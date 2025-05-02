¡Ú¸øÌ³°÷»î¸³¡Û2027Ç¯¹ç³ÊÌÜÉ¸¡Ú¶µÍÜ+ÀìÌç·¿¡ÛÃÏÊý¸øÌ³°÷¡¦¹ñ²È°ìÈÌ¿¦¡¦ÀìÌç¿¦¥«¥ê¥¥å¥é¥à¥Õ¥ë¡¦¥é¥¤¥È¡ÊÂçÂ´¡Ë¥ê¥êー¥¹¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¬¥ëー¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§´äºê¡¡ËÌÅÍ¡¢°Ê²¼¡Ö¥¢¥¬¥ëー¥È¡×¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥¢¥¬¥ëー¥È¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×¤Ï¡¢¡Ú2027Ç¯¹ç³ÊÌÜÉ¸¡Û¡Ú¶µÍÜ+ÀìÌç·¿¡ÛÃÏÊý¸øÌ³°÷¡¦¹ñ²È°ìÈÌ¿¦¡¦ÀìÌç¿¦¥«¥ê¥¥å¥é¥à¡Ê¥Õ¥ë¡¦¥é¥¤¥È¡Ë¡ÊÂçÂ´¡Ë¤ò¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ú¶µÍÜ+ÀìÌç·¿¡ÛÃÏÊý¸øÌ³°÷¡¦¹ñ²È°ìÈÌ¿¦¡¦ÀìÌç¿¦¥«¥ê¥¥å¥é¥à
https://www.agaroot.jp/komuin/senmon_kyoyo_cr_long/
ÃÏÊý¾åµé¡¦¹ñ²È°ìÈÌ¿¦¡¦¹ñ²ÈÀìÌç¿¦¤Ê¤É¼çÍ×¤Ê¼«¼£ÂÎ¤òÉý¹¤¯ÂÐºö¡ª
²¦Æ»¼õ¸³¤Î¤¿¤á¤ÎºÇ¹â¤Î¥Ñー¥È¥Êー¡ª
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á
ÃÏÊý¾åµé¡¦¹ñ²È°ìÈÌ¿¦¤Ê¤ÉÀìÌç»î¸³¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë¼«¼£ÂÎ¤ò¼õ¤±¤¿¤¤Êý
Ê»´ê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤³¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÉý¹¤¤ÂÐºö¤ò¤ªµá¤á¤ÎÊý
¹ñ²ÈÀìÌç¿¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀìÌçµ½Ò»î¸³¤âËüÁ´¤Ë¹Ô¤¤¤¿¤¤Êý
½¼¼Â¤ÎÆó¼¡»î¸³ÂÐºö¤ÇÆâÄê²ÄÇ½À¤ò¹â¤á¤¿¤¤Êý
¢£ËÜ¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ÇÌÜ»Ø¤»¤ë¿¦¼ï
- ¹ñ²È°ìÈÌ¿¦¡ÊÂçÂ´¹ÔÀ¯¡Ë
- ÅìµþÅÔIÎàB
- ÃÏÊý¾åµé¡ÊÁ´¹ñ·¿¡Ë
- ÆÃÊÌ¶èIÎà¡Ê°ìÈÌÊý¼°¡Ë
- ºÛÈ½½ê»öÌ³´±
¢£¹ñ²ÈÀìÌç¿¦¥ª¥×¥·¥ç¥óÄÉ²Ã¤ÇÌÜ»Ø¤»¤ë¿¦¼ï
- ¹ñÀÇÀìÌç´±
- Ï«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ´±
¢£¹ç³Ê¼ÂÀÓ
¢£¹ç³Ê¼Ô¤ÎÀ¼¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.agaroot.jp/komuin/voice/
¢£¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ÎÆÃÄ§
1.ºÇ¶¯¤Î¿ÍÊª»î¸³¡¦Æó¼¡»î¸³ÂÐºö
ÌÏµ¼ÌÌÀÜ¤¬ÌµÀ©¸Â¡ªÌÌÀÜ¥«ー¥É¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤â¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡ª
¥Õ¥ë¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢Zoom¤Ë¤è¤ë¹Ö»Õ¤È¤Î1ÂÐ1¤Ç¤ÎÌÏµ¼ÌÌÀÜ¤ò²ó¿ôÌµÀ©¸Â¤Ç¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆËÜÈÖ¤ËÄ©¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç²¿²ó¤Ç¤âÎý½¬¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Ê»´ê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¤òÁÛÄê¤·¤¿ÌÏµ¼ÌÌÀÜ¤òÀßÄê¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÌÀÜ¥«ー¥É¤ÎÅººï¤ä¡¢ÌÌÀÜ¥«ー¥ÉÅººïÆâÍÆ¤Î¸ýÆ¬¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤âÌµÀ©¸Â¡ªÌÌÀÜ¥«ー¥ÉÅººï¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÏZoom¤Ë¤Æ¹Ö»Õ¤È¤Î1ÂÐ1¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ËüÁ´¤Ê¾õÂÖ¤ÇÌÌÀÜ»î¸³¤ËÄ©¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢Á´¤Æ¤ÎÊý¸þ¤«¤é´°Á´¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
Í½Ìó¤¬¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¡ª½½Ê¬¤ÊÍ½ÌóÏÈ¤ò¤´ÍÑ°Õ¡ª
