Âè12´ü¡Ö»Ò¤É¤âÂç³Ø¥°¥íー¥Ð¥ë¡×¤ò¥ê¥¢¥ë¡Ü¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÎHV·¿¤Ç³«»Ï¡ª～ »Ò¤É¤â¤Ê¤Î¤Ë¡ÖÂç³ØÀ¸¡×¡ª¡©¿Æ»Ò¤Ç³Ø¤Ù¤ëÂç³Ø¤ò³«¹»¡ª～¿¼¤¤»×¹Í¤äÃÏµåµ¬ÌÏ¤ÎÀèÃ¼¸¦µæ¡¦µ»½Ñ¤Ë¿¨¤ì¤ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤ÊÂç³ØÀ¸ÂÎ¸³¤ò¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í»Ò¤É¤âÂç³Ø¿å¸Í¡ÊËÜ¼Ò¡§°ñ¾ë¸©¿å¸Í»Ô¡¢Íý»öÄ¹¡§²¬ËÜ ¹°µ£¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¡¦À¤³¦Ãæ¤Î¾®³Ø3Ç¯À¸～Ãæ³Ø£³Ç¯À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡¢¡Ö»Ò¤É¤âÂç³Ø¥°¥íー¥Ð¥ë¡×¤ò¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¥ê¥¢¥ë¹ÖµÁ¤òÍ»¹ç¤·¤¿¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·¿¡×¤Î¹ÖµÁ¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯6·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«¹»¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÆþ³Ø¥¨¥ó¥È¥êー³«»Ï¡Ë
¡ÚÆþ³Ø¿½¹þ¡Ûhttps://kodomodaigakuglobal-12.peatix.com
¡Ú¸ø¼°Website¡Ûhttps://cug.cu-mito.or.jp/
°ÜÆ°·¿¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤¬¹ñÆâ³°¤ò¤Ä¤Ê¤°³Ø¤Ó¤Î¾ì¤Ø
»Ò¤É¤âÂç³Ø¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ï¡¢°ÜÆ°·¿¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î²ñ¾ì¡ÊÅìµþ¡¦¤Ä¤¯¤Ð¡¦¿å¸Í¡Ë¤òµòÅÀ¤Ë¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ª¤è¤Ó³¤³°¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤¿³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤«¤é¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿·Á¼°¤Ç¡¢²ÈÄí¤ä³Ø¹»¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤È¤·¤Æ¡¢ËèÇ¯Â¿¤¯¤Î»²²Ã¼Ô¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¿¥¤¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ñ¤«¤é¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬»²²Ã¤·¡¢¹ñÆâ¤È¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê³Ø¤Ó¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Âè10´ü¤«¤é¤Ï¡Ö¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢³Ø¹»¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò»ÏÆ°¡£2025Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Ë¿·¤¿¤Ê³Ø¹»¤ò·úÀß¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¶µ°é»Ù±ç¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÂè12´ü¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÎÆ±Ç¯Âå¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¹ñºÝ¸òÎ®¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤òÅ¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤âÂç³Ø¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ä¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡Ö³Ø¤Ó¡×¤È¡Ö¶¦´¶¡×¤ò°é¤à³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö»Ò¤É¤âÂç³Ø¥°¥íー¥Ð¥ë¡×¤Ï¡¢¾®³Ø£³Ç¯À¸¤«¤éÃæ³Ø£³Ç¯À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖÂç³Ø¡×¤Ç¤¹¡£¿È¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Çµ¯¤³¤ë¼«Á³¸½¾Ý¤ä¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ø¤ÎÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Âç³Ø¤ÎÀèÀ¸¤äÀìÌç²È¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÆ»¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎÀèÀ¸Êý¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯³Ú¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
