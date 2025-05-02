¥¨¥¤¥¹¥êー¡¢Ë¸¶¸ùÊä»á¤È¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤òÄù·ë
¡ÖÀ¤³¦¤ÎºÍÇ½¤ò¤Ä¤Ê¤°¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥¹¥êー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§±©ÃÏ ·ò¡¢°Ê²¼¥¨¥¤¥¹¥êー¡Ë¤Ï¡¢±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢ÉñÂæ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÇÐÍ¥¡¢Ë¸¶¸ùÊä»á¤È¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Äù·ë¤ÎÇØ·Ê
¥¨¥¤¥¹¥êー¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤ÎºÍÇ½¤ò¤Ä¤Ê¤°¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢Áí¹ç¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áí¹ç¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤Î¼ÂÀÓ¤Ï14,000·ï¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¡¢¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¹¹ð¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢Web¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë»Üºö¤Ø¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¨¥¤¥¹¥êー¤ÏË¸¶¸ùÊä»á¤È¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤Ë¤è¤ê¡¢Ë¸¶¸ùÊä»á¤ÎºÍÇ½¤ò¤¢¤é¤¿¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÁÊµá¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤ÎºîÉÊ¡¢¹¹ð¶ÈÌ³¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¨¥¤¥¹¥êー¤ÎÃíÎÏÊ¬Ìî¤Ç¤¢¤ëSNS¡¢³¤³°Å¸³«¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Ë¸¶¸ùÊä»á ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
https://www.headrockinc.com/actorscreator/kosuke-toyohara/
Ë¸¶¸ùÊä»á ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢±ï¤¢¤Ã¤Æ³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥¹¥êー¤È¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëºÍÇ½¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤ò¹¤¯Å¸³«¤¹¤ë¥¨¥¤¥¹¥êー¤È¼ê¤ò·È¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢³èÆ°¤Îî²¿Ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·¤¿¤ÊÌ®Æ°¤ò´¶¤¸¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Î·Ð¸³¤äÃÎ¸«¤ò³è¤«¤»¤ë¤è¤¦°ìÁØ¤ÎÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤È¤â¤´»Ù±ç¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥¤¥¹¥êー ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ±©ÃÏ·ò ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¡¢ÇÐÍ¥Ë¸¶¸ùÊä»á¤È¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Ë¸¶¸ùÊä»á¤ÏÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐÍ¥¡£
±Ç²è¡¢ÉñÂæ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤½¤·¤ÆÇÛ¿®·ÏÈÖÁÈ¤È¤½¤ÎÈÏ°Ï¤òÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤Æ±éµ»¤Ë²Ã¤¨²»³Ú¤äÂ¿ºÌ¤Ê¼ñÌ£¤Ê¤ÉË¤«¤ÊºÍÇ½¤òSNS¡¢¥Í¥Ã¥ÈÊ¬Ìî¤Ç¤âÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áí¹ç¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Î¥¨¥¤¥¹¥êー¤Ï¿Íºà¾Ò²ð¤äM&A¡¢¥¢¥«¥Ç¥ßー»ö¶È¤Ê¤É¡¢º£¸å¤â¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤Î»Ù±ç¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ·ï¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¶ÈÌ³¤â¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤Î»Ù±ç¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÃíÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¨¥¤¥¹¥êー²ñ¼Ò³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/38184/table/94_1_4a890a87f5c5869d73e2dbe7575ab63d.jpg ]
*ËÜ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
*ËÜ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ï2025Ç¯5·î2ÆüÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£