Â¾¤ÎÍ½È÷¹»¤Ç¤ÏÌÏµ¼ÌÌÀÜ¤ÎÍ½Ìó¤¬¼è¤ê¤Å¤é¤¯³èÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥¬¥ëー¥È¤Ç¤Ï¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼õ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢Í½ÌóÏÈ¤òÂ¿¤¯Àß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÌÌÀÜ´õË¾¼Ô¤¬»¦Åþ¤¹¤ëÄ¾Á°´ü¤Ç¤â¡¢Í½ÌóÏÈ¤Î¤»¤¤¤ÇÌÏµ¼ÌÌÀÜ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¡¢ÌÏµ¼ÌÌÀÜ¤òÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÊý¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÊ£¿ô²óÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÌÀÜ»î¸³¤ÏÁá¤á¤«¤éÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÐºö¤·¡¢¹Ö»Õ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤È¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¥¢¥¬¥ëー¥È¤Ç¤Ï1～2·îº¢¤è¤êÌÏµ¼ÌÌÀÜ¤Î¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¡¢½½Ê¬¤Ê´ü´Ö¤òÌÌÀÜ»î¸³ÂÐºö¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ó¿ôÌµÀ©¸Â¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤Ç¤¤ëÍ½ÌóÏÈ¤ÈÁá´ü¤Î³«¹Ö¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤â¡¢Ì¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
80Ì¾Ä¶¤¨¤ÎÌÌÀÜºÆ¸½¥ì¥Ýー¥È¤Ç¥¤¥áー¥¸¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¡ª
¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¼õ¸³À¸¤ÎÊý¡¹¤¬¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤¿ÌÌÀÜ¤Ç¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¡Öµ®½Å¤Ê¾ðÊó¡¦À¸¤ÎÀ¼¡×¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¹ç³Ê¼Ô¤ÎÌÌÀÜºÆ¸½¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¤½¤Î¿ô80Ì¾Ä¶¤¨¡ª¼«¼£ÂÎ¤â¹ñ²È¸øÌ³°÷¤«¤é»ÔÌò½ê¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ç¤¹¡£
ÌÌÀÜ¤Ç¤Ï²¿¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¤É¤¦Åú¤¨¤ë¤Î¤«¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¡Ö¤É¤ó¤ÊÎ®¤ì¤ÇÌÌÀÜ¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡×¡ÖÌÌÀÜ¤Ï²¿Ê¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¡ÖÌÌÀÜ´±¤Ï²¿¿Í¡©¡×¤Ê¤Éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¤Î¤ÇËÜÈÖ¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¤è¤ê¶ñÂÎ²½¤·¤Þ¤¹¡ª
¼Ò²ñ¿Í¼õ¸³¤Ë¤â¶¯¤¤¥¢¥¬¥ëー¥È¤Î¸øÌ³°÷»î¸³¹ÖºÂ
³ØÀ¸¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥¬¥ëー¥È¤Ï¼Ò²ñ¿Í¤Î¸øÌ³°÷¼õ¸³¤Ë¤âÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢¼õ¹ÖÀ¸¤ÎÌóÈ¾¿ô¤¬¼Ò²ñ¿Í¼õ¸³À¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ç¤Î¹ç³Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÂ¿¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ò²ñ¿Í¼õ¸³¤Î¾ì¹ç¡¢¸½¿¦¡¦Á°¿¦¤Ç¤Î½¢¶È·Ð¸³¤Ê¤É¤â²ÃÌ£¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÌÌÀÜ¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥¬¥ëー¥È¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¾õ¶·¤Î¼õ¹ÖÀ¸¤Ø¤Î»ØÆ³·Ð¸³¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼õ¤±Åú¤¨¤¬ºÇÅ¬¤«¡¢¤´¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»ØÆ³¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ëÄ¾ÀÜ¤ÎÅººï¤ÇÏÀÍýÎÏ¤È¸ì×ÃÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¡ª