³Ø¹»¶µ°é¤Ë¤ª¤±¤ë¶µ²Ê³Ø½¬¤ÎÏÈ¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿³Ø¤Ó¤ÎÂÎ¸³¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤·¡¢³Ø¤Ö³Ú¤·¤µ¤È¶¦¤Ë¡¢Êª»ö¤ÎËÜ¼Á¤ò¸«È´¤¯¿¿¤Î³Ø¤Ó¤ÎÎÏ¤ò°é¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿Ãµµá¿´¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¶½Ì£¤ÎÂÐ¾Ý¤ò¹¤²¡¢¤¤Ã¤È¾Íè¤Î¡ÖÌ´¡×¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡¢¾ÍèÀ¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯¿Íºâ¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¡ÖÌ´¤Î¼ï¡×¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤âÂç³Ø¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦³ØÄ¹ ÆâÅÄ ¿»Ò¡Ê¤ªÃã¤Î¿å½÷»ÒÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ë
»Ò¤É¤âÂç³Ø¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¸ÜÌä ÅªÀî ÂÙÀë¡Ê±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡Ê£Ê£Á£Ø£Á¡ËÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ë
»Ò¤É¤âÂç³Ø¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦Íý»öÄ¹ ²¬ËÜ ¹°µ£¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ç¥å¥½¥ëÂåÉ½¼èÄùÌò/°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥í¥Ü¥Ã¥Á¥ã¶¨²ñÂåÉ½Íý»ö¡Ë
¡ú¸ø¼°Website¡ú
https://cug.cu-mito.or.jp/
»Ò¤É¤â¤Ê¤Î¤Ë¡¢Âç³ØÀ¸¡ª
ÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤È³Ø¤Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¡¢¥¥ß¤ÎÌ´¡¢¤Ò¤í¤¬¤ë¡£
¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤¹¤ëÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¤è¤ë¹ÖµÁ¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³Ø¤Ö¡ª¥ê¥¢¥ë¤Ç³Ø¤Ö¡ª
12´ü¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖÇ®ÂÓ±«ÎÓ¡¦¶²Îµ¤Î²½ÀÐ¡¦±§Ãè¤ÎÈëÌ©¡¦¤â¤°¤é¤ÎÀ¤³¦¡¦£³D¥Õー¥É¥×¥ê¥ó¥¿ー¡¦ÀþÃî¡¦Ì¤Íè¤òÁÏ¤ë¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¡×¡£¿¼¤¤»×¹Í¤äÃÏµåµ¬ÌÏ¤ÎºÇÀèÃ¼¸¦µæ¡¦µ»½Ñ¤Ë¿¨¤ì¤ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ê¡ÖÂç³ØÀ¸¡×ÂÎ¸³¤ò¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡ÖÇ¯6²ó¡Ü²Æ¤ÎÆÃÊÌ¹ÖµÁ¡×¤ÎÇ¯´Ö¤òÄÌ¤·¤¿¥ï¥¯¥ï¥¯¹ÖµÁ¡ª
»Ò¤É¤âÂç³Ø¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ï¡¢1²ó¤¤ê¤Î³Ø¤Ó¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÎÎ°è¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¹ÖµÁ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè12´ü¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢´Ä¶³Ø¡¢À¸Êª³Ø¡¢À¸Êª»ñ¸»³Ø¡¢¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¡¢¹©³Ø¡¢±§Ãè³Ø¡¢¶²Îµ³Ø¡Ê¸ÅÀ¸Êª³Ø¡Ë¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤«¤éÀèÀ¸¤ò¤ª¾·¤¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç11´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢100Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ëÀìÌç²È¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤´ÅÐÃÅ¤¤¤¿¤À¤¡¢±ä¤Ù30,000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿Æ»Ò¤Ë¹ÖµÁ¤ò¼õ¹Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë³Ø¤Ó¤ò¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¡¢³¤³°¤«¤é¤Ç¤â³Ø¤Ö¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡ª
¿Æ»Ò¤Ç¼õ¹Ö¤Ç¤¤ë¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¹ÖµÁ¡ª
