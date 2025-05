ËÜÅÄÍã¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡ÒBy ttt.¡Ó¤¬¡ÖZOZOTOWN¡×¤Ç¸ÂÄê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò¥ªー¥×¥ó¡ªLINE VOOM ÇÛ¿® & beautiful people¥³¥é¥ÜT¥·¥ã¥Ä¤òÈ¯É½¡ª

株式会社ダイヤコーポレーション

本田翼が商品企画から完全プロデュースしたビューティーブランド〈By ttt. (バイティースリー)〉が2025年4月30日(水)より通販サイト「ZOZOTOWN(ゾゾタウン)」で期間限定ポップアップストアをオープンいたします。

By ttt. × ZOZOTOWN コラボレーションポップアップ

開催日程:4月30日(水)12:00 - 5月29日(木)23:59

ポップアップページ:https://zozo.jp/event/byttt/



本田翼がディレクターを務める<By ttt.>は2025年4月30日(水)より期間限定で「ZOZOTOWN」コラボレーションポップアップストアをオープンいたします。

本コラボレーションでは、<By ttt.>のアイテムが揃うほか、ZOZOTOWN限定コラボアイテムも販売予定。さらに、本田翼出演のLINE VOOM 配信やファッションブランドbeautiful peopleとのコラボレーションTシャツの販売など盛りだくさんの内容で展開いたします。

≪ZOZOTOWN限定セット≫

2025年4月30日(水)発売

【ZOZO限定】 By ttt. LIMITED SET

‐LIP CARE ESSENCE #PILIPILI

‐CLEAR SUN STICK

‐By ttt. ZIP CASE #HOLOGRAM

\5,500(税込)

新商品スキンケア発想のプランパー「リップケアエッセンス」とこれからの季節に必須な日焼け止め「クリアサンスティック」とZOZO限定の「By ttt. ジップケース #HOLOGRAM」の限定セット

≪beautiful people × By ttt. コラボTシャツ≫

2025年4月30日(水)数量限定受注販売開始

beautiful people × By ttt. T-shirt

COLOR : off white , black

SIZE : M , L

各 \16,610 (税込)



【デザインの特徴】

・胸元のタグに両ブランドのロゴ

・ゆとりのあるシルエット

・前身頃セットインスリーブ、後ろ身頃ドルマンスリーブのユニークなパターン

・着丈はやや短め



off white

black

「Everything is beautiful.」を掲げるファッションブランド〈beautiful people〉と〈By ttt.〉 のコラボレーションTシャツをZOZOTOWNポップアップにて数量限定で受注販売いたします。



受注販売ページ:https://zozo.jp/shop/zozomesse/goods/93226720/

〈About beautiful people〉

私たちは、着る人たちに喜びや心地良さをもたらし、あるがままのあなたを美しいと感じさせる洋服をデザインします。

美しさの基準は、決してひとつだけではありません。私たちは世界の多様性を肯定し、日常の中にあるさまざまな要素、時に相反するものや矛盾する概念の中にある新たな美を、自分たちの目で見出します。 サイズ、性別、素材、パターン、色など、ファッションにおける既成概念や先入観から着る人たちを開放し、個人個人の中にある真実の美しさを引き出す、新たなスタンダードを生み出していきます。



公式サイト:https://beautiful-people.jp/

公式Instagram:https://www.instagram.com/beautifulpeople_officialsite/

≪LINE VOOM 本田翼スペシャルトーク独占配信≫

2025年5月2日(金)20時ごろより配信

本田翼スペシャルトーク配信

配信アカウント:LINE VOOM ZOZO公式アカウント

出演:本田翼 , ハリセンボン近藤春菜さん , メイクアップアーティスト林由香里さん







ZOZOTOWNとのコラボレーションを記念し、本田翼とプライベートでも親交の深い、ハリセンボンの近藤春菜さんとメイクアップアーティストの林由香里さんをゲストに迎えたスペシャルトークをお届けします。

〈About LINE VOOM〉

「LINE VOOM」は、「LINE」内でショート動画などが楽しめる動画プラットフォームです。さまざまなジャンルの動画コンテンツが集まっており、「LINE VOOM」内の「おすすめ」タブでは見れば見るほどに、ご自身の関心が高いジャンルや人気の動画がレコメンド表示される仕組みとなっています。また「フォロー中」タブでは自分でフォローしたクリエイターや企業アカウントの投稿を見ることができます。「LINE VOOM」は、個々人に最適化された動画コンテンツとの出会いやエンタメの楽しさを提供することで、ユーザーの毎日を彩る存在となることを目指しています。



LINE VOOM:https://linevoom.line.me/

〈About By ttt.〉



By ttt. is your Bestie.

いつもそばにいてくれる親友みたいな存在、

By ttt.(バイティースリー)。

自分の気持ちをわかってくれる。毎日を「いい感じ」にしてくれる。

面倒な気分のときでも、これなら安心だから、

ストレスは遠ざけて、楽しくすごそう。

By ttt.──This is The Truth.

それは「自分にとっても、みんなにとっても間違いないもの」を追求して、

本田翼が真剣にビューティへと取り組んだ結晶たち。

快適な使い心地や、いつまでも続くうるおい。

「もっときれい」を簡単に目指せるちょっとした工夫が随所に。

世の中、たくさんの選択肢であふれているし、それぞれがきっと素晴らしいもの。

でも、だからこそどれにすればいいか迷ってしまう。

そんなときは手を伸ばして。

これなら大丈夫と思えるものが、いつでもここにあるから。

〈BRAND DIRECTOR〉本田翼 TSUBASA HONDA

1992年6月27日生まれ。東京都出身。

雑誌を中心としたモデル活動をはじめ、話題のCMや映画、ドラマに多数出演し、老若男女のファンを獲得している。Instagram や TikTok、YouTube に自身のアカウントを持っており、ファッションや美容、ゲームの発信などマルチに行う。「興味があるものは自分で試してみる」をモットーに、理想をどこまでも突き詰めていく真摯な面と、ふわっとやわらかいカジュアルな面を併せ持つ。2024年、自身のビューティブランド「By ttt.」をローンチ。

本田翼Instagram:@tsubasa_0627official

本田翼YouTube:https://www.youtube.com/@HondaNoBaiku/featured

By ttt.公式Instagram:https://www.instagram.com/by_ttt_/

By ttt.公式オンラインストア:https://by-ttt.jp/



お問合せ先

By ttt.

URL:https://by-ttt.jp/

Mail:contact@by-ttt.jp

TEL:03-6910-5085