µ½Ò»î¸³¤äÏÀÊ¸»î¸³¤ÏÂò°ì¼°»î¸³¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢³Î¼Â¤ÊÀµ²ò¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤áÂè»°¼Ô¤Ë¤è¤ëÉ¾²Á¤Ë¤è¤ê¼«¿È¤ÎÅú°Æ¥ì¥Ù¥ë¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
Åú°Æ¤òÄÌ¤¸¤¿¹Ö»Õ¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢Àµ¤·¤¤ÏÀÊ¸¤Î½ñ¤Êý¤ò¿È¤ËÃå¤±¡¢ÏÀÊ¸¤ò½ñ¤¯¤¿¤á¤ÎÃì¤È¤Ê¤ëÏÀÍýÎÏ¤È¸ì×ÃÎÏ¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
Åú°Æ¤ÎÄó½Ð¤ÏÁ´¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç´ÊÃ±¡ª¹Ö»Õ¤¬Ä¾ÀÜ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢¥³¥á¥ó¥È¤òÆþ¤ì¤Æ¤ªÌá¤·¤·¤Þ¤¹¡ª
¤É¤³¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡¢¤É¤ÎÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤¬ºÙ¤«¤¯³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¹ç³ÊÅÀ¤ò¼è¤ì¤ëÅú°Æ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ú¶µÍÜ+ÀìÌç·¿¡ÛÃÏÊý¸øÌ³°÷¡¦¹ñ²È°ìÈÌ¿¦¡¦ÀìÌç¿¦¥«¥ê¥¥å¥é¥à
https://www.agaroot.jp/komuin/senmon_kyoyo_cr_long/
2.¸ÄÊÌ¤Î¼õ¸³ÀïÎ¬¡¦¥µ¥Ýー¥È
¡Ö³Ø½¬¥µ¥Ýー¥¿ー¡×¤Ë³Ø½¬¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡¢¿ÊÏ©¤òÁêÃÌ¡ª
¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ò¤´¼õ¹Ö¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢³Ø½¬¤Î¿Ê¤áÊý¤Ê¤É¤ò¤´ÁêÃÌ¤¤¤¿¤À¤±¤ë³Ø½¬¥µ¥Ýー¥¿ーÀ©ÅÙ¤¬ÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
³Ø½¬½é´ü¤Ëµ¿Ìä¤Ë»×¤¦Êý¤¬Â¿¤¤¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ù¤¤«¡×¡Ö¤É¤Î²ÊÌÜ¤«¤é¿Ê¤á¤ë¤Ù¤¤«¡×¤Ê¤É»ÖË¾Àè¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤¿¾å¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°Â¿´¤Î³Ø½¬Æ³Æþ¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó
¤É¤¦¤¤¤¦À¼Á¤Î»î¸³¡©¤É¤ó¤ÊÌäÂê¤¬½Ð¤ë¡©¥Æ¥¥¹¥È¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»È¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¡©
³Ø½¬³«»Ï»þ¤Î¤ªÇº¤ß¤ò°ìµó¤Ë²ò·è¤¹¤ë°Â¿´¤ÎÆ°²è¡Ö³Ø½¬Æ³Æþ¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡×¡£
¤³¤ì¤Ç¥¹¥¿ー¥È¥À¥Ã¥·¥å¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÎÓ¹Ö»Õ¤ËÊÙ¶¯ÊýË¡¤òÁêÃÌ¡ª¼ÂÎÏÄêÃå³ÎÇ§¡ªËè·î1²ó¤Î¥Ûー¥à¥ëー¥à
¼õ¹ÖÀ¸¤«¤é¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¡ÊÊÙ¶¯ÊýË¡¤È³Ø½¬ÆâÍÆ¡Ë¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¹Ö»Õ¤¬¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëËè·î¤ÎÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ªÇº¤ß¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë²þÀµË¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤â¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó°Ý»ý¤ä¥Úー¥¹¥áー¥«ー¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶ÈÌ³ÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¡ª
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶ÈÌ³ÀâÌÀ²ñ¤ò¼Â»Ü¡ª
¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤ÎºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤«¤é¡¢³Æ¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤Ë¤ª¤±¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¶ÈÌ³ÆâÍÆ¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë¿ÍÊªÁüÅù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¾ÀÜÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤´¼«¿È¤¬¸øÌ³°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.agaroot.jp/komuin/seminar/)