»Ò¤É¤âÂç³Ø¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Î¹ÖµÁ¤ËÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¹ÖµÁ¤Î¥Æー¥Þ¤ò¿Æ»Ò¤ÇÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤ËÄ´¤Ù¤¿¤ê¡£¶¦ÄÌ¤Î¥Æー¥Þ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¿Æ»Ò¤Ç°ì½ï¤Ë³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£ÀìÌç²È¤ÎÀèÀ¸Êý¤Î¹ÖµÁ¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â¶½Ì£¿¼¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ËþºÜ¡£¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡×¤È¤·¤Æ¹ÖµÁ¤Ï¼«Âð¤Ç¼õ¹Ö¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¿Æ»Ò¤Ç¼õ¹Ö²¼¤µ¤¤¡ª
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤â¥¿¥¤¥à¥êー¤Ë¼ÁÌä¤¬¤Ç¤¤ë¡ª
YouTube¤Ç¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ¤Ï¡¢¥Á¥ã¥Ã¥Èµ¡Ç½¤äZoom¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Interactive¤Ë¡¢ÀèÀ¸¤ÈÄ¾ÀÜ¼ÁÌä¤ä²ñÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¼õ¹Ö¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤À¤«¤é¡É¼õ¤±¿È¡É¡¢¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¸å¤Ï¥¢ー¥«¥¤¥ÖÆ°²è¤Ç¤Î¼õ¹Ö¤â£Ï£Ë¡ª
¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ËÍ½Äê¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¸åÆü¥¢ー¥«¥¤¥ÖÆ°²è¤Ë¤Æ¤¤¤Ä¤Ç¤â¼õ¹Ö²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÍ½Äê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â³Ø¤Ó¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¢¨¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ï12´ü¡Ê³«»Ï～2026Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç¡Ë¤ÎºßÀÒ´ü´Ö¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¹ÖµÁ¤Ï¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÂÐÌÌ¼õ¹Ö¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤¹¡ª
»Ò¤É¤âÂç³Ø¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ï¥ß¥Í¥ë¥ÐÂç³ØÊý¼°¡£´ðËÜ¤Ï¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ëè²ó¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®²ñ¾ì¤ò¸½ÃÏ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤È¤·¡¢¡Ö¿å¸Í¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡×¡Ö¤Ä¤¯¤Ð¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡×¡ÖÅìµþ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡×¤Ê¤É¡¢´õË¾¼Ô¤Ï¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®²ñ¾ì¤Ç¤Î¸½ÃÏ¼õ¹Ö¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¢¨´õË¾¼ÔÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú»Ò¤É¤âÂç³Ø¥°¥íー¥Ð¥ë¡ÛÂè12´ü¤ÎÊç½¸Í×¹à
¡úÊç½¸³ØÇ¯¡¦¡¦¾®³Ø£³¡¦£´¡¦£µ¡¦£¶Ç¯À¸¡¢Ãæ³Ø£±¡¦£²¡¦£³Ç¯À¸
¡úÊç½¸¿Í¿ô¡¦¡¦200¿Í¡¡¢¨ÀèÃå½ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ú±þÊçÊýË¡¡¦¡¦Peatix¤Î¤ß¡¡https://kodomodaigakuglobal-12.peatix.com
¡ú±þÊçÄùÀÚ¡¦¡¦2025Ç¯5·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë22»þ¤Þ¤Ç
¢¨±þÊçÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅÓÃæ¤Ç±þÊç¤òÄù¤áÀÚ¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ú»²²ÃÈñÍÑ¡¦¡¦11,000±ß¡ÊÅÐÏ¿ÎÁ¡¦¼ø¶ÈÎÁ¡¦¥¹¥¯ー¥ê¥ó¥°¥¥Ã¥ÈÂå¡¦ÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡¦¹ÖµÁÆü»þ¡Û
