÊç¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¡¹¤Ë¤´±þÊç¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¢¨ÅöÁª¤µ¤ì¤¿Êý¤Ø¤Î¤´Ï¢Íí¤Ï4·î17Æü(ÌÚ)¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþÂå¶â¤ÈÅ¹ÊÞ¤Þ¤Ç¤Î¸òÄÌÈñÅù¤ÏÅöÁª¼ÔÍÍ¤Î¤´ÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£