¸øÌ³°÷¤ÈÌ±´Ö´ë¶È¤É¤Á¤é¤âÌÜ»Ø¤»¤ë¡ª½¢³è¹ÖºÂ¤¬ÉÕÂ°
ËÜ¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ò¤´¼õ¹Ö¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢½¢³è¤ÇÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÁ´¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À½¢³è´°Á´¹¶Î¬¹ÖºÂ¤È¡¢SPI3¤Ê¤É¤ÎºÎÍÑ¥Æ¥¹¥È¤òÂÐºö¤¹¤ë½¢¿¦»î¸³ÂÐºö¹ÖºÂ¤¬ÌµÎÁ¤ÇÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
¸øÌ³°÷¤Ë¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¿ÊÏ©¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤È¤Î½¢³è¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¹Ô¤¤¤¿¤¤Êý¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½¢³è´°Á´¹¶Î¬¹ÖºÂ¤Ë¤ÏESÅººï¡Ê¥Õ¥ë¡§2²ó¡¢¥é¥¤¥È¡§1²ó¡Ë¤¬ÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ú¶µÍÜ+ÀìÌç·¿¡ÛÃÏÊý¸øÌ³°÷¡¦¹ñ²È°ìÈÌ¿¦¡¦ÀìÌç¿¦¥«¥ê¥¥å¥é¥à
https://www.agaroot.jp/komuin/senmon_kyoyo_cr_long/
3.Éý¹¤¤²ÊÌÜ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥«¥ê¥¥å¥é¥à
¹ñ²È¸øÌ³°÷¤«¤éÃÏÊý¸øÌ³°÷¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¼«¼£ÂÎ¤ËÂÐ±þ
Â¾¼Ò¤Ç¤Ï¥Þ¥¤¥Êー²ÊÌÜ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÏ«Æ¯Ë¡¡¢²ñ·×³Ø¡¢¾¦Ë¡¤Î¹ÖºÂ¤¬¤Ê¤¯¡¢ÆÈ³Ø¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥¬¥ëー¥È¤Ç¤Ï¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñ²È°ìÈÌ¿¦¡ÊÂçÂ´¹ÔÀ¯¡Ë¡¢ÅìµþÅÔIÎà£Â¡¢ÃÏÊý¾åµé¡ÊÁ´¹ñ·¿¡Ë¡¢ÆÃÊÌ¶èIÎà¡Ê°ìÈÌÊý¼°¡Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹ñÀÇÀìÌç´±¡¢ºÛÈ½½ê»öÌ³´±¡¢Ï«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ´±¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥«¥ê¥¥å¥é¥à¹½À®¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸øÌ³°÷¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤À¤±¤É»ÖË¾¼«¼£ÂÎ¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¿§¤ó¤Ê¼«¼£ÂÎ¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤â°Â¿´¤·¤Æ³Ø½¬¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¹ÖµÁ»þ´Ö¤Ç°ì¼¡»î¸³ÂÐºö¤òÃ»´ü´Ö¤Ç¥Þ¥¹¥¿ー¡ª
Â¾¼Ò¤Ç¤Ï500»þ´Ö°Ê¾å¤Î¹ÖµÁ¤¬É¬Í×¤Ê¤È¤³¤í¡¢¥¢¥¬¥ëー¥È¤ÏÉý¹¤¤¼«¼£ÂÎ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎËÉÙ¤Ê²ÊÌÜ¿ô¤äÌ±´Ö½¢¿¦¤Î¤¿¤á¤Î¹ÖºÂ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ìó280～330»þ´Ö¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤ª¤µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É®µ»î¸³¤ÏÌÌÀÜ»î¸³¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ²áÅÀ¤Ê¤Î¤Ç¡ÖËþÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹ç³Ê¤¹¤ëÅÀ¿ô¤ò¤È¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤ÆÉÑ½Ð¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¹ÖµÁ»þ´Ö¤ÎÃ»¤µ¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Â¤é¤ì¤¿³Ø½¬»þ´Ö¤Î¤Ê¤«¤ÇÆó¼¡»î¸³ÂÐºö¤Ë½¼¤Æ¤ëÊ¬ÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ë¥«¥éー¶µºà¡¢²èÌÌ¤Ë±Ç¤·½Ð¤·¤¿±ÇÁü¤Ç³Ø½¬¤·¤ä¤¹¤¤¡ª