2025Ç¯6·î21Æü～2026Ç¯3·î7Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ËÁ´7²ó¤Î¹ÖµÁ¤ò¼Â»Ü¡ªÇ¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶½Ì£¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£YouTube¤ò»È¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¹ÖµÁ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¤Î¼ÁÌä¤äZoom¤Ç¤Î¼ÁÌä¤Ç³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ø¤Ö»ÅÁÈ¤ß¤ò¤´ÍÑ°Õ¡ª¤Ê¤ª¡¢Í½Äê¤ä»þ´Ö¤¬¤¢¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤«¤é¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤Ç¼õ¹Ö¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¢¨¥¢ー¥«¥¤¥Ö¼õ¹Ö¤Î¾ì¹ç¡¢¼ÁÌä¤Ï¥Æ¥¥¹¥È¥Ùー¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Âè1²ó¹ÖµÁ¡¡6/21¡ÊÅÚ¡Ë13»þ30Ê¬～16»þ20Ê¬¡¦¡¦¿å¸Í¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ü¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹
¡¦Âè2²ó¹ÖµÁ¡¡7/5¡ÊÅÚ¡Ë13»þ30Ê¬～16»þ20Ê¬¡¦¡¦¤Ä¤¯¤Ð¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ü¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹
¡¦²Æ¤ÎÆÃÊÌ¹ÖµÁ¡¡8/9¡ÊÅÚ¡Ë13»þ30Ê¬～16»þ30Ê¬¡¦¡¦¤Ä¤¯¤Ð¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ü¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹
¡¦Âè3²ó¹ÖµÁ¡¡10/4¡ÊÅÚ¡Ë13»þ30Ê¬～16»þ20Ê¬¡¦¡¦¤Ä¤¯¤Ð¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ü¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹
¡¦Âè4²ó¹ÖµÁ¡¡11/8¡ÊÅÚ¡Ë13»þ30Ê¬～16»þ20Ê¬¡¦¡¦¤Ä¤¯¤Ð¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ü¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹
¡¦Âè5²ó¹ÖµÁ¡¡2/7¡ÊÅÚ¡Ë13»þ30Ê¬～16»þ20Ê¬¡¦¡¦¤Ä¤¯¤Ð¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ü¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹
¡¦Âè6²ó¹ÖµÁ¡¡3/7¡ÊÅÚ¡Ë13»þ30Ê¬～16»þ20Ê¬¡¦¡¦Åìµþ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ü¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹
¡ú¸ø¼°Website¤Ï¤³¤Á¤é¡ú
https://cug.cu-mito.or.jp/
¡ÚPeatix¤Î»È¤¤Êý¤È¤ª¿½¹þ¤ÎÎ®¤ì¡Û
1)Peatix¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¿ôÊ¬¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¡Ê¤ª¿½¹þ¡Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
https://kodomodaigakuglobal-12.peatix.com
2)¿½¤·¹þ¤ßÄùÀÚ¸å¡¢»Ò¤É¤âÂç³Ø¥°¥íー¥Ð¥ë»öÌ³¶É¤è¤ê¡¢¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë¤´Ï¢Íí¤òÆþ¤ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨6·î½é½ÜÍ½Äê¡Ë
3)¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ»þ¤Ë¤´ÆþÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´½»½ê¤Ë¡Ö¥Ûー¥à¥¹¥¯ー¥ê¥ó¥°¥¥Ã¥È¡×¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨6·îÃæ½ÜÍ½Äê¡Ë
4)¡Ö¥Ûー¥à¥¹¥¯ー¥ê¥ó¥°¥¥Ã¥È¡×¤¬ÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¤é¡¢³«Éõ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¥Ã¥È¤ÎÃæ¿È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
5)¥¥Ã¥ÈÆâ¤Ë¡¢¼õ¹ÖÊýË¡¤Î¤·¤ª¤ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼ê½ç¤Ë½¾¤Ã¤ÆÂè1²ó¹ÖµÁ¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡úPeatix¤ÎÍøÍÑÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ú
Peatix¤ò½é¤á¤Æ¤´»ÈÍÑ¤Ë¤Ê¤é¤ì¤ëÊý¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥áー¥ë¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥áー¥ë¡Ê·ÈÂÓ²ñ¼Ò¤Î¥áー¥ë¡Ë¤ä¥Õ¥êー¥áー¥ë¡Êhotmail¡¢yahoo¤Ê¤É¡Ë¤Ï¡¢¥áー¥ë¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£@peatix.com ¡÷cu-mito.or.jp
¾åµ¤Î¥É¥á¥¤¥ó¤«¤é¤Î¥áー¥ë¤¬¼õ¿®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤´ÀßÄê¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚQ&A¡Û
Q1¡§¿Æ»Ò¤Ç»²²Ã¤Ç¤¹¤«¡©»Ò¤É¤â¤À¤±¤Ç¤â»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¤«¡©
