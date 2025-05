¿¹À±¡¢¥Û¥é¥óÀé½©¡¢ÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¡¢¾¾ÅÄ¤æ¤¦É±¤¬¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡É¤ò¸ì¤ë¡ª¡¡ËÙÅÄ°«¤¬¥Ê¥Ó¥²ー¥È¤¹¤ëJ-WAVE2»þ´ÖÆÃÈÖ¤ò5·î6Æü¡Ê²Ð¡¦¿¶µÙ¡Ë¤Ë¥ª¥ó¥¨¥¢

株式会社J-WAVEJ-WAVE Ameri THE BEGINNING OF US

ラジオ局J-WAVE(81.3FM)では、5月6日(火・振休)18:00~19:55、特別番組『J-WAVE Ameri THE BEGINNING OF US』(ナビゲーター:堀田茜)を放送いたします。

この番組は「自分なりに、自分らしく」を表現しているゲストをお迎えし、“自分らしさ”を見つけたキッカケやはじまり、普段の生活やお仕事で持つ「自分なりのルール」、自分らしくいることの大切さや楽しみ方、幸せのつくり方などを紐解くプログラムです。

ナビゲーターを務めるのは、J-WAVEの番組「ENEOS FOR OUR EARTH -ONE BY ONE-」(『BLUE IN GREEN』土曜12:00~15:00内)を担当する堀田茜。ゲストの言葉を通して“自分らしさ”と向き合うひとときをお届けします。

【ゲストが語る、「自分らしさ」とは?】

豪華なゲストをお迎えし、現在の“自分らしさ”にたどり着いたきっかけや、その原点となる出来事、そして日々の暮らしや仕事の中で大切にしている「自分なりのルール」について伺います。自分らしくあることの意味を見つめ直す、ここだけの貴重なトークをお届けします。

【森星×ホラン千秋】森星ホラン千秋

枠にとらわれない自由な感性で表現を続ける森星と、飾らない言葉で等身大の想いを伝えるホラン千秋。さまざまな分野で輝き続ける二人の“自分らしさ”とは?

【木村カエラ】木村カエラ

枠にとらわれないカラフルな感性で、ポップで芯のあるメッセージを発信し続ける木村カエラ。音楽、ファッション、ライフスタイル…ジャンルを越えて“自分らしさ”を表現する彼女の「自分なりのルール」に迫ります。

【松田ゆう姫】松田ゆう姫

音楽、アート、社会へのまなざし…枠に収まらない活動を続ける松田ゆう姫が、リアルな言葉で語る“自分らしくあること”の意味とは?

【野外フェス“NO RULES FOR LIFE”ライブ音源をオンエア】

Ameri 10th Anniversary “NO RULES FOR LIFE”Powered by J-WAVE

さらに番組内では、放送前日の5月5日(月・祝)に六本木ヒルズアリーナで開催される、ファッションブランド「Ameri(アメリ)」初の野外フェスイベント「Ameri 10th Anniversary “NO RULES FOR LIFE”Powered by J-WAVE」で披露されたスペシャルなライブ音源をオンエアします。

【イベント概要】

タイトル:Ameri 10th Anniversary "NO RULES FOR LIFE" Powered by J-WAVE

開催日時:2025年5月5日(月・祝) 11:00~20:00

開催場所:六本木ヒルズアリーナ

出演:iri、水曜日のカンパネラ、chelmico、eill

公式サイト:https://www.j-wave.co.jp/topics/2503_norulesforlife.htm

【番組へのメッセージを大募集!リスナープレゼントも!】

当日は、番組にメッセージをお送りいただいた方の中から4名様にNO RULES FOR LIFE のイベントTシャツをプレゼントいたします。(種類は選べません)番組サイト( https://www.j-wave.co.jp/holiday/20250506_sp/index.html )のMESSAGE TO STUDIOよりご応募ください。

Ameri FES GIRLS TEEAmeri FES GIRLS TEEAmeri FES LADY TEEAmeri FES LADY TEE【番組概要】

放送局:J-WAVE(81.3FM)

番組名:J-WAVE Ameri THE BEGINNING OF US

放送日時:2025年5月6日(火・振休)18:00~19:55

ナビゲーター:堀田茜

ゲスト:木村カエラ、ホラン千秋、松田ゆう姫、森星(50音順)

番組サイト:https://www.j-wave.co.jp/holiday/20250506_sp/index.html