¥Õ¥ë¥«¥éー¡¢¿ÞÉ½¤òÂ¿¤¯»ÈÍÑ¤·¤¿¥Æ¥¥¹¥È¤Ç¡¢Æñ²ò²Õ½ê¤Ç¤âÆ¬¤òÀ°Íý¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»ë³ÐÅª¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥Æ¥¥¹¥È¤Ë¹Ö»Õ¤Î¤«¤ßºÕ¤¤¤¿ÀâÌÀ¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸úÎ¨¤è¤¯Íý²ò¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³Ø½¬¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¹ç³Ê¤¹¤ëÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²èÌÌ¤Ë¥Æ¥¥¹¥È¤ò±Ç¤·¤À¤·¤Ê¤¬¤é²òÀâ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½ÐÀè¤Ê¤É¥Æ¥¥¹¥È¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤Ë¤¯¤¤´Ä¶¤ä¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¤ß¤Ç¤Î³Ø½¬¤â¡¢²÷Å¬¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¹ÖºÂ¤ÎÃ´Åö¹Ö»Õ¤ÏÁ´°÷³Æ²ÊÌÜ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡ª
¥¢¥¬¥ëー¥È¤Ç¤Ï¡¢³Æ²ÊÌÜËè¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥×¥í¹Ö»Õ¤¬¹ÖµÁ¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤¹¡£³Æ²ÊÌÜ¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¹Ö»Õ¤¬²òÀâ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹Ö»Õ¤ÎÆÀ°ÕÉÔÆÀ°Õ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¡¢°ìÉô¤Î²ÊÌÜ¤À¤±²òÀâ¤¬¼êÇö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤É¤Î²ÊÌÜ¤Î¹Ö»Õ¤â³ÆÊ¬Ìî¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ØÆ³·Ð¸³¤âËÉÙ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î²ÊÌÜ¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ç¤â°ìÎ®¤Î¹ÖµÁ¤ò¼õ¤±ÆÀÅÀ¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
4.·ÑÂ³¤ò»Ù¤¨¤ëºÇÅ¬¤Ê³Ø½¬´Ä¶
¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÅù¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥Úー¥¸¤«¤é¹ÖµÁ¤ò¼õ¹Ö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²èÌÌ¤Ë¤Ï¥Æ¥¥¹¥È¤¬Æ±»þÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢²»À¼¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡¦9ÃÊ³¬¤ÎÇÜÂ®ºÆÀ¸¡¦¿ÊÄ½Î¨Åù¤ÎÊØÍøµ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢³Ø½¬´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿½ÀÆð¤Ê¼õ¹Ö¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¥Æ¥¥¹¥È¤¬¸«¤é¤ì¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ö¥Ã¥¯µ¡Ç½¤òÅëºÜ¡ª±ÜÍ÷¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½ñ¤¹þ¤ß¤ä¤Õ¤»¤óµ¡Ç½¤âÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ë¤Æ³Ø½¬¤¬´°·ë¤·¤Þ¤¹¡£
ÊØÍø¤Êµ¡Ç½ËþºÜ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ö¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¥é¥êー
¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë²¿ºý¤â¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ö¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¥é¥êー¤È¤·¤Æ¤â¼ýÂ¢¤µ¤ì¡¢¤ª¿½¹þ¤ß¤Î¤½¤ÎÆü¤«¤é¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¥é¥êー¤Ï¡¢PC¡¦¥¹¥Þ¥ÛÅù¤«¤é¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤Þ¤¿¼õ¹Ö²èÌÌ¤«¤é¤¹¤°¤Ë±ÜÍ÷²èÌÌ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¹ÖµÁÆ°²è¤ò¸«¤Ê¤¬¤éµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²Õ½ê¤ò¤¹¤°¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥×¥ê¤Î³èÍÑ¤Ç¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤âÊÙ¶¯¤·¤ä¤¹¤¤¡ª