A1¡§¿Æ»Ò¤Ç»²²Ã¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¡¢¤ª»ÒÍÍ¤À¤±¤Ç¤Î»²²Ã¤Ç¤â¡¢¤É¤Á¤é¤Ç¤âOK¤Ç¤¹¡£¤ª»ÒÍÍ¤¬ÉÔºß»þ¤Ë¡¢ÊÝ¸î¼ÔÍÍ¤À¤±»²²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ë¤Û¤É¡¢ÌÌÇò¤¤¥Æー¥Þ¤Î³Ø¤Ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Q2¡§·»Äï¤Ç»²²Ã¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢1¿ÍÊ¬¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤ÇÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
A2¡§³ØÀ¸½ñ¤ä¥Îー¥È¤Ê¤É¤Î¡Ö¥Ûー¥à¥¹¥¯ー¥ê¥ó¥°¥¥Ã¥È¡×¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢»²²Ã¼ÔÊ¬¤Î¹ØÆþ¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¹ÖµÁ¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤ÎPC¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢¿Í¿ôÊ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯1Âæ¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Q3¡§Peatix¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤É¤¦»È¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
A3¡§»öÌ³¶É¤Ç¹ØÆþ¼ÔÍúÎò¤¬¸«¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Peatix¤Ï¹ØÆþ¤ÈºÇ½é¤ÎÏ¢Íí¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ª¹Í¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Q4¡§Ä¹¤¤»þ´Ö¤Î¹ÖµÁ¤ÇË°¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
A4¡§¹ÖµÁ»þ´Ö¤Î´Ö¤Ë¡¢10Ê¬ÄøÅÙ¤ÎµÙ·Æ»þ´Ö¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Îー¥È¤ËµÆþ¤·¤¿¤ê¡¢¼ÁÌä¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Ê¤¬¤é½¸Ãæ¤ò¤·¤Æ¼õ¹Ö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Q5¡§»Ò¤É¤â¤¬¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÁÌä¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
A5¡§ºÇ½é¤ÏÊÝ¸î¼ÔÍÍ¤¬¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÂçÈ¾¤Î¤ª»ÒÍÍ¤¬¼«Ê¬¤Ç¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ëÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Zoom¤ÇÄ¾ÀÜ¼ÁÌä¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Q6¡§ÆâÍÆ¤ÏÌÌÇò¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
A6¡§ÆâÍÆ¤ÏÂç³Ø¤Ç¤Î¹ÖµÁ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤âÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¹ÖµÁ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤òÃÎ¤ê¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯·Á¼°¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤âÂç³Ø¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤Ç³Ø¤Ù¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¤â³Ø¤Ó¤¬·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÂ¿¤¯¤Î¤´²ÈÄí¤¬¡¢½ñÀÒ¤ò¸«¤¿¤ê¡¢ÇîÊª´Û¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Æ¤¬ÀâÌÀ¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¹ÖµÁ¤Î¸å¤Ë¤â³Ø¤Ó¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ñÅ¹¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡Û
