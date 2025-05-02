¡ÖÌ¤Íè¤Îºî¶È¸½¾ì¡×¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥·¥çー¥ëー¥à¡ÖBizStack Experience Center¡×¥ªー¥×¥ó
À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢²¹ÅÙ¤ä¼¾ÅÙ¡¢É÷Â®¡¢¿åÎÌ¤Ê¤É¡¢IoT¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿¥Çー¥¿¤òÅý¹çÅª¤ËÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºî¶È¸½¾ì¤òÈôÌöÅª¤Ë¾Ê¿Í²½¡¦¸úÎ¨²½¤¹¤ëMODE, Inc.¡ÊËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡¢ÆüËÜ»ÙÅ¹¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢CEO¡§¾åÅÄ ³Ø¡¢°Ê²¼¡¢MODE¡Ë¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´äËÜÄ®¤Ë¤¢¤ëÆüËÜ»ÙÅ¹¤Î1³¬¤Ë¡¢MODE¤¬¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ìー¤ÈÆüËÜ¤ÇËá¤¾å¤²¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÄ¾ÀÜÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥·¥çー¥ëー¥à¡ÖBizStack Experience Center¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
BizStack Experience Center¤ÎÆâÉô
BizStack¥Ç¥â¤ÎÍÍ»Ò
BizStack¤È¤Ï
¡ÖBizStack¡×¤Ï²¹ÅÙ¤ä¼¾ÅÙ¡¢Å·¸õ¡¢¤½¤ÎÂ¾¡¢IoT¥»¥ó¥µー¤Ç½¸¤á¤é¤ì¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Çー¥¿¤òÅý°ìÅª¤Ë½èÍý¤·¡¢AI¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢ºÇÅ¬¤Ê·Á¤Ç¸½¾ì¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¹©»ö¸½¾ì¤ÇËüÁ´¤Î°ÂÁ´´ÉÍý¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÂç¼ê¥¼¥Í¥³¥ó¡¢¸·³Ê¡¢¤½¤·¤Æ°ì¸µÅª¤Ë²¹ÅÙ¤ä¼¾ÅÙ¤ò´ÉÍý¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¿©ÉÊ²ñ¼Ò¤Ê¤É¤ÇÂ³¡¹¤ÈÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºî¶È»þ´Ö¤ä¿Í°÷¤ÎÂçÉý¤Ê¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï²¹ÅÙ¤ä¼¾ÅÙ¡¢Å·¸õ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Çー¥¿¤ÏÀ¼Á¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÊÌ¡¹¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢¿Í´Ö¤Î¼ê¤Ç´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡ÖBizStack¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë°ì¸µ´ÉÍý¤È½èÍý¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖBizStack¡×¤ËÀ¸À®AI¤Îµ»½Ñ¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡ÖBizStack Assistant¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êIT¤ä¶ÈÌ³¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌçÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¤ºî¶È°÷¤Ç¤â¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥¢¥×¥ê¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óºî¶È°÷¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°ÂÁ´¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ë¸½¾ì´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤Ë¤è¤ëºî¶È¸½¾ì¤ÎÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºî¶È°÷¤Î¸º¾¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ»½Ñ¤ÎÅÁ¾µ¤âº¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ¯¤Êý²þ³×¤ä¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹½Å»ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ºî¶È°÷¤Î»Ä¶È»þ´Ö¤â¸º¤é¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ëºî¶È¸½¾ì¤¬ÂçÉý¤Ë¾Ê¿Í²½¡¦¸úÎ¨²½¤ò¤Ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢¡ÖBizStack¡×¤ä¡ÖBizStack Assistant¡×¤Ï¡¢²ò·è¤Î¡ÖÀÚ¤ê»¥¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¼¥Í¥³¥ó¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤ÇÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖBizStack¡×¥µ¥¤¥È :
https://lp.tinkermode.jp/bizstack
BizStack Experience Center¤Î³µÍ×
BizStack Experience Center¤Ï¡¢¡ÖBizStack¡×¤ä¡ÖBizStack Assistant¡×¤¬¥»¥ó¥µー¤ä¥«¥á¥é¤ÈÏ¢·È¤·¡¢AI¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸½¾ì¤Î¥Çー¥¿³èÍÑ¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤ò¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¥Çー¥¿¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¥»¥ó¥µー
²¹ÅÙ¤ä¼¾ÅÙ¡¢Å·¸õ¡¢É÷Â®¤Ê¤É¤Î´Ä¶¥Çー¥¿¤òIoT¥»¥ó¥µー¤¬¼èÆÀ¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ëºî¶È¸½¾ì¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î³èÍÑÎã¤ò´ð¤Ë¡¢¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
À¸À®AI¤Ë¤è¤ë¥Çー¥¿³èÍÑ
¡ÖBizStack¡×¤È¡ÖBizStack Assistant¡×¤ò¼ÂºÝ¤ËÁàºî¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£IoT¥»¥ó¥µー¤«¤é¼èÆÀ¤·¤¿¥Çー¥¿¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢À¸À®AI¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ëºî¶È°÷¤Ë¼«Á³¤Ê·Á¤Ç»Ø¼¨¤ä½õ¸À¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¤ò¡¢ÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
DX¿ä¿Ê¤ª¤è¤Ó¸¦½¤¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤Î³èÍÑ
¼«¼Ò¤ÎDX¿ä¿Ê¤äAI³èÍÑ¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î¸¦½¤½ê¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
BizStack Experience CenterÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¥¹¥Úー¥¹
¤´Íè¾ìÊýË¡
´°Á´Í½ÌóÀ©¤Ç¤¹¡£¸«³Ø¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤ÏÅö¼Ò¤Î±Ä¶ÈÃ´Åö¡¢¤Þ¤¿¤Ï°Ê²¼¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à :
https://www.tinkermode.jp/contact
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§MODE, Inc.
ÂåÉ½¼Ô¡§CEO / Co-Founder ¾åÅÄ ³Ø
ËÜ¼Ò¡§1840 Gateway Dr. Suite 250 San Mateo, CA 94404 USA
ÆüËÜ»Ù¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´äËÜÄ®1-3-9 KANDA HIKOBAE 2F
URL¡§https://www.tinkermode.jp
MODE¤Ï¡¢¡È¸½¾ì¡É¤ÎDX¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëAI¡ßIoT¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖBizStack¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ìーÈ¯¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£ÁÏ¶È¼Ô¤ÇCEO¤Î¾åÅÄ³Ø¤¬¥°ー¥°¥ëËÜ¼Ò¤Ç¤Î¥°ー¥°¥ë¥Þ¥Ã¥×³«È¯¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ò·Ð¤Æ¡¢µ¯¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖBizStack¡×¤Ï²¹ÅÙ¤ä¼¾ÅÙ¡¢Å·¸õ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼Á¤Î°Û¤Ê¤ë¥Çー¥¿¤òÅý°ìÅª¤Ë½èÍý¤Ç¤¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¡ÖBizStack Assistant¡×¤ÏAI¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢IT¤ä¶ÈÌ³¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌçÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¤ºî¶È°÷¤Ç¤â¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥¢¥×¥ê¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Å¬ÀÚ¤Ê»Ø¼¨¤ä½õ¸À¡¢¾ðÊó¤ò¼õ¤±¤È¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢°ÂÁ´¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ë¸½¾ì´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
MODE¤ÏÀ½Â¤¡¢ÊªÎ®¡¢·úÀß¶È³¦¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È³¦¤Î¡È¸½¾ì¡É¤òAI ¤ÈIoT¤Ç¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¸½¾ì¤ò¡ÖÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¡×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£