ÂÔË¾¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤¬ÅÐ¾ì¡ª±ÇÁü¹ÖµÁ¤Î±ÜÍ÷¤äÅºÉÕ»ñÎÁ¤Î³ÎÇ§¤Ê¤É¡¢¥¢¥×¥ê¤«¤éÄ¾ÀÜ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¤Î³Ø½¬¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥Éµ¡Ç½¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»öÁ°¤Ë³Ø½¬¤·¤¿¤¤¹ÖµÁ¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó²¼¤Ç¤Î³Ø½¬¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤äµÙ·ÆÃæ¤Ê¤É¤Î·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤â¡¢¥¢¥×¥ê¤Ç²÷Å¬¤Ë³Ø½¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.agaroot.jp/about_lecture/official_app/
¹Ö»Õ¤ËÄ¾ÀÜÊ¹¤±¤ë¡ª¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ÁÌä¥µー¥Ó¥¹KIKERUKUN¡×
µ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ÁÌä¥µー¥Ó¥¹KIKERUKUN¡×¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¼ÁÌä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¹Ö»Õ¤ä¹ç³Ê¼Ô¤¬ÃúÇ«¤Ë²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¹ÖºÂ¤ò¤´¹ØÆþ¸å¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¹Ö»Õ¤¬Ä¾ÀÜÅººï¡ª¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅººï¥µー¥Ó¥¹TENSAKUN¡×
ÏÀÊ¸»î¸³¡¦ÀìÌçµ½Ò»î¸³¤Ë¤Ï¡¢Åººï¥µー¥Ó¥¹¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅººï¥µー¥Ó¥¹TENSAKUN¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÅººï¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¹Ö»Õ¤ä¹ç³Ê¼Ô¤¬ÃúÇ«¤ËÅººï¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ðー¥Á¥ã¥ë¹»¼Ë¤Ç¥ê¥¢¥ë¹»¼Ë¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÄÌ³ØÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¡ª
¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¹»¼Ë¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÄÌ³ØÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¡ª¡×
¡¦ÊÙ¶¯Ãç´Ö¤òºî¤ê¤¿¤¤
¡¦¼«½¬¤¹¤ë¶õ´Ö¤¬¤Û¤·¤¤
¡Ö¤À¤±¤É¡¢ÄÌ³Ø»þ´Ö¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×
¤³¤ó¤Ê¤ªÇº¤ß¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥¢¥¬¥ëー¥È¤Ç¤Ï¥Ðー¥Á¥ã¥ë¹»¼Ë¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÄê¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ò¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥Ðー¥Á¥ã¥ë¹»¼ËÆâ¤Ç¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼«½¬¼¼¤È¡¢¥Õ¥©¥íーÀ©ÅÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë³Ø½¬¥µ¥Ýー¥¿ー¤òÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÆâÄêÆÃÅµ¤Ç¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×
ËÜ¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ò¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤¬2027Ç¯¤Î¸øÌ³°÷»î¸³¤ÇÆâÄê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÆâÄêÆÃÅµ¡ÊÁ´³ÛÊÖ¶â or ¤ª½Ë¤¤¶â3Ëü±ßÊ¬¡Ë¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆâÄêÆÃÅµ¤Ç¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢ºÇÎÉ¤Î·ë²Ì¤òÄÏ¤ß¤È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£ÆâÄêÆÃÅµ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.agaroot.jp/komuin/naitei_tokuten/