»Ò¤É¤âÂç³Ø¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç³Ø¤ó¤ÀÆâÍÆ¤ò¹¹¤Ë¿¼¤¯³Ø¤ó¤Ç¤â¤é¤¦°Ù¤Ë¡¢³Æ¹ÖµÁ¤ÎÀèÀ¸Êý¤«¤é¡Ö¿ä¾©¿Þ½ñ¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¹ÖµÁ¤Ç³Ø¤ó¤À¸å¤Ë¡¢ËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢ÇîÊª´Û¤äÀìÌç»ÜÀß¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ê³ØÌä¤Î¿¼ËÙ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤âÂç³Ø¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÎÍýÇ°¤Ë¶¦´¶¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤ä¿Æ»Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê³Ø¤Ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹ÍÍ¤È¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤òÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£½ñÅ¹ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤âÂç³Ø¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÎÊç½¸¤Î»Ù±ç¤ä¿ä¾©¿Þ½ñ¤ÎÈÎÇä¡¢ÆÃÊÌ¹ÖµÁ¤ÎÃæ·Ñ¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤â¤é¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£º£´ü¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î´ë¶ÈÍÍ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ú³ô¼°²ñ¼ÒÅì»³Æ²¡ÊËÜ¼Ò¡§´ä¼ê¸©À¹²¬»Ô¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò ¶Ì»³Å¯¡Ëhttp://www.tosando.co.jp/index.html(http://www.tosando.co.jp/index.html)
¡Ú´ä¼ê¸©¡Û
ºèÄ®ËÜÅ¹¡¦ÅÔÆîÅ¹¡¦ËÌÆüËÜ°å³Ø½ñ¥»¥ó¥¿ー¡¦¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÀ¹²¬ÆîÅ¹¡¦ÀîÆÁÅ¹¡¦ËÌ¾åÅ¹¡¦¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÁ°³ãÀ¹²¬Å¹
¡ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥Ã¥¯¥¨ー¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§°ñ¾ë¸©¿å¸Í»Ô¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò ±üÌî¹¯ºî¡Ëhttps://book-ace.co.jp/(https://book-ace.co.jp/)
¡ÚÊ¡Åç¸©¡Û
¥Ö¥Ã¥¯¥¨ー¥¹ ¾å¹ÓÀîÅ¹¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥¨ー¥¹ ¾®Ì¾ÉÍ½»µÈÅ¹¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥¨ー¥¹¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¤¤¤ï¤¾®Ì¾ÉÍÅ¹¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥¨ー¥¹ ¿¢ÅÄÅ¹
¡Ú°ñ¾ë¸©¡Û
¥Ö¥Ã¥¯¥¨ー¥¹ ÆüÎ©°¾ÀîÅ¹¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥¨ー¥¹ Åì³¤Å¹¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥¨ー¥¹ TSUTAYA¾¡ÅÄÅìÀÐÀîÅ¹¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥¨ー¥¹ °ñÂçÁ°Å¹¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥¨ー¥¹ ¼òÌçÅ¹¡¦BOOKACE TSUTAYA ¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥ó¿å¸ÍÆîÅ¹¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥¨ー¥¹ ²¼´ÛÅ¹¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥¨ー¥¹ ·ë¾ëÅ¹¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥¨ー¥¹ ÁíÏÂÅ¹¡¦TSUTAYA ¥Ô¥¢¥·¥Æ¥£ÀÐ²¬Å¹¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥¨ー¥¹ ²¼ºÊÅ¹¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥¨ー¥¹ TSUTAYAºäÅìÅ¹¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥¨ー¥¹ ¿·¼è¼êÅ¹¡¦ÀîËô½ñÅ¹ ¸©Ä£Å¹¡¦ÀîËô½ñÅ¹ ¥¨¥¯¥»¥ëÅ¹¡¦TSUTAYA¥Ç¥¤¥º¥¿¥¦¥ó¤Ä¤¯¤Ð
¡ÚÀéÍÕ¸©¡Û
¥Ö¥Ã¥¯¥¨ー¥¹ À®ÅÄÀÖºäÅ¹
¡Úºë¶Ì¸©¡Û¡¡
TSUTAYA ¿ù¸ÍÅ¹¡¦TSUTAYA ½ÕÆüÉô16¹æÀþÅ¹
¡úÂç³À½ñÅ¹¥°¥ëー¥×¡ÊËÜ¼Ò¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò Âç³À¼é¹°¡Ë https://www.books-ogaki.co.jp/(https://www.books-ogaki.co.jp/)
¡ÚÅìµþÅÔ¡Û
ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥ºÅ¹
***************************************************
¡Ú¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¦ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í»Ò¤É¤âÂç³Ø¿å¸Í
°ñ¾ë¸©¿å¸Í»Ô»°¤Î´Ý1-1-25¿å¸Í±ØÁ°¥Ó¥ë£±F
Ã´Åö¡§¿À²ì¡¦º¬ËÜ
info@cu-mito.or.jp
https://cug.cu-mito.or.jp/(https://cug.cu-mito.or.jp/)