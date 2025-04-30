ÆáÃÒ¾¡±º¡¦ÂÀÃÏ¥¨¥ê¥¢Åý³çÎÁÍýÄ¹¤ËÆ£Î¤Í¦°ìÏº¤¬½¢Ç¤¡£¡Ö¿·Á¯¤Ê¥íー¥«¥ë¿©ºà ¡ß ÅÔ²ñ¤Îµ»¤È´¶À¡×¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ËÜ³Ê¥Õ¥ì¥ó¥Á¡£
»°½Å¡¢ÏÂ²Î»³¡¢Ä»¼è¡¢ÀÅ²¬¤ÇÎ¹´Û¡¦¥Û¥Æ¥ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¥ó¥É¥ê¥¾ー¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§»°½Å¸©°ËÀª»Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÃæ Íº°ìÏº¡Ë¤Ï¡¢ÏÂ²Î»³¤ÎÂÀÃÏÄ®¡Ö²Ö¤¤¤í¤É¤ê¤Î½É¡¡²ÖÞâ¡×¡¢¡Ö¥°¥é¥ó¥ªー¥·¥ã¥ó¥ê¥å¥¯¥¹³¤·§Ìî¡×¡¢ÆáÃÒ¾¡±º¡Ö¥Ñ¥ë¥¹¥¤¥ó ¾¡±º¡×¤ÎÅý³çÎÁÍýÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯3·î1Æü¤ËÆ£Î¤Í¦°ìÏº¤¬½¢Ç¤¤·¡¢2025Ç¯5·î1Æü¤è¤ê¡¢¡Ö²Ö¤¤¤í¤É¤ê¤Î½É¡¡²ÖÞâ¡×¤Ë¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥åー¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ö¥Ñ¥ë¥¹¥¤¥ó ¾¡±º¡×¤ÎÄ«¿©¥á¥Ë¥åー¤âÃ´Åö¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥É¥ê¥¾ー¥È¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢ÆáÃÒ¾¡±º¡¦ÂÀÃÏ¥¨¥ê¥¢¤ËÁ´¼¼¥ªー¥·¥ã¥ó¥Ó¥åー¤Î²¹Àô¥ê¥¾ー¥È¡Ö²Ö¤¤¤í¤É¤ê¤Î½É ²ÖÞâ(https://www.hana-kayuu.com/)¡×¡¢¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¤ÎÎÉ¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ò¤È¤ÄÀè¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤òµá¤á¤¿¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥ô¥£¥é¡Ö¥°¥é¥ó¥ªー¥·¥ã¥ó¥ê¥å¥¯¥¹³¤·§Ìî(https://umi-kumano.glampocean.jp/)¡×¡¢·§Ìî¡¦ÆáÃÒ¥¨¥ê¥¢¤ÎÀ¤³¦°ä»º¤ä´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ø¹¥¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Ñ¥ë¥¹¥¤¥ó ¾¡±º(https://www.pals-inn.com/)¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Î»ÜÀß¤Î¡Ö¿©¡×¤òÅý³ç¤¹¤ëÎÁÍýÄ¹¤ËÆ£Î¤Í¦°ìÏº¤¬½¢Ç¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£Î¤¤Ï³°»ñ·Ï¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¡¢¶áÇ¯¤ÏÍÌ¾¥ï¥¤¥ó¥áー¥«ーÄ¾±Ä¤Î¥ï¥¤¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÇÂçºå¡¦µþÅÔÅý³çÎÁÍýÄ¹¤ÎÇ¤¤Ë½¢¤¤¤Æ¡¢·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯5·î1Æü¤è¤ê¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö²Ö¤¤¤í¤É¤ê¤Î½É ²ÖÞâ¡×¤ÎÍ¼¿©¡¢Ä«¿©¡¢¡Ö¥Ñ¥ë¥¹¥¤¥ó ¾¡±º¡×¤ÎÄ«¿©¤Ç¡¢¿·¡¦Åý³çÎÁÍýÄ¹¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥åー¤ÎÄó¶¡¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢Ìó20Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÔ²ñ¤Îµ»¡¦´¶À¤ò³è¤«¤·¡¢³¤¤ä»³¤Î·Ã¤ß¤¬ËÉÙ¤ÊÆîµª¤Î¿·Á¯¤ÊÃÏ¸µ¿©ºà¤òÍÑ¤¤¤¿Á¡ºÙ¤ÊÎÁÍý¤Ç¡¢ÆáÃÒ¾¡±º¡¦ÂÀÃÏ¥¨¥ê¥¢¤Ë¿·¤¿¤ÊÈþ¿©ÂÎ¸³¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ£Î¤Í¦°ìÏº¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¡ã·ÐÎò¡ä