ÆâÄêÆÃÅµ¡¦³ä°úÀ©ÅÙ
ËÜ¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ò¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤¬¹ç³ÊÌÜÉ¸Ç¯ÅÙ¤ÎÆâÄê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÆâÄêÆÃÅµ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆâÄêÆÃÅµ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.agaroot.jp/komuin/naitei_tokuten/
ºÆ¼õ¹Ö³ä°ú¡¢¼õ¸³·Ð¸³¼Ô³ä°ú¡¢Â¾¹»¾è´¹³ä°ú¡¢²ÈÂ²³ä°ú¤Ê¤É³Æ¼ï³ä°úÀ©ÅÙ¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³ä°úÀ©ÅÙ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.agaroot.jp/komuin/lp_crlist/waribiki/
¢£¡Ú¶µÍÜ+ÀìÌç·¿¡ÛÃÏÊý¸øÌ³°÷¡¦¹ñ²È°ìÈÌ¿¦¡¦ÀìÌç¿¦¥«¥ê¥¥å¥é¥à
https://www.agaroot.jp/komuin/senmon_kyoyo_cr_long/
¥¢¥¬¥ëー¥È¤Ïº£¸å¤â¡¢¡Ö¶µ°é¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò²¼»Ù¤¨¤¹¤ë¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¬¥ëー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·¾®ÀîÄ®5-5 ¥µ¥ó¥±¥ó¥Ó¥ë4F
ÀßÎ©Æü¡¡¡§2013Ç¯12·î
»ñËÜ¶â¡¡¡§35,000,000±ß
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ´äºê¡¡ËÌÅÍ
HP¡¡¡¡¡¡¡§https://agaroot.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¹ñ²È»î¸³¡¢¸¡Äê»î¸³Åù¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½È÷¹»¡Ö¥¢¥¬¥ëー¥È¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×¡§https://www.agaroot.jp/
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°å³ØÉôÍ½È÷¹»¡Ö¥¢¥¬¥ëー¥È¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡×¡§https://www.agaroot.jp/agaroot-medical/
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³Ø½¬¥³ー¥Á¥ó¥°¡Ö¥¢¥¬¥ëー¥È³Ø½¬¥³ー¥Á¥ó¥°¡×¡§https://agaroot.co.jp/coaching/
»ñ³Ê»î¸³ÂÐºö¤Î½ñÀÒ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡Ö½ÐÈÇ»ö¶È¡×
´°Á´À®¸ùÊó½··¿£Í¡õ£Á¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¥µー¥Ó¥¹¡ÖAGAROOT M&A¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¡×
¡Ú¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¦¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¥µー¥Ó¥¹¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ó¥ª¥Ö¥é¥¤¥Õ¡§https://www.funoflife.co.jp/
¥¢¥¬¥ëー¥È¥¥ã¥ê¥¢¡§https://agaroot-career.jp/
Education Career¡§https://education-career.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Ê¥×¥¹¡§https://cyber-synapse.com/
³ô¼°²ñ¼Ò ¿·¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥àÁí¹ç¸¦µæ½ê¡§https://www.ssk21.co.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨ー¥¢¥¤¥¢¥«¥Ç¥ßー¡§https://aiacademy.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ç¥£¥¢¥°¥íー¥¹¡§https://media-growth.co.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥¨¥ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡§https://query-marketing.co.jp/
Çã¼è¥Ð¥ê¥åー¡§https://kaitori-value.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤½¤Ó¥é¥Ü¡§https://asobi-lab.co.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥¯¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡§https://waku-con.com/
¥¢¥¬¥ëー¥ÈË¡Î§²ñ·×»öÌ³½ê¡§https://agaroot-lawacc.com/