¡ÚÀè¹Ô¸ø³«¡ÛÅÁÅýÈþ ¡ß ºÇ¿·µ»½Ñ¡ª¡ÖÅÅµ¤Âå¥¼¥í¤Ç½á¤¦²Ã¼¾´ï -¶åÃ«¾Æ²Ã¼¾´ï-¡×¤¬Kibidango¤Ç5·î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°³«»Ï¡ª¥Õ¥©¥íー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¡ª
ÆüËÜÊ¸²½·Ñ¾µ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖÏµ±ì¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëFlipNine³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂçÃÝÍ¥ºö¡Ë¤Ï¡¢¤¤Ó¤À¤ó¤´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖKibidango¡×¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÅÅµ¤Âå¥¼¥í¤Ç½á¤¦²Ã¼¾´ï -¶åÃ«¾Æ²Ã¼¾´ï-¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÅµ¤Âå¥¼¥í¤Ç½á¤¦²Ã¼¾´ï -¶åÃ«¾Æ²Ã¼¾´ï-
https://kibidango.com/2747
Âè°ìÃÆ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¡ÖÅÅµ¤Âå¥¼¥í¤Ç½á¤¦²Ã¼¾´ï -¶åÃ«¾Æ²Ã¼¾´ï-¡×¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°³«ºÅ¤Ë¸þ¤± ¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼ï¡×¤È¤·¤Æ¥Úー¥¸¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
°ìÇ¯Ãæ»È¤¨¤ë²Ã¼¾µ¡Ç½ÉÕ¤¶åÃ«¾Æ
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¡¢¶åÃ«¾Æ¤Î¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤òÁÏ¤ë
¼¡À¤Âå¤Î¶åÃ«¾Æ¤ÎÁÏÂ¤
¤³¤ì¤Þ¤Ç¶åÃ«¾Æ¤Ï¡¢»®¤ä²ÖÉÓ¡¢ÃÖÊª¤Ê¤É¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÀ½ÉÊ¤¬Ãæ¿´¤Ç¤·¤¿¡£
¤±¤ì¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤ÎÏÈ¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¤¶åÃ«¾Æ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢¥¬¥é¥¹¤ä¿¿ï«¡¢¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¡¢ ¶åÃ«¾Æ¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï¤ò³«È¯¤·¤¿¤ê¤È¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢ÎáÏÂ2Ç¯ÅÙ ÀÐÀî¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤ä ¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2020¤Î¼õ¾Þ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¡Ö¤³¤ó¤Ê¶åÃ«¾Æ¡¢¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÀ½ÉÊ¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤ó¤É¤óºî¤ê¤¿¤¤¡£ ¤½¤Î¤¿¤á¤Î³«È¯ÈñÍÑ¤¬¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÂç¤¤ÊÌÜÅª¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¶åÃ«¾Æ¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÌ¤Íè¤ò¼é¤ê¡¢°é¤Æ¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶åÃ«¾Æ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢·¿¤òºî¤ì¤ë¿¦¿Í¤µ¤ó¤¬¤¿¤Ã¤¿1¼Ò¤À¤±¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¡¢¿·¤·¤¤¶åÃ«¾Æ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÅÚÂæ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê´íµ¡´¶¤«¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¼«¼ÒÆâ¤Ç·¿¤Å¤¯¤ê¤«¤é°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤¨¤ëÂÎÀ©¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÄ©Àï¤ò¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¶åÃ«¾Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤½¤Î¤â¤Î¤òÌ¤Íè¤Ø·Ò¤°ÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¤½¤ì¤¬¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÆó¤ÄÌÜ¤ÎÌÜÅª¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡£
À½Â¤²áÄø¤Ç½Ð¤ëÇÑºà¤ò¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¡¢¿·¤¿¤Ê»ñ¸»¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢ ÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¶åÃ«¾Æ¤Î³¨ÉÕ¤±ÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÅÁÅý¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿³èÆ°¤â¡¢»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¤µ¤é¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È½àÈ÷Ãæ¤Ç¤¹¡ª
5·îÃæ½Ü¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ ¤¼¤Ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡ª
¥Õ¥©¥íー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅÃæ¡ª
¡ÖÅÅµ¤Âå¥¼¥í¤Ç½á¤¦²Ã¼¾´ï -¶åÃ«¾Æ²Ã¼¾´ï-¡×¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢
2025Ç¯4·î30Æü(ÌÚ)～5·î11Æü(Æü)¤Î´ü´Ö¤Ë¡¢kibidango¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¡Ö¶åÃ«¾Æ²Ã¼¾´ï¡Ê¤ª»®ÉÕ¤¡Ë¡×¤¬ÃêÁª¤Ç3Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¥Õ¥©¥íー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ü´Ö¡Û
2025Ç¯4·î30Æü(¿å)～5·î11Æü(Æü)
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó±þÊçÊýË¡¡Û
(£±)kibidango²ñ°÷ÅÐÏ¿(https://kibidango.com/)
(£²)kibidango²ñ°÷ÅÐÏ¿¸å¤Ë¥í¥°¥¤¥ó
(£³)kibidango¤Î¡Ö¶åÃ«¾Æ¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Úー¥¸¤ò¥Õ¥©¥íー(https://kibidango.com/2747)
¡Ú·ÊÉÊ¡Û
¡Ö¶åÃ«¾Æ²Ã¼¾´ï¡Ê¤ª»®ÉÕ¤¡Ë¡×¤òÃêÁª¤Ç3Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¡ÚÅöÁªÈ¯É½¡Û
ÅöÁª¤µ¤ì¤¿Êý¤Ø¤Ï¡¢kibidango¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Úー¥¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
±þÊç¤Ï¤³¤Á¤é :
https://kibidango.com/2747
ÆüËÜÊ¸²½·Ñ¾µ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÏµ±ì -NOROSHI-
ÆüËÜÊ¸²½¤òÀ¤³¦¤Ø
-¸å·Ñ¼Ô¤ò·Ò¤®»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤òÃÛ¤¯-
ÆüËÜ¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë¾¢¤Îµ»½Ñ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤¬Â¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ë¥á¤ä½ñÆ»¤ò»Ï¤á¡¢¤ª¼ò¤ä¿©¤ÙÊª¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤ÆÆüËÜ¤ËÌ²¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤äµ»½Ñ¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯ÆüËÜÊ¸²½·Ñ¾µ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖÏµ±ì¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢2023Ç¯1·î¤Ë»ÏÆ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ïµ±ì¤Ë¤Ï¡¢Ïµ±ì¸ø¼°¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ¡¢
½ñÆ»²È¡¢É÷·Ê²è²È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ê¤ÉÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÊý¤¬Ìó40Ì¾°Ê¾åºßÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÁÅýÊ¸²½ºîÉÊ¤òºî¤ëÏµ±ì¸ø¼°¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬ÆüËÜÊ¸²½¤È¥³¥é¥Ü¤·¡¢
À¸¤ß½Ð¤¹ºîÉÊ¤ò»ä¤¿¤Á¤ÏÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÇä¾å¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¼ý±×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¸å·Ñ¼Ô°éÀ®¤ä¡¢»ö¶È³ÈÂç¤Î²ÄÇ½À¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤ÈÆüËÜ¿Í¤¬¸åÀ¤¤Ë»Ä¤¹ÆüËÜÊ¸²½¤ò»ä¤¿¤Á¤¬£±¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯»Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»ö¶ÈÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÁÅýÊ¸²½ºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¾Íè¤òÀÚ¤êÂó¤À¤³¦Ãæ¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§»ö¶ÈÆâÍÆ¢§
♦NFTÈÎÇä´ë²è
https://noroshiofficial.com/nftnoroshi/
♦¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥Ýー¥È»ö¶È
https://noroshiofficial.com/cloudfundingnoroshi/
¢§Ïµ±ì¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¢§
♦https://noroshiofficial.com/
¢§Ïµ±ì¸ø¼°SNS¾ðÊó¢§
♦Ïµ±ìInstagram
https://www.instagram.com/noroshi_official_1/
♦Ïµ±ì¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë
https://twitter.com/NOROSHI2022
♦Ïµ±ìTikiTok
https://www.tiktok.com/@noroshiofficial1
¢§»ö¶ÈÆâÍÆ¢§
♦NFTÈÎÇä´ë²è
https://noroshiofficial.com/nftnoroshi/
♦¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥Ýー¥È»ö¶È
https://noroshiofficial.com/cloudfundingnoroshi/
¢§Ïµ±ì¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¢§
♦https://noroshiofficial.com/
¢§Ïµ±ì¸ø¼°SNS¾ðÊó¢§
♦Ïµ±ìInstagram
https://www.instagram.com/noroshi_official_1/
♦Ïµ±ì¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë
https://twitter.com/NOROSHI2022
♦Ïµ±ìTikiTok
https://www.tiktok.com/@noroshiofficial1
FlipNine³ô¼°²ñ¼Ò
¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µーÆÃ²½·¿ASP¡ÖFLIP¡×¤ä
º§³è¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Þ¥ê¥Ã¥¸ー¥Ê¡×¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¥Ï¥¦¥Äー¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö»ñ»º±¿ÍÑ¤Î¶µ²Ê½ñ¡×¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µーÆÃ²½·¿ASP¡ÖFLIP¡×¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤äÄ¾¶á¤ÎÅê¹ÆÆâÍÆ¤«¤é¤Î¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¾å¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤òÁªÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÈ¼«´ð½à¤Ç¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç½¾Íè¤ÏÇ§ÃÎ½Å»ë¤Î¹¹ðÆÃÀ¤ò¤â¤Ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¥á¥Ç¥£¥¢¤òCPA¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤¿³ÍÆÀ½Å»ëÁÊµá¤È¤·¤Æ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Äó°Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢¹¹ð¼ç¤Î¸ÜµÒËþÂÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿TikTok¹¹ð¤ÎÆ°²èÀ©ºî¤È±¿ÍÑ¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¹Ô¤¦¥µー¥Ó¥¹¤äInstagram¤Î´ë¶È¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î±¿ÍÑ¡¢LP¤ä¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî¤Ê¤É¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ðÁ´ÈÌ¤ò»ö¶È¼´¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÊ¸²½·Ñ¾µ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È Ïµ±ì -NOROSHI-
2023Ç¯1·î¤Ë¡¢¿·µ¬»ö¶È¤È¤·¤ÆÆüËÜÊ¸²½·Ñ¾µ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÏµ±ì-NOROSHI-¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤òÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤®¡¢È¯Å¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤Î²ÁÃÍ¤òÈ¯¿® NFT¤ä¥á¥¿¥Ðー¥¹¡¢SNS¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤á¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÅÁÅý»º¶È¤ä¿¦¿Í¤Î»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤ÎÌ¤Íè¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÁÅý¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÍ»¹ç
Åìµþ¥¿¥ïー³«¶È65¼þÇ¯µÇ°NFT´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢LINE NEXT¼Ò¤Î¡ÖDOSI¡×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç65ºîÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ ÅÁÅýÊ¸²½¤È¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿³èÆ°¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢ÆüËÜ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ê¸²½¤äÅÁÅý¤ò¼¡À¤Âå¤Ø¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§FlipNine³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊFlipNine Inc.¡Ë
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶³ý¾ìÄ®2-7-4 Aster³ý¾ìÄ®5³¬
»ñËÜ¶â¡§1,000Ëü±ß
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÂçÃÝ Í¥ºö
U R L¡§https://flip-nine.jp/
¢£¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
FlipNine³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹ÊóÃ´ÅöµÚÀî
Tel¡§03-6876-1355
E-mail¡§noroshi@flip-nine.jp