2004Ç¯¤Ë³°»ñ·Ï¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ð¥ó¥±¥Ã¥È¥¥Ã¥Á¥ó¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¸¦ïÓ¤òÀÑ¤à¡£2011Ç¯¤ËÍÌ¾¥ï¥¤¥ó¥áー¥«ーÄ¾±Ä¤Î¥ï¥¤¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç½¤¶È¤ò½Å¤Í¡¢2015Ç¯¤Ë¤ÏÎÁÍýÄ¹¤Ë¡¢2021Ç¯¤Ë¤ÏÂçºå¡¦µþÅÔÅý³çÎÁÍýÄ¹¤òÎòÇ¤¡¢2025Ç¯3·î¤Ë¥¢¥ó¥É¥ê¥¾ー¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÆáÃÒ¾¡±º¡¦ÂÀÃÏ¥¨¥ê¥¢Åý³çÎÁÍýÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£
¡ãÎÁÍý¤ÎÆÃÄ§¡ä
¼ê»Å¹þ¤ß¡¢Ä¾Á°»Å¾å¤²¡¢½ÐÍèÎ©¤ÆÄó¶¡¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤È¥â¥À¥ó¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á
ÆáÃÒ¾¡±º¡¦ÂÀÃÏ¥¨¥ê¥¢Åý³çÎÁÍýÄ¹¡¡Æ£Î¤Í¦°ìÏº
¡ãÅý³çÎÁÍýÄ¹¥³¥á¥ó¥È¡ä
»ä¤ÏÂçºå¤Ç20Ç¯´Ö¡¢ÎÁÍý¤Îµ»½Ñ¤È´¶À¤òËá¤¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÏÂ²Î»³¸©¤Ë¤ä¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³ÏÂ²Î»³¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤ëËÉÙ¤ÊÁ¯µû¡¢¤¤áºÙ¤«¤Ê»Ý¤ß¤ò»ý¤Ä·§Ìîµí¡¢»ÀÌ£¤È´Å¤ß¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ê´»µÌÎà¤Ê¤É¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿©ºà¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é¸·Áª¤·¤¿»ºÃÏÄ¾Á÷¤ÎÌîºÚ¤È¹ç¤ï¤»¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ý¤ÁÌ£¤òÀ¸¤«¤·¤¿°ì»®¤ò¡¢ÃúÇ«¤Ë¼êºî¤ê¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¹¤êÉÕ¤±¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢ÌÜ¤Ç¸«¤Æ³Ú¤·¤ß¡¢¹á¤ê¤ò´¶¤¸¡¢¸ý¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÎÁÍý¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ü¤ÎÌîºÚ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»ÈÍÑ¤·¤¿¥ô¥ëー¥Æ¤ä¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¼Ñ¹þ¤ß»Ý¤ß¤ò¶Å½Ì¤µ¤»¤¿¥Õ¥©¥ó¤ä¥¸¥å¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Þ¤Çº²¤ò¹þ¤á¤¿°ì»®¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²Ö¤¤¤í¤É¤ê¤Î½É ²ÖÞâ¡×¥Ç¥£¥Êー¥³ー¥¹¡¡¥á¥Ë¥åー¤Î°ìÎã
- ÆáÃÒ¾¡±ºµù¹Á¤Ç¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿Ëî¤ÈÃÏÊªÇò¿Èµû¤Î¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥çËî¤È¥¢¥Ü¥«¥É¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¤ÈÂçÍÕ¥Ô¥å¥ì¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ïー¥Ö¤Î¥³¥ó¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó
- ÏÂ²Î»³¸©¾¡±ºµù¹Á¤Ç¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿Çò¿Èµû¤Î½Ö´ÖßîÀ½½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤È¤¦¤ë¤¤¤Î¥¨¥Á¥å¥Ù¥Û¥¿¥ë¥¤¥«¤Î¥Êー¥¸¥å
- ÏÂ²Î»³¸©»º ÉÔÃÎ²Ð¤ÈÀ¶Èþ¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥°¥é¥Ë¥Æ
- ·§Ìîµí¥é¥ó¥×Æù¤Î¥í¥Æ¥£¶õÆ¦¤Î¥°¥ê¥¨¤È¥×¥Æ¥£¥Ý¥ï¥Õ¥é¥ó¥»ー¥ºµíÆù¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹
¤Ê¤É
Ä´Íý¥¤¥áー¥¸
¡Ö¥Ñ¥ë¥¹¥¤¥ó ¾¡±º¡× Ä«¿©¥á¥Ë¥åーÎã
ÆüÂØ¤ï¤ê¥Ý¥¿ー¥¸¥å
Çò¤´¤Ï¤ó
¡ã6¥Þ¥¹¸æ½Å¡ä
Ëî¤ªÂ¤¤ê¡¡ÆüÂØ¤ï¤ê¥Ô¥¯¥ë¥¹
¥é¥¿¥È¥¥¥¤¥æ¤ÈÀ¸¥Ï¥à
¥Ùー¥³¥ó¡¡¥½ー¥»ー¥¸¡¡¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¨¥Ã¥°
ÃÏÊªÇò¿Èµû¤Î¥¨¥¹¥«¥Ù¥Ã¥·¥å
¥°¥êー¥ó¥Þ¥¹¥¿ー¥É¤Î¥·ー¥¶ー¥µ¥é¥À
¥·¥ç¥³¥é¥Ö¥é¥¦¥Ëー¤È²Ì¼Â
¡Ö¥Ñ¥ë¥¹¥¤¥ó ¾¡±º¡×Ä«¿©¥¤¥áー¥¸
¢¨¥á¥Ë¥åー¤Ïµ¨Àá¤ä»ÅÆþ¤ì¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤êÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÜÀß³µÍ×
»ÜÀßÌ¾¡¡¡¡ ¡§²Ö¤¤¤í¤É¤ê¤Î½É ²ÖÞâ¡Ê¤Ï¤Ê¤¤¤í¤É¤ê¤Î¤ä¤É ¤«¤æ¤¦¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡¡ ¡§¢©649-5171 ÏÂ²Î»³¸©ÅìÌ¶Ï¬·´ÂÀÃÏÄ®ÂÀÃÏ2906
ÅÅ¡¡ÏÃ¡¡¡¡ ¡§0735-59-3060
µÒ¼¼¿ô¡¡¡¡ ¡§41¼¼
Àß¡¡È÷¡¡ ¡¡¡§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢±ã²ñ¾ì¡¢ÏªÅ·É÷Ï¤¡¢ÂçÍá¾ì¡¢Åò¾å¤ê½è¡¢ÇäÅ¹¡¢²°³°¥×ー¥ë¡Ê²Æµ¨¸ÂÄê¡Ë
Web¥µ¥¤¥È ¡§https://www.hana-kayuu.com/
¡Ö²Ö¤¤¤í¤É¤ê¤Î½É ²ÖÞâ¡×
¡Ö²Ö¤¤¤í¤É¤ê¤Î½É ²ÖÞâ¡×Æâ¡¡¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖÍõ -AO-¡×
»ÜÀßÌ¾¡¡¡¡ ¡§¥°¥é¥ó¥ªー¥·¥ã¥ó¥ê¥å¥¯¥¹³¤·§Ìî¡Ê¤°¤é¤ó¤ªー¤·¤ã¤ó¤ê¤å¤¯¤¹ ¤¦¤ß¤¯¤Þ¤Î¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡¡ ¡§¢©649-5171 ÏÂ²Î»³¸©ÅìÌ¶Ï¬·´ÂÀÃÏÄ®ÂÀÃÏ2906
ÅÅ¡¡ÏÃ¡¡¡¡ ¡§0735-59-3060 (²Ö¤¤¤í¤É¤ê¤Î½É ²ÖÞâ°¸)
µÒ¼¼¿ô¡¡¡¡ ¡§¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥ô¥£¥é5Åï
Web¥µ¥¤¥È ¡§https://umi-kumano.glampocean.jp
¡Ö¥°¥é¥ó¥ªー¥·¥ã¥ó¥ê¥å¥¯¥¹³¤·§Ìî¡×³°´Ñ
¡Ö¥°¥é¥ó¥ªー¥·¥ã¥ó¥ê¥å¥¯¥¹³¤·§Ìî¡×Æâ´Ñ
»ÜÀßÌ¾ ¡¡¡¡¡§¥Ñ¥ë¥¹¥¤¥ó ¾¡±º¡Ê¤Ñ¤ë¤¹¤¤¤ó ¤«¤Ä¤¦¤é¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡¡ ¡§¢©649-5331 ÏÂ²Î»³¸©ÅìÌ¶Ï¬·´ÆáÃÒ¾¡±ºÄ®Å·ËþÌÚ¸Í±º441-38
ÅÅ¡¡ÏÃ¡¡¡¡ ¡§0735-52-6588
µÒ¼¼¿ô¡¡¡¡ ¡§29¼¼
Web¥µ¥¤¥È ¡§https://www.pals-inn.com/
¡Ö¥Ñ¥ë¥¹¥¤¥ó ¾¡±º¡×³°´Ñ
¡Ö¥Ñ¥ë¥¹¥¤¥ó ¾¡±º¡×µÒ¼¼
´ë¶È³µÍ×
¾¦¡¡¹æ¡¡¡¡ ¡§ ¥¢¥ó¥É¥ê¥¾ー¥È³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡ ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÅÄÃæ Íº°ìÏº
½êºßÃÏ¡¡¡¡ ¡§ ¢©519-0601¡¡»°½Å¸©°ËÀª»ÔÆó¸«Ä®¾¾²¼1693-1
Àß¡¡Î©¡¡¡¡ ¡§ ¾¼ÏÂ34Ç¯1·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡ ¡§ ½ÉÇñ¶È
»ñËÜ¶â¡¡¡¡ ¡§ 1,500Ëü±ß
Web¥µ¥¤¥È ¡§ https://andresort.jp/