¡ÖBitfan¡×¤Ë¤Æ¡¢¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ÂçÊ¿°ì¿´¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ò¥ªー¥×¥ó¡ª
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒSKIYAKI¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®µ×ÊÝÃÎÍÎ¡¢°Ê²¼¡ÖSKIYAKI¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÂçÊ¿°ì¿´¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ØI'one¡Ù¡ÊURL¡§https://i-one.bitfan.id/¡Ë¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÊ¿°ì¿´¡Ê¤ª¤ª¤Ò¤é ¤¤¤Ã¤·¤ó¡Ë¤Ï¡¢2005Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¹¡£ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼«¤é¼ê¤¬¤±¡¢2024Ç¯¤ËTikTok¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡È¿ä¤·¤Ø¤ÎÎø¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ï¡¢ÁíºÆÀ¸²ó¿ô1,000Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£ÂåÉ½¶Ê¤Ë¤Ï¡Ö°ìÀ¸¤ÎÊÒÁÛ¤¤¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê·¯¤Ø¡×¡ÖÊõÊª¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ö²Î»ì¤¬Â¿¤¯¤Î¥ê¥¹¥Êー¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆÀ°Õ¤Ê¥À¥ó¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿´°Á´¥»¥ë¥Õ¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÀ©ºî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Æ¥ì¥ÓCM¤Î³Ú¶ÊÀ©ºî¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÊ¿°ì¿´¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¹¡£Åö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤À¤±¤Ç¤·¤«¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤²ñ°÷¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢²¼µURL¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥µ¥¤¥È¾ÜºÙ¡Û
¢£¥µ¥¤¥ÈÌ¾
ÂçÊ¿°ì¿´ Official Fan Club I'one
¢£URL
https://i-one.bitfan.id/
¢£²ñÈñ
¥ë¥Óー¥×¥é¥ó¡§·î³Û800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥´ー¥ë¥É¥×¥é¥ó¡§·î³Û1,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥×¥é¥Á¥Ê¥×¥é¥ó¡§·î³Û3,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ë¤Ï¡Ödocomo¡¢au¡¢SoftBank¤Î·ÈÂÓ²ñ¼Ò·èºÑÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡×¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ¡×¡Ö¤¢¤ÈÊ§¤¤¡Ê¥Ú¥¤¥Ç¥£¡Ë¡× ¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¥Ö¥í¥°±ÜÍ÷¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¢¥é¥¸¥ªÀ¸ÇÛ¿®¡¢ÇÛ¿®¥¢ー¥«¥¤¥Ö¡¢´ë²èÆ°²èÇÛ¿®¡¢¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¡¢¥°¥Ã¥ºÀè¹ÔÈÎÇä¡¢¸ÂÄê¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÈÎÇä¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ì¥¯¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¸ÂÄê¥ì¥¯
¢¨¥×¥é¥ó¤Ë¤è¤ê¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ï¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒSKIYAKI ²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒSKIYAKI
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä2-25-12 Æ»¸¼ºäÄÌ 7F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾®µ×ÊÝ ÃÎÍÎ
»ñËÜ¶â¡§31É´Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È
URL¡§https://skiyaki.com/
SKIYAKI¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¡¢¡ØBitfan Pro¡Ù¡ØBitfan¡Ù¤òÃæ³Ë¤È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó·¿¥Õ¥¡¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖBitfan¡×¡Û
¡ÖBitfan¡×¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー³èÆ°¤ËÉ¬Í×¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢¿·»þÂå¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ù¤¨¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡¢EC¥¹¥È¥¢¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¢¥°¥ëー¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー³èÆ°¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤ò¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¸À¸ìËÝÌõ¡¢Â¾ÄÌ²ß·èºÑ¡¢³¤³°Á÷¶â¤Ê¤É¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÂÐ±þ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢2020Ç¯11·î¤Ë¡¢³×¿·Åª¤ÊÍ¥¤ì¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖÂè3²ó ÆüËÜ¥µー¥Ó¥¹Âç¾Þ ÁíÌ³Âç¿Ã¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Bitfan¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡£¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î³èÆ°¤ò¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤Ç»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Bitfan¡§https://bitfan.id/
¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Öµ¡Ç½¡§https://bitfan.id/service/fanclub
¥¹¥È¥¢µ¡Ç½¡§https://bitfan.id/service/store
¥Á¥±¥Ã¥Èµ¡Ç½¡§https://bitfan.id/service/ticket
¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®µ¡Ç½¡§https://bitfan.id/service/live
¥¹¥¯¥é¥Ã¥Áµ¡Ç½¡§https://bitfan.id/service/scratch
¥Ó¥Ç¥ª¥Èー¥¯µ¡Ç½¡§https://bitfan.id/